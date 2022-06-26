İstanbul'da uyuşturucuya başlama dönemi 15-24 yaş aralığında

İçişleri Bakanlığının "En İyi Narkotik Polisi Anne" projesinin sayılarla anlatıldığı film, ailede içinde annelerin uyuşturucu konusundaki hassasiyetini konu ediniyor.

Filmde yer alan içeriğe göre, İçişleri Bakanlığı Emniyet Genel Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı, uyuşturucu ticareti ve kullanımının önüne geçmek için 2018 yılından itibaren "Uyuma", "Narkorehber", "Narkonokta", "Narkotik Eğitim Tırı" ile "Narkolog" projelerini hayata geçirdi.

Kısa filmde, 12 bin 100 kişinin katıldığı anket kapsamında "İstanbul'da uyuşturucu madde kullanımının en yoğun 15-24 yaş aralığında" görüldüğü, bu oranın yüzde 85,8 olduğu aktarıldı. Uyuşturucuyu kendi evinde kullananların yüzde 58,9'unun "ailesiyle aynı evde yaşadığı", "ailede uyuşturucu madde kullanımını ilk öğrenenin" ise yüzde 72,3 ile anneler olduğu belirtildi.

İçişleri Bakanlığının bu sonuçlardan yola çıkarak 2020'de başlattığı "En İyi Narkotik Polisi Anne" projesi ile uyuşturucu kullanımı, bağımlılığı, aile içi iletişim, bağımlılık sorununda çözüm yolları ve önerileri konularında anne ve anne adaylarını bilinçlendirmeyi hedeflendiği aktarıldı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi'nin, söz konusu proje kapsamında yılın ilk 6 ayında 78 bin 976 anne ve anne adayıyla görüştüğü ifade edildi.

- "Uyuşturucu ile mücadelede vatan görevi"

İstanbul Valisi Ali Yerlikaya da Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Anneler, uyuşturucuyla mücadelede en güçlü destekçilerimiz. O yüzden 2020 yılından beri 'En iyi narkotik polisi anne' diyoruz. Çünkü anneler bilir, uyuşturucu ile mücadelede vatan görevidir." ifadelerine yer verdi.