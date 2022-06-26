Antalya'dan en çok Ruslar ve İranlılar konut aldı

Selman Özgün, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Antalya'da uluslararası gayrimenkul yatırımına dair hazırladıkları araştırmaya ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Türkiye'nin gayrimenkul yatırımında İstanbul'dan sonra en çok tercih edilen ilinin Antalya olduğunu belirten Özgün, kentin, ikamet alan ve şirket kuran yabancı sayısı açısından da ülkenin önde gelen şehirlerinden olduğunu söyledi.

Özgün, Akdeniz turizm havzasının en önemli kentlerinden Antalya'nın dünyanın göz bebeği denilebilecek güzelliklere sahip olduğunu, şehrin deniz, kum ve güneşin yanı sıra tarih, kültür, spor, fuar, gastronomi, kongre ve doğa turizminde de öne çıktığını kaydetti.

Antalya'dan onlarca ülkeye 100'den fazla direkt uçuş bulunduğunu, küresel ve yerel markaların yatırımlarının sürdüğünü ifade eden Özgün, dünyanın birçok noktasından insanın yaşamak için Antalya'ya geldiğini söyledi.

- İlk 10'da yer alan 8 ülke Avrupa'dan

Selman Özgün, Antalya'nın, sahip olduğu özellikler sayesinde uluslararası gayrimenkul yatırımcıları tarafından da tercih edildiğini belirterek, şunları kaydetti:

"2017-2021 yılları arasında ülke genelinde yabancılara 206 bin 768 adet konut satıldı. Bunun yüzde 20,2'si Antalya'da satılmış. Son 5 yılda Antalya'da 41 bin 715 adet konut satılırken, bu alanda başı 7 bin 978 ile Ruslar, 4 bin 396 ile İranlılar, 3 bin 848 ile Almanlar çekti. İlk 10'da yer alan diğer ülkeler Kazakistan, Irak, Ukrayna, İsveç, Norveç, İngiltere ve Danimarka şeklinde sıralandı. En çok konut yatırımı yapanlara baktığımızda, genellikle Avrupa vatandaşları olduğunu görüyoruz. Bu da aslında hep üzerinde durduğumuz konu... Dünyanın neresinden olursa olsun tercihimiz nitelikli yatırımcıdır."

Özgün, Azerbaycan, Ürdün, Hollanda ve ABD'den vatandaşların ön sıralarda yer aldığı listede, Finlandiya, Belarus, İrlanda, Kanada, Fransa, İsrail ve Avusturya gibi ülkelerin de dikkati çektiğini söyledi.

- "Gurbetçilerin de etkisi oldu"

Helmann Yapı Yönetim Kurulu Başkanı Özgün, küresel salgın sonrası Antalya'nın cazibesinin arttığını aktararak, "Sahil kentleri kısa veya uzun süreli oturumlar için daha cazip hale geldi. Ayrıca, son yıllarda öne çıkan dijital göçebelerin de kenti tercih etmeye başladığını duyuyoruz." dedi.

Yüksek satışta gurbetçilerin etkisinin yadsınamaz olduğuna dikkati çeken Özgün, yüksek döviz kurunun yurt dışındaki Türklerin ev almasını tetiklediğini, ayrıca 2017 ila 2021 yılları arasında satış fiyatlarının yatırımcıya makul geldiğini söyledi.

- Ruslar Kemer'i, Almanlar Alanya'yı tercih ediyor

Selman Özgün, hangi ülke vatandaşlarının kentin neresinden ev aldığına dair resmi bir veri olmadığını ancak yaptıkları araştırmalar sonucu Rusların genellikle Kemer ve Beldibi'ni tercih ettiğini gördüklerini bildirdi.

Özgün, "Almanya vatandaşları Alanya ve çevresine yatırım yaparken, İngilizlerin Kaş ve Kalkan'ı tercih ettiğini görüyoruz. Avrupalılar genelde sahil bölgelerinden alım yapıyor. İran ve Irak vatandaşları ise kentin her bölgesinden ev alıyor." diye konuştu.

Helmann olarak Antalya'da üstün kaliteye ve yeşil bina teknolojisine sahip projeleri hayata geçirdiklerini aktaran Özgün, sözlerini şöyle tamamladı:

"Hayata geçirdiğimiz projelerde binalarımızın çevre dostu olması birinci önceliğimiz. Odak noktamız insan. Odağında insanın bulunmadığı hiçbir şeyin değeri yok. Doğaya ve insana saygılı konutlar üretmeye çalışıyoruz. Hayata geçirdiğimiz projelerde çevre bilincini korumaya ve meslektaşlarımıza örnek olmaya gayret ediyoruz.

Dünyayı daha iyi bir hale getirmek insandan başlar. İnsan odaklı olursanız, mimariden projeye, çevre bilincinden sürdürülebilir üretime tüm adımlar birbirini izler. Biz de yeşil dönüşümü bir sosyal sorumluluk olarak görüyoruz. Bu bilinçle hayata geçirdiğimiz projelerimiz arasında satışı devam eden Lavitta, RoyalPort, LaDorra ve Carpediem yerli ve yabancı yatırımcılardan yoğun ilgi görüyor."