Erzurum'da dahiliye doktoru evinde ölü bulundu
Erzurum Şehir Hastanesi'nde görevli İç Hastalıkları Uzmanı Doç. Dr. Özge Timur, evinde ölü bulundu. Otopsi sonucu kalp krizi geçirdiği belirlenen doktorun cenazesi memleketi İzmir'e gönderildi
Kaynak : Anadolu Ajansı
Eklenme : 26 Haziran 2022 13:39
Palandöken ilçesi Hüseyin Avni Ulaş Mahallesi'ndeki evinde yalnız yaşayan 41 yaşındaki Timur'dan haber alamayan arkadaşları, polise bilgi verdi.
Eve giden ekipler, kapıyı açtıklarında Timur'u yerde hareketsiz yatarken buldu.
Sağlık ekiplerince yapılan kontrolde Timur'un hayatını kaybettiği belirlendi.
Yapılan otopside kalp krizi geçirdiği tespit edilen Timur'un cenazesi, memleketi İzmir'e gönderildi.Memurlar.Net'i Youtube'dan takip etmek için tıklayınız