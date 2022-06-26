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Belediye sağlık ocağının suyunu kesti, binaya hortum çekmek zorunda kaldılar!

Çankırı Belediyesi'nin İl Sağlık Müdürlüğü binasının altına taşınması gündemde olan faal durumdaki Cumhuriyet Aile Sağlığı Merkezi'nin sularını kesmesi şehirde geniş yankı uyandırdı. Sağlık ocağına giden vatandaşlar kapıdaki hortumu görünce büyük şaşkınlık yaşarken, konuyla ilgili açıklama yapan İYİ Parti Uluslararası Politikalar Başkan Yardımcısı Mehmet Ali Karamemiş, sağlıkçıların zor durumda kalması üzerine karşı binadan hortumla su çekildiğini aktardı.

Eklenme : 26 Haziran 2022 14:34
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Çankırı'da 27 bin kayıtlı vatandaşın hizmet aldığı Cumhuriyet Aile Sağlığı Merkezi'nin sularının belediye tarafından kesilmesi vatandaşların büyük tepkisini çekti.

SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ BİNASINA TAŞINMAK İSTEDİLER

Kent meydanı projesi içerisinde kalan binada on binlerce kişiye hizmet veren sağlık ocağının karşı binada bulunan İl Sağlık Müdürlüğü'nün altına yerleşmek istemesi sonrası başlayan tartışmada dikkat çeken gelişmeler yaşandı.

KAPIDAKİ HORTUMU GÖREN VATANDAŞLAR NEYE UĞRADIĞINI ŞAŞIRDI

Çankırı Belediyesi tarafından suları kesilen Aile Sağlığı Merkezi'nde görev yapan sağlıkçılar büyük bir kriz yaşarken, sorunun aşılması adına karşı binadan hortum yardımıyla su çekildi. Sağlık ocağına gittiklerinde kapının üzerinden uzanan hortumu gören vatandaşların büyük bir şaşkınlık yaşadığını ifade eden İYİ Parti Uluslararası Politikalar Başkan Yardımcısı Mehmet Ali Karamemiş olayın perde arkasını anlatıp AK Partili yetkilileri ve belediye başkanını eleştirdi.

"SAĞLIK OCAĞININ SUYUNUN KESİLMESİ NASIL İZAH EDİLEBİLİR"

Karamemiş yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı; "Çankırı'da siyasi çekişmelerle sağlık ocağının suyunun kesilmesi nasıl izah edilebilir. Cumhur ittifakı üyelerinin geçimsizliği sonucu, Milletvekili ve Belediye başkanının ortak paydası sağlık çalışanlarına ve vatandaşımıza şiddet olarak yansıyor. İYİ Parti olarak bizim de desteklediğimiz, Kent meydanı projesi kapsamına giren ve yirmi yedi bin kayıtlı vatandaşımızın hizmet aldığı "Cumhuriyet Aile Sağlığı Merkezi"nin suyunu kesmek hangi ilkel aklın ürünüdür.

"KISIR SİYASETİ ŞİDDETLE KINIYORUM"

On binlerce vatandaşımızın hizmet aldığı bir sağlık kuruluşunun yer tahsis edememesine seyirci kalan siyasiler, kısır döngülerle yine vatandaşa ve kamu çalışanına zulmediyor. Şehrin ortasından, gökyüzünden bahçe hortumu ile sağlık kuruluşuna su verdirmek zorunda bırakan kısır siyaseti şiddetle kınıyor ve oturdukları emanet makamlarını hizmet üretmeye kullanmaya davet ediyoruz."

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