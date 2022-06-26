İstanbul Turkcell Granfondo Yol Bisiklet Yarışı kazananları belli oldu

Yargıtay'dan komşuları ilgilendiren 'su sızıntısı' kararı
Yargıtay'dan komşuları ilgilendiren 'su sızıntısı' kararı
Meteoroloji uyardı: 4 bölgede yağış etkisini artıracak
Meteoroloji uyardı: 4 bölgede yağış etkisini artıracak
'Asgari ücrette enflasyonun üzerinde artış sağlansın'
'Asgari ücrette enflasyonun üzerinde artış sağlansın'
Doğu Ekspresine kardeşler geliyor
Doğu Ekspresine kardeşler geliyor
Kabine toplanıyor: Kurban Bayramı tatili kaç gün olacak?
Kabine toplanıyor: Kurban Bayramı tatili kaç gün olacak?
İTO Başkanı: Asgari ücretteki artışın maliyetini 'beraber karşılayalım'
İTO Başkanı: Asgari ücretteki artışın maliyetini 'beraber karşılayalım'
Bakanlığın özel ekibi, 23,3 milyar TL'lik kamu zararını önledi
Bakanlığın özel ekibi, 23,3 milyar TL'lik kamu zararını önledi
TOGG, otomobilden önce 'dijital bir ürünü' hizmete sunacak
TOGG, otomobilden önce 'dijital bir ürünü' hizmete sunacak
Ek bütçe ve bedelli askerlik bu hafta Genel Kurul'da
Ek bütçe ve bedelli askerlik bu hafta Genel Kurul'da
Kazada yaralanan 2 kaymakam taburcu oldu
Kazada yaralanan 2 kaymakam taburcu oldu
Elektrik ve gaz faturası, Bakanlıkları da zorladı
Elektrik ve gaz faturası, Bakanlıkları da zorladı
Lüks daireye kredi yok: Uygun fiyatlı konutun kapısı aralandı
Lüks daireye kredi yok: Uygun fiyatlı konutun kapısı aralandı
Şekerin tadı kaçtı! Bakanlık sahada, cezalar yolda
Şekerin tadı kaçtı! Bakanlık sahada, cezalar yolda
Kabine ve Ak Parti'de değişiklik beklentisi
Kabine ve Ak Parti'de değişiklik beklentisi
5 toplantı sonunda 'aday' 6'lı masada
5 toplantı sonunda 'aday' 6'lı masada
Bilerek orman yakanlara ağır müebbet
Bilerek orman yakanlara ağır müebbet
AFAD'dan 3 il için kritik uyarı
AFAD'dan 3 il için kritik uyarı
AK Parti'li Demiröz'den 'il sayısı' açıklaması
AK Parti'li Demiröz'den 'il sayısı' açıklaması
Akademisyenleri taşıyan araç devrildi: Dekan hayatını kaybetti
Akademisyenleri taşıyan araç devrildi: Dekan hayatını kaybetti
Türkiye Fırıncılar Federasyonu Başkanı'ndan ekmek fiyatı açıklaması
Türkiye Fırıncılar Federasyonu Başkanı'ndan ekmek fiyatı açıklaması
Marmaris yangını, uzaydan böyle görüntülendi
Marmaris yangını, uzaydan böyle görüntülendi
Cumhurbaşkanı Erdoğan Stoltenberg ile görüştü
Cumhurbaşkanı Erdoğan Stoltenberg ile görüştü
Bakan Bozdağ'dan 'idam cezası' açıklaması
Bakan Bozdağ'dan 'idam cezası' açıklaması
PANKOBİRLİK'ten 'şeker zammı' açıklaması
PANKOBİRLİK'ten 'şeker zammı' açıklaması
'Pınar Gültekin' kararında gerekçe: Sanık canavarca hisle yakmadı
'Pınar Gültekin' kararında gerekçe: Sanık canavarca hisle yakmadı
'Maliye ile görüşmelerimiz bitti, atama sürecini kamu oyu ile paylaşacağız'
'Maliye ile görüşmelerimiz bitti, atama sürecini kamu oyu ile paylaşacağız'
Asgari ücret trafiği hızlandı...Komisyon toplanacak mı?
Asgari ücret trafiği hızlandı...Komisyon toplanacak mı?
Bakan açıkladı...Marmaris'teki orman yangını kontrol altına alındı!
Bakan açıkladı...Marmaris'teki orman yangını kontrol altına alındı!
Dolar kuru neden sert düştü? Swap anlaşması mı, BDDK mı?
Dolar kuru neden sert düştü? Swap anlaşması mı, BDDK mı?
Ev sahibi olmak isteyenler için konut kredisinde yeni düzenleme
Ev sahibi olmak isteyenler için konut kredisinde yeni düzenleme
Ana sayfaHaberler Spor

İstanbul Turkcell Granfondo Yol Bisiklet Yarışı kazananları belli oldu

Yerli ve yabancı yaklaşık 2 bin bisikletçinin katıldığı İstanbul Turkcell Granfondo Yol Bisiklet Yarışı'nın kazananları belli oldu.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Eklenme : 26 Haziran 2022 15:08
Yazdır
İstanbul Turkcell Granfondo Yol Bisiklet Yarışı kazananları belli oldu

Beykoz Belediyesi önünde, saat 08.00'de başlayan 82 kilometrelik Suzuki Parkuru ilk yarışı ile saat 08.30'da başlayan 40 kilometre mesafelik Samsung Galaxy parkuru ikinci yarışı öğlen saatlerine doğru tamamlandı. Boğaziçi'nin doğal güzellikleri arasında yarışma şansına sahip olan yarışmacılar, Yoros Kalesi, Yuşa Tepesi, Kaynarca ve Polonezköy'den geçerek yarışı yine Beykoz Belediyesi'nin önünde bitirdi.

- Erkek ve kadın kategorilerinde kazananlar

Büyük çekişmelere sahne olan yarışlarda, yerli ve yabancı her kategoriden 2 bine yakın amatör bisikletçiden kazananlar belirlendi. Uzun parkur erkeklerde şampiyon Gökhan Uzuntaş, ikinci Konrad Tomasiak ve üçüncü Okan Aydoğan oldu. Uzun parkur kadınlarda ise Merve Güney birinciliği, Sevcan Alper ikinciliği, İpek Onaran Sezer de üçüncülüğü elde etti.

Yarışın kısa Samsung Galaxy Parkuru'nda ise erkeklerde birincilik Mehmet Gündüz, ikincilik Zeki Tuna Akın ve üçüncülük Oğuz Özçelik'in oldu. Kadınlarda Aylin Yüce Mutlu'nun birinci bitirdiği yarışta, ikinciliğe Neriman Neyran Elden Köşker ve üçüncülüğe de Züleyha Dikbaş hak kazandı.

Kazanan yarışçılara ödülleri Beykoz sahiline konuşlandırılan ve sponsor stantlarının da yer aldığı etkinlik alanında takdim edildi. Her kategoriden birinci, ikinci ve üçüncüler, madalyaları ile ana sponsor Türkcell tarafından tedarik edilen elektrikli bisiklet gibi ödüllerini, Beykoz Belediye Başkanı Murat Aydın, aynı zamanda yarışlara katılan ve amatör bisikletçi olan İstanbul Vali Yardımcısı Mehmet Fatih Çiçekli, Türkcell Kurumsal İletişim Müdürü İsmail Özbayraktar ile İstanbul Bisiklet Federasyonu Başkanı Emin Müftüoğlu'ndan aldı.

- Gökhan Uzuntaş: "Bisiklet benim için hayat demek"

Uzun parkur erkeklerde birinci olan Gökhan Uzuntaş (38), AA muhabirine yarışı anlattı.

İstanbul'un cenneti Beykoz'da, çok güzel doğa ortamında yarıştıklarını aktaran Uzuntaş, "83 kilometrelik parkur gerçekten zordu. Geçen sene birinciliği kaçırmıştım taktiksel bazı konulardan dolayı. Bu sene genel klasmanda birinciliği aldım. Yaros Kalesi'ne çıkış çok zordu, 10 dakikalık bir tırmanış var ve ara ara yüzde 20'nin üzerine çıkıyor, sporcular için zorlayıcı bir rampa." dedi.

Birinci olmayı beklediğini de kaydeden Uzuntaş, "Bisiklet benim için hayat demek. Aktif olarak 22 yıldır yarışıyorum. Yemek, içmek nasıl bir hayatın parçasıysa bu da benim için öyle." ifadelerini de kullandı.

Yarışa 65 yaş kategorisinde katılan ve dereceye girerek kürsüye çıkan 69 yaşındaki Ahmet Hidayet Akyürek de, yarışa Ankara'dan katıldığını ve parkurun çok güzel seçilmiş olduğunu belirterek, "Çok keyifli, yokuş sürprizleri çok olan, inişlerde çok teknik isteyen bir yarıştı. Ben eski milli bir sporcuyum. Zamanında 61 kez milli oldum ve 1973 Balkan Şampiyonası takımında yer aldım." şeklinde konuştu.

Genç bisikletçilerden saygı gördüğünü ve onların kendisini idol olarak gördüklerini dile getiren Akyürek, "Hem toplum hem kendim için yararlı olduğuna inanarak pedallıyorum. Sadece madalya değil, benim misyonum kendi yaşımdaki insanlara da sporun ne kadar sağlıklı olduğunu göstermek. Ve sporun canlı örneği olmak arzusuyla pedallıyorum." değerlendirmesinde bulundu.

Memurlar.Net'i Facebook'tan takip etmek için tıklayınız
Fenerbahçe duyurdu: Ozan Tufan Hull City'de
Fenerbahçe duyurdu: Ozan Tufan Hull City'de
Abdülkerim Bardakcı Galatasaray'da
Abdülkerim Bardakcı Galatasaray'da
Abdülkerim Bardakcı Galatasaray ile anlaştı
Abdülkerim Bardakcı Galatasaray ile anlaştı
Galatasaray'da Okan Buruk dönemi resmen başladı
Galatasaray'da Okan Buruk dönemi resmen başladı
Milli sporcu Zilan Ertem altın madalya kazandı
Milli sporcu Zilan Ertem altın madalya kazandı
TFF Başkanı Büyükekşi yeni yayıncı kuruluşu açıkladı!
TFF Başkanı Büyükekşi yeni yayıncı kuruluşu açıkladı!

Bu Habere Tepkiniz

Belediye taşınmazlarını spor kulüplerine tahsis edenlere Sayıştay'dan kötü haber

Belediye taşınmazlarını spor kulüplerine tahsis edenlere Sayıştay'dan kötü haber

Sayıştay Temyiz Kurulu, 2.3.2022 tarihli toplantısında Belediyelere ilişkin yeni bir karar yayımladı. Mülkiyeti belediyeye ait taşınmazların meclis kararıyla spor kulübüne tahsis edilmesinde kamu zararı oluştuğuna ilişkin 7. Daire kararı onandı.
Yeterliği vermesine rağmen atanamayan vergi müfettiş yardımcısını Danıştay haklı buldu

Yeterliği vermesine rağmen atanamayan vergi müfettiş yardımcısını Danıştay haklı buldu

Danıştay 2. Dairesi, Vergi müfettiş yardımcısı olarak görev yapan davacı tarafından; "vergi müfettişi" kadrosuna atanması istemiyle yaptığı başvurunun reddine ilişkin işlemin hukuka aykırı olduğuna hükmetti.
Antalya'nın Yeni Tatil Köyü Açılışa Özel Fiyat

Antalya'nın Yeni Tatil Köyü Açılışa Özel Fiyat

https://www.olymposresort.com/?utm_source=memurlar&utm_medium=manset&utm_term=mobil-web-adv
Sağlık Bakanlığı İller Arası Yer Değiştirme Duyurusu Yayımlandı

Sağlık Bakanlığı İller Arası Yer Değiştirme Duyurusu Yayımlandı

Sağlık Bakanlığı Yönetim Hizmetleri Genel Müdürlüğü tarafından 2022 yılı Haziran dönemi iller arası yer değişikliği atanma kura duyurusu yayımlandı.
Kurban bereketini yıl boyu yaşatıyosan hilal olsun Türkiye

Kurban bereketini yıl boyu yaşatıyosan hilal olsun Türkiye

https://www.kizilay.org.tr/Kurban/?utm_source=memurlar&utm_medium=bannerl&utm_campaign=kurban
Sözleşmeli emekli öğretim üyesinin görevle ilişiği kesilebilir mi?

Sözleşmeli emekli öğretim üyesinin görevle ilişiği kesilebilir mi?

Danıştay Sekizinci Dairesi, emekli olarak görevine sözleşmeli statüde devam eden öğretim üyelerinin görevleriyle ilişiklerinin kesilmesinde somut sebepler aranmasına hükmetti!
Yeni görevde yükselme online sınav paketleri yayında

Yeni görevde yükselme online sınav paketleri yayında

https://sinav.memurlar.net/
ÖSYM duyurdu, ALES/2 başvuruları başladı

ÖSYM duyurdu, ALES/2 başvuruları başladı

ÖSYM internet sitesinden ALES/2 başvurularının başladığını duyurdu.
Öğretim Üyesinin ayrıldığı kuruma dönüşüyle ilgili önemli karar

Öğretim Üyesinin ayrıldığı kuruma dönüşüyle ilgili önemli karar

Danıştay Sekizinci Dairesi, öğretim üyesinin ayrıldığı kuruma 2547 sayılı Kanunun 60-b maddesi uyarınca dönüş yapabilmesi hususunda idarelerin somut verilere dayalı değerlendirme yapmak suretiyle takdir hakkı bulunduğuna dair İlk Derece ve Bölge İdare Mahkemesi kararını onadı.
Öğretim Görevlisi alımında tecrübe şartına dair karar!

Öğretim Görevlisi alımında tecrübe şartına dair karar!

Danıştay Sekizinci Dairesi, öğretim görevlisi alımlarında aranılan tecrübenin lisans eğitiminden sonrası olması gerektiğine hükmetti!
Sözleşmeli alımlardaki trajikomik durumlar vahim bir boyuta ulaştı

Sözleşmeli alımlardaki trajikomik durumlar vahim bir boyuta ulaştı

Cumhurbaşkanlığı Personel ve Prensipler Genel Müdürlüğü tarafından düzenleme yapılmadığı için sözleşmeli personel alımlarındaki trajikomik ilanlar kötü bir noktaya doğru son sürat gidiyor!
Muğla Büyükşehir Belediyesi 124 itfaiye eri alacak

Muğla Büyükşehir Belediyesi 124 itfaiye eri alacak
Mahalleli otomobili devirdi

Mahalleli otomobili devirdi

Ankara’nın Mamak ilçesinde sokaktan geçen arabanın önünü kesen mahalleli sürücüyü darp ederek arabası devirdi. Şoför ile kalabalık arasında çıkan kavgada ise 4 şüpheli gözaltına alındı. Kaynak:Ankara’da bir otomobil sürücüsü ile mahalleli arasında kavga: Mahalleli otomobili devirdi
GİB, 650 Gelir uzman yardımcısı alacak

GİB, 650 Gelir uzman yardımcısı alacak

Gelir İdaresi Başkanlığı 650 gelir uzman yardımcısı alacak. Son başvuru tarihi 30 Haziran 2022.
Ünlü oyuncu paylaşımıyla duygulandırdı!

Ünlü oyuncu paylaşımıyla duygulandırdı!

TRT 1 ekranlarının gözde projesi Kasaba Doktoru'nun Başhekim Yalçın'ı Sinan Albayrak, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla duygulandırdı. İşte tüm detaylar...