Sağlık Bakanı Koca, 58 hekimle buluştuğu toplantının videosunu paylaştı
Sağlık Bakanı Koca, 58 hekimle buluştuğu toplantının videosunu paylaştı
Yargıtay'dan komşuları ilgilendiren 'su sızıntısı' kararı
Yargıtay'dan komşuları ilgilendiren 'su sızıntısı' kararı
Meteoroloji uyardı: 4 bölgede yağış etkisini artıracak
Meteoroloji uyardı: 4 bölgede yağış etkisini artıracak
'Asgari ücrette enflasyonun üzerinde artış sağlansın'
'Asgari ücrette enflasyonun üzerinde artış sağlansın'
Doğu Ekspresine kardeşler geliyor
Doğu Ekspresine kardeşler geliyor
Kabine toplanıyor: Kurban Bayramı tatili kaç gün olacak?
Kabine toplanıyor: Kurban Bayramı tatili kaç gün olacak?
İTO Başkanı: Asgari ücretteki artışın maliyetini 'beraber karşılayalım'
İTO Başkanı: Asgari ücretteki artışın maliyetini 'beraber karşılayalım'
Bakanlığın özel ekibi, 23,3 milyar TL'lik kamu zararını önledi
Bakanlığın özel ekibi, 23,3 milyar TL'lik kamu zararını önledi
TOGG, otomobilden önce 'dijital bir ürünü' hizmete sunacak
TOGG, otomobilden önce 'dijital bir ürünü' hizmete sunacak
Ek bütçe ve bedelli askerlik bu hafta Genel Kurul'da
Ek bütçe ve bedelli askerlik bu hafta Genel Kurul'da
Kazada yaralanan 2 kaymakam taburcu oldu
Kazada yaralanan 2 kaymakam taburcu oldu
Elektrik ve gaz faturası, Bakanlıkları da zorladı
Elektrik ve gaz faturası, Bakanlıkları da zorladı
Lüks daireye kredi yok: Uygun fiyatlı konutun kapısı aralandı
Lüks daireye kredi yok: Uygun fiyatlı konutun kapısı aralandı
Şekerin tadı kaçtı! Bakanlık sahada, cezalar yolda
Şekerin tadı kaçtı! Bakanlık sahada, cezalar yolda
Kabine ve Ak Parti'de değişiklik beklentisi
Kabine ve Ak Parti'de değişiklik beklentisi
5 toplantı sonunda 'aday' 6'lı masada
5 toplantı sonunda 'aday' 6'lı masada
Bilerek orman yakanlara ağır müebbet
Bilerek orman yakanlara ağır müebbet
AFAD'dan 3 il için kritik uyarı
AFAD'dan 3 il için kritik uyarı
AK Parti'li Demiröz'den 'il sayısı' açıklaması
AK Parti'li Demiröz'den 'il sayısı' açıklaması
Akademisyenleri taşıyan araç devrildi: Dekan hayatını kaybetti
Akademisyenleri taşıyan araç devrildi: Dekan hayatını kaybetti
Türkiye Fırıncılar Federasyonu Başkanı'ndan ekmek fiyatı açıklaması
Türkiye Fırıncılar Federasyonu Başkanı'ndan ekmek fiyatı açıklaması
Marmaris yangını, uzaydan böyle görüntülendi
Marmaris yangını, uzaydan böyle görüntülendi
Cumhurbaşkanı Erdoğan Stoltenberg ile görüştü
Cumhurbaşkanı Erdoğan Stoltenberg ile görüştü
Bakan Bozdağ'dan 'idam cezası' açıklaması
Bakan Bozdağ'dan 'idam cezası' açıklaması
PANKOBİRLİK'ten 'şeker zammı' açıklaması
PANKOBİRLİK'ten 'şeker zammı' açıklaması
'Pınar Gültekin' kararında gerekçe: Sanık canavarca hisle yakmadı
'Pınar Gültekin' kararında gerekçe: Sanık canavarca hisle yakmadı
'Maliye ile görüşmelerimiz bitti, atama sürecini kamu oyu ile paylaşacağız'
'Maliye ile görüşmelerimiz bitti, atama sürecini kamu oyu ile paylaşacağız'
Asgari ücret trafiği hızlandı...Komisyon toplanacak mı?
Asgari ücret trafiği hızlandı...Komisyon toplanacak mı?
Bakan açıkladı...Marmaris'teki orman yangını kontrol altına alındı!
Bakan açıkladı...Marmaris'teki orman yangını kontrol altına alındı!
Dolar kuru neden sert düştü? Swap anlaşması mı, BDDK mı?
Dolar kuru neden sert düştü? Swap anlaşması mı, BDDK mı?
Ana sayfaHaberler Siyasi

Sağlık Bakanı Koca, 58 hekimle buluştuğu toplantının videosunu paylaştı

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, hatalı tıbbi uygulama (malpraktis) ile ilgili yönetmeliğin sorunları kökten çözdüğünü belirterek, "Benzer şekilde özlük hakları ve ek ödeme ile ilgili de bizi rahatlatan bir yönetmeliğin çıkarılması ana hedefimiz. Yönetmelikle bir sonucu elde etmekten yanayım." dedi.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Eklenme : 26 Haziran 2022 16:21
Yazdır
Sağlık Bakanı Koca, 58 hekimle buluştuğu toplantının videosunu paylaştı

Bakan Koca, sosyal medya hesabından, Türkiye'nin farklı illerinden 58 hekimle bakanlık binasında bir araya geldiği 21 Haziran'daki toplantıda yaptığı konuşmanın bir bölümünün videosunu paylaştı.

Toplantıda, salgın gündemi kapanır kapanmaz hekimlerin yeni bakış açılarına ihtiyaç duyulan sorunlarına odaklandıklarını ifade eden Koca, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın desteğiyle, ilgili bakanlıkları harekete geçirerek 3 yasanın Meclis'ten geçmesini sağladıklarına işaret etti.

Koca, bu 3 yasanın tümünde hekimleri, içinde bulundukları devlet memurlarından ayırıp özel statüye koyan hükümler olduğunu belirterek, birçok hekimin şiddet ve malpraktis yasaları ile özlük hakları ve emeklilikte yeni dönem açan yasa da geçmişle bugünün farkını yeterince anlayamadığını dile getirdi.

Yasalar yeterince anlaşıldığında, devletin hekimi için yeni bir politika geliştirdiği sonucuna kolayca varılacağına işaret eden Koca, bu düzenlemelerin mevcut sorunlara getirdiği çözümleri anlattı.

Bakan Koca, özellikle "sağlıkta şiddet", "malpraktis", "emeklilik" ve "mali haklar" konularına odaklandıklarını söyleyerek, sağlıkta şiddetin engellenmesi için verilen cezaların artırıldığını, sağlık kurum ve kuruluşlarındaki hafif yaralamanın da katalog suç kapsamına alındığını anımsattı.

- Malpraktis davaları

Koca, malpraktis davalarının yabancı ülkelerde de sıkıntılara neden olduğunu vurgulayarak, kanun değişikliğiyle devlet, özel ve üniversite hastaneleri ayrımı yapılmadan soruşturmaların açılıp açılamamasının Mesleki Sorumluluk Kurulu'nun kararına bağlandığını kaydetti.

Bakan Koca, kamu sağlık kuruluşlarındaki hatalı tıbbi uygulamalarda hekimin kastının olmaması durumunda tazminatın devlet tarafından ödeneceğinin altını çizerek, "Bugüne kadar hangi davalar sonuçlandıysa kasıtla işlenmiş bir dava söz konusu değil. Dolayısıyla hiçbirinin rücu edilmesi söz konusu olamayacak." diye konuştu.

SBA kadrosundaki hekimlere ilişkin olumsuzlukların da giderildiğini ifade eden Koca, emeklilik, ek ödeme ve maaşlarda da ciddi iyileşmeler olduğunu belirtti.

Koca, yeni dönemde ek ödemeyi farklılaştırmak istediklerini söyleyerek şöyle devam etti:

"Bugüne kadar 'performans' adıyla adlandırılan bir sistem var. Bu 'performansın' adaletsizliğin sembolü olduğuna inanmayan yok. Dolayısıyla bu performans sistemi değişmeli. Bu yeni dönemde herkesin yaptığı işin karşılığını alabilir olduğu bir sistem geliştirilmeli. Bunu hastane bazlı yaptığınızda, hastaneden hastaneye farklılıklar doğuyor. Bunu il bazlı hatta Türkiye bazlı yapmalıyız."

Herkesin çalışmalarının karşılığını alabildiği, sade bir sistem olması gerektiğini dile getiren Koca, "Burada en büyük handikap ne? Binlerce kalem var. Bu binlerce kalemin birbiriyle ilişkileri bu süreçte bozulmuş. Bu kalemlerin rasyonel, gerçekten doğru birbiriyle karşılığını oluşturmak gerekiyor. Bunu başlatarak, süreç içerisinde de bunu her geçen gün iyileştirerek zaman kaybetmeden yapmamız gerektiği kanaatindeyim." ifadelerini kullandı.

- "Yasal boyutuyla yapılabilecekler yapıldı"

Koca, düzenlemeler yapılırken her noktanın detaylıca düşünüldüğünü ve sağlıkçıların lehine olması için her türlü çabanın seferber edildiğini belirterek, "Cumhurbaşkanımızın konuşmasında iki cümle vardı. Bir, herkes ek ödeme alacak, iki, alan herkes daha fazla ek ödeme alacak. Dolayısıyla yüzde 50'ye yakın ek ödeme almayan arkadaşlara ek ödeme vermek şeklinde düzenleme yapmalıydık. Bu çerçevede bir düzenleme içindeyiz. Yasal boyutuyla yapılabilecekler, yapıldı." dedi.

KAPAT [X]

Malpraktisle ilgili yönetmeliğin sorunları kökten çözdüğünü söyleyen Koca, "Benzer şekilde özlük hakları ve ek ödeme ile ilgili de bizi rahatlatan bir yönetmeliğin çıkarılması ana hedefimiz. Yönetmelikle bir sonucu elde etmekten yanayım. Onun için de 1 Temmuz'dan itibaren başlatmayı, 1 Temmuz'dan itibaren başlananın da 15 Ağustos'ta görülmesi gerektiğini düşünüyorum." şeklinde konuştu.

Memurlar.Net'i Youtube'dan takip etmek için tıklayınız
İran Dışişleri Bakanı Türkiye'yi ziyaret edecek
İran Dışişleri Bakanı Türkiye'yi ziyaret edecek
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Kurum, Çankırı'da konuştu
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Kurum, Çankırı'da konuştu
AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Özhaseki, CHP'li belediyeleri eleştirdi
AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Özhaseki, CHP'li belediyeleri eleştirdi
Eski bakandan, Arınç'a destek: Kral çıplak, kriz de var pahalık da
Eski bakandan, Arınç'a destek: Kral çıplak, kriz de var pahalık da
Kabine toplanıyor: Kurban Bayramı tatili kaç gün olacak?
Kabine toplanıyor: Kurban Bayramı tatili kaç gün olacak?
Bakan Soylu, CHP'li Özel'e 1 milyon liralık tazminat davası açtı
Bakan Soylu, CHP'li Özel'e 1 milyon liralık tazminat davası açtı

Bu Habere Tepkiniz

Belediye taşınmazlarını spor kulüplerine tahsis edenlere Sayıştay'dan kötü haber

Belediye taşınmazlarını spor kulüplerine tahsis edenlere Sayıştay'dan kötü haber

Sayıştay Temyiz Kurulu, 2.3.2022 tarihli toplantısında Belediyelere ilişkin yeni bir karar yayımladı. Mülkiyeti belediyeye ait taşınmazların meclis kararıyla spor kulübüne tahsis edilmesinde kamu zararı oluştuğuna ilişkin 7. Daire kararı onandı.
Yeterliği vermesine rağmen atanamayan vergi müfettiş yardımcısını Danıştay haklı buldu

Yeterliği vermesine rağmen atanamayan vergi müfettiş yardımcısını Danıştay haklı buldu

Danıştay 2. Dairesi, Vergi müfettiş yardımcısı olarak görev yapan davacı tarafından; "vergi müfettişi" kadrosuna atanması istemiyle yaptığı başvurunun reddine ilişkin işlemin hukuka aykırı olduğuna hükmetti.
Antalya'nın Yeni Tatil Köyü Açılışa Özel Fiyat

Antalya'nın Yeni Tatil Köyü Açılışa Özel Fiyat

https://www.olymposresort.com/?utm_source=memurlar&utm_medium=manset&utm_term=mobil-web-adv
Sağlık Bakanlığı İller Arası Yer Değiştirme Duyurusu Yayımlandı

Sağlık Bakanlığı İller Arası Yer Değiştirme Duyurusu Yayımlandı

Sağlık Bakanlığı Yönetim Hizmetleri Genel Müdürlüğü tarafından 2022 yılı Haziran dönemi iller arası yer değişikliği atanma kura duyurusu yayımlandı.
Kurban bereketini yıl boyu yaşatıyosan hilal olsun Türkiye

Kurban bereketini yıl boyu yaşatıyosan hilal olsun Türkiye

https://www.kizilay.org.tr/Kurban/?utm_source=memurlar&utm_medium=bannerl&utm_campaign=kurban
Sözleşmeli emekli öğretim üyesinin görevle ilişiği kesilebilir mi?

Sözleşmeli emekli öğretim üyesinin görevle ilişiği kesilebilir mi?

Danıştay Sekizinci Dairesi, emekli olarak görevine sözleşmeli statüde devam eden öğretim üyelerinin görevleriyle ilişiklerinin kesilmesinde somut sebepler aranmasına hükmetti!
Yeni görevde yükselme online sınav paketleri yayında

Yeni görevde yükselme online sınav paketleri yayında

https://sinav.memurlar.net/
ÖSYM duyurdu, ALES/2 başvuruları başladı

ÖSYM duyurdu, ALES/2 başvuruları başladı

ÖSYM internet sitesinden ALES/2 başvurularının başladığını duyurdu.
Öğretim Üyesinin ayrıldığı kuruma dönüşüyle ilgili önemli karar

Öğretim Üyesinin ayrıldığı kuruma dönüşüyle ilgili önemli karar

Danıştay Sekizinci Dairesi, öğretim üyesinin ayrıldığı kuruma 2547 sayılı Kanunun 60-b maddesi uyarınca dönüş yapabilmesi hususunda idarelerin somut verilere dayalı değerlendirme yapmak suretiyle takdir hakkı bulunduğuna dair İlk Derece ve Bölge İdare Mahkemesi kararını onadı.
Öğretim Görevlisi alımında tecrübe şartına dair karar!

Öğretim Görevlisi alımında tecrübe şartına dair karar!

Danıştay Sekizinci Dairesi, öğretim görevlisi alımlarında aranılan tecrübenin lisans eğitiminden sonrası olması gerektiğine hükmetti!
Sözleşmeli alımlardaki trajikomik durumlar vahim bir boyuta ulaştı

Sözleşmeli alımlardaki trajikomik durumlar vahim bir boyuta ulaştı

Cumhurbaşkanlığı Personel ve Prensipler Genel Müdürlüğü tarafından düzenleme yapılmadığı için sözleşmeli personel alımlarındaki trajikomik ilanlar kötü bir noktaya doğru son sürat gidiyor!
Muğla Büyükşehir Belediyesi 124 itfaiye eri alacak

Muğla Büyükşehir Belediyesi 124 itfaiye eri alacak
Mahalleli otomobili devirdi

Mahalleli otomobili devirdi

Ankara’nın Mamak ilçesinde sokaktan geçen arabanın önünü kesen mahalleli sürücüyü darp ederek arabası devirdi. Şoför ile kalabalık arasında çıkan kavgada ise 4 şüpheli gözaltına alındı. Kaynak:Ankara’da bir otomobil sürücüsü ile mahalleli arasında kavga: Mahalleli otomobili devirdi
GİB, 650 Gelir uzman yardımcısı alacak

GİB, 650 Gelir uzman yardımcısı alacak

Gelir İdaresi Başkanlığı 650 gelir uzman yardımcısı alacak. Son başvuru tarihi 30 Haziran 2022.
Ünlü oyuncu paylaşımıyla duygulandırdı!

Ünlü oyuncu paylaşımıyla duygulandırdı!

TRT 1 ekranlarının gözde projesi Kasaba Doktoru'nun Başhekim Yalçın'ı Sinan Albayrak, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla duygulandırdı. İşte tüm detaylar...