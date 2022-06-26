96. Gazi Koşusu'nu kazananı belli oldu!

96. Gazi Koşusu'nda Kadir Tokaçoğlu'nun bindiği Dollar Man yarışı bıraktı. Ahmet Çelik'in 7 yıllık Gazi Koşusu kazanma serisi sona erdi.

19'u erkek, 3'ü dişi olmak üzere 3 yaşlı 22 safkan İngiliz taylarının 2 bin 400 metre çim pistte mücadele vereceği koşu öncesinde yarışseverler, Veliefendi Hipodromu'na akın etti. 2 yıl aranın ardından tekrar seyircilerin katılımıyla gerçekleştirilecek olan koşu öncesinde, yarışseverler hipodromun giriş kapılarında ciddi bir yoğunluk oluşturdu. İstanbul'un birçok ilçesinin yanı sıra il dışından da bu yarışı canlı izleyebilmek için Veliefendi'ye gelen yarışseverler, heyecanlı olduklarını dile getirdi. Gazi Koşusunun tekrardan seyircilere açılmasından dolayı memnuniyet duyduklarını aktaran kişiler, Türkiye Atçılık Tarihi'nde çok önemli bir yere sahip olan bu koşuya tanıklık etmek istediklerini vurguladılar.