İran Dışişleri Bakanı Türkiye'yi ziyaret edecek
Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamada, İran Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahiyan'ın yarın Türkiye'yi ziyaret edeceği belirtildi.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Eklenme : 26 Haziran 2022 18:00
Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamada, "İran İslam Cumhuriyeti Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahiyan 27 Haziran'da ülkemizi ziyaret edecektir. Ziyaret kapsamında yapılacak görüşmelerde, ikili ilişkilerimizin gündeminde yer alan konular ile güncel bölgesel ve uluslararası gelişmelerin ele alınması öngörülmektedir" denildi.Memurlar.Net'i Instagram'dan takip etmek için tıklayınız