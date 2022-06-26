Zonguldak'ta sağanak nedeniyle bazı ev ve iş yerlerini su bastı

Kent merkezinde sabah saatlerinde başlayan ve etkisini artıran sağanak dolayısıyla Çaydamar Deresi taştı.

Çaydamar Mahallesi'nde dere kenarındaki bir otoparkın istinat duvarı heyelan nedeniyle yıkıldı.

Toprak kaymasıyla birlikte otoparktaki bazı araçlar dereye devrilerek, su içinde kaldı.

Bölgede alınan önlemlerin ardından devrilme riski bulunan bazı araçlar, çekici yardımıyla kurtarıldı.

Sağanak nedeniyle bazı iş yerlerini su bastı, bazı işletmeler de önlem amaçlı tahliye edildi.

Ekipler, araçların dereden çıkartılması için çalışma başlattı.

- Gökçebey

Gökçebey ilçesine de Çay Mahallesi Gaziler Caddesi'nde bulunan Gaziler Deresi'nin debisinin artması sonucu caddeyi su bastı.

Harekete geçen AFAD ve Gökçebey Belediyesi ekipleri, bot yardımıyla bazı vatandaşların evlerinden çıkmasını sağladı.

Bölgede önlem alan ekiplerin şu ana kadar 20 evi tahliye ettiği öğrenildi.

Filyos Çayı'nın yükselmesi nedeniyle ilçeye girişi sağlayan Gökçebey Köprüsü de tedbir amaçlı kapatıldı.

Öte yandan bazı bağ ve bahçeler su içinde kalırken, arazilerde hasar oluştu.