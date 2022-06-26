İstanbul'da kurulan pazarlarda kurbanlık satışları hızlı başladı

Bakan Özer: 81 ilde 100 noktadaki meslek lisemize ekmek fabrikası kuracağız
Bakan Özer: 81 ilde 100 noktadaki meslek lisemize ekmek fabrikası kuracağız
Sağlık Bakanı Koca, 58 hekimle buluştuğu toplantının videosunu paylaştı
Sağlık Bakanı Koca, 58 hekimle buluştuğu toplantının videosunu paylaştı
Yargıtay'dan komşuları ilgilendiren 'su sızıntısı' kararı
Yargıtay'dan komşuları ilgilendiren 'su sızıntısı' kararı
Meteoroloji uyardı: 4 bölgede yağış etkisini artıracak
Meteoroloji uyardı: 4 bölgede yağış etkisini artıracak
'Asgari ücrette enflasyonun üzerinde artış sağlansın'
'Asgari ücrette enflasyonun üzerinde artış sağlansın'
Doğu Ekspresine kardeşler geliyor
Doğu Ekspresine kardeşler geliyor
Kabine toplanıyor: Kurban Bayramı tatili kaç gün olacak?
Kabine toplanıyor: Kurban Bayramı tatili kaç gün olacak?
İTO Başkanı: Asgari ücretteki artışın maliyetini 'beraber karşılayalım'
İTO Başkanı: Asgari ücretteki artışın maliyetini 'beraber karşılayalım'
Bakanlığın özel ekibi, 23,3 milyar TL'lik kamu zararını önledi
Bakanlığın özel ekibi, 23,3 milyar TL'lik kamu zararını önledi
TOGG, otomobilden önce 'dijital bir ürünü' hizmete sunacak
TOGG, otomobilden önce 'dijital bir ürünü' hizmete sunacak
Ek bütçe ve bedelli askerlik bu hafta Genel Kurul'da
Ek bütçe ve bedelli askerlik bu hafta Genel Kurul'da
Kazada yaralanan 2 kaymakam taburcu oldu
Kazada yaralanan 2 kaymakam taburcu oldu
Elektrik ve gaz faturası, Bakanlıkları da zorladı
Elektrik ve gaz faturası, Bakanlıkları da zorladı
Lüks daireye kredi yok: Uygun fiyatlı konutun kapısı aralandı
Lüks daireye kredi yok: Uygun fiyatlı konutun kapısı aralandı
Şekerin tadı kaçtı! Bakanlık sahada, cezalar yolda
Şekerin tadı kaçtı! Bakanlık sahada, cezalar yolda
Kabine ve Ak Parti'de değişiklik beklentisi
Kabine ve Ak Parti'de değişiklik beklentisi
5 toplantı sonunda 'aday' 6'lı masada
5 toplantı sonunda 'aday' 6'lı masada
Bilerek orman yakanlara ağır müebbet
Bilerek orman yakanlara ağır müebbet
AFAD'dan 3 il için kritik uyarı
AFAD'dan 3 il için kritik uyarı
AK Parti'li Demiröz'den 'il sayısı' açıklaması
AK Parti'li Demiröz'den 'il sayısı' açıklaması
Akademisyenleri taşıyan araç devrildi: Dekan hayatını kaybetti
Akademisyenleri taşıyan araç devrildi: Dekan hayatını kaybetti
Türkiye Fırıncılar Federasyonu Başkanı'ndan ekmek fiyatı açıklaması
Türkiye Fırıncılar Federasyonu Başkanı'ndan ekmek fiyatı açıklaması
Marmaris yangını, uzaydan böyle görüntülendi
Marmaris yangını, uzaydan böyle görüntülendi
Cumhurbaşkanı Erdoğan Stoltenberg ile görüştü
Cumhurbaşkanı Erdoğan Stoltenberg ile görüştü
Bakan Bozdağ'dan 'idam cezası' açıklaması
Bakan Bozdağ'dan 'idam cezası' açıklaması
PANKOBİRLİK'ten 'şeker zammı' açıklaması
PANKOBİRLİK'ten 'şeker zammı' açıklaması
'Pınar Gültekin' kararında gerekçe: Sanık canavarca hisle yakmadı
'Pınar Gültekin' kararında gerekçe: Sanık canavarca hisle yakmadı
'Maliye ile görüşmelerimiz bitti, atama sürecini kamu oyu ile paylaşacağız'
'Maliye ile görüşmelerimiz bitti, atama sürecini kamu oyu ile paylaşacağız'
Asgari ücret trafiği hızlandı...Komisyon toplanacak mı?
Asgari ücret trafiği hızlandı...Komisyon toplanacak mı?
Bakan açıkladı...Marmaris'teki orman yangını kontrol altına alındı!
Bakan açıkladı...Marmaris'teki orman yangını kontrol altına alındı!
Ana sayfaHaberler Yaşam

İstanbul'da kurulan pazarlarda kurbanlık satışları hızlı başladı

Kurban Bayramı öncesinde İstanbul'da kurulan hayvan pazarları, kurbanlık satıcıları ile alıcılarını bir araya getiriyor.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Eklenme : 26 Haziran 2022 18:36
Yazdır
İstanbul'da kurulan pazarlarda kurbanlık satışları hızlı başladı

Kars, Erzurum, Ağrı, Ardahan, Gümüşhane, Tokat, Çankırı, Amasya, Samsun ve Kastamonu gibi Anadolu'nun çeşitli illerinden İstanbul'a gelen besiciler, büyükbaş ve küçükbaş hayvanlarını Çobançeşme'deki pazarda satışa çıkardı.

Büyük ve küçükbaş hayvanlar kısa süre önce pazarlardaki yerlerini alırken, besiciler ellerindeki kurbanlıkların bir kısmını şimdiden satmanın mutluluğunu yaşıyor. Satışlardan memnun olan besiciler, vatandaşlara kurbanlık alımını son günlere bırakmamaları tavsiyesinde bulunuyor.

- İki gün içinde 20 kurbanlık sattı

Tokat'tan pazara 68 kurbanlık getiren Mehmet Şavkıran, iki gün içinde 20 kurbanlık sattığını söyledi.

Şavkıran, bu sene satışların iyi olduğunu belirterek, "Vatandaşlar hayvanlarını erkenden alıyor, çünkü geçen yıl kurbanlık kalmamıştı. Hayvan sayısının az olması etkili oldu. İnşallah hayvanlarımızı bitireceğiz. Her yıl özel istek üzerine tonluk hayvan getiriyorum. Bu yılki hayvanı 74 bin liraya sattık. Geçen yıl canlı hayvanda kilogram 30-35 liraydı, bu yıl ise 65-70 lira arasında olacak." diye konuştu.

- "Satışlarımız erken bitecek gibi"

Gümüşhane'den pazara kurbanlık getiren Yavuz Taşkın ise şunları söyledi:

"Her yıl buraya kurbanlık getiriyoruz. Bu yıl 23 hayvan getirdik. Satışlarımız erken bitecek gibi, elimizde sadece dört hayvan kaldı. Fiyatlar iyi. Satıcıyı memnun edecek seviyede. Bu sene vatandaşlarımız bayrama doğru alma gibi bir tercihte bulunmadı. Hayvanların 15 günlük yemini yanımızda getirdik. Bakımlarını aksatmadan yapıyoruz. Geçen yıl canlı hayvanın kilogram fiyatı 30 liralardaydı, bu yıl 70-75 lira arasında olacak."

Akrabaları ve arkadaşlarının kurbanlık alması için vekalet verdiği Ahmet Kaya ise farklı çadırlardan yedi büyükbaş hayvan satın aldı.

Trabzonlu olduğunu dile getiren Kaya, "Hayvanları, eş dost ve akrabalar için alıyorum. Hayvandan anlamayanlar var onlar adına buraya geldim. Çadırlara girmeyenler ve bu havayı solumak istemeyenler için hayvanlarını alıyorum, kesimini yapıp teslim ediyorum. Geçen sene 15 bin lira olan hayvan bu yıl 42 bin lira oldu. Satıcılar da girdi fiyatlarının arttığını söylüyor. Hayvanlar birkaç gündür burada. Örneğin bu çadırdakiler neredeyse bitti. Hayvan alacak vatandaşlar son güne bırakmamalı." diye konuştu.

- Kurbanlık alırken dikkat edilmesi gereken hususlar

Bahçelievler Belediyesi Sağlık İşleri Müdürü Tibet Bayhan, AA muhabirine, kurbanlıkların sevki, seçimi ve kesimiyle ilgili bilgiler verdi.

Kurbanlıkların belli evraklara sahip olması gerektiğini belirten Bayhan, "En başta hayvanın pasaportu olması gerekiyor. Kulak küpeleri ve başka illerden gelenlerde iller arası veteriner sağlık raporları olmalı. Bu belgelerle beraber pazara hayvanlar kabul ediliyor." dedi.

Kurban almaya gelenlere tavsiyelerde bulunan Bayhan, şunları kaydetti:

KAPAT [X]

"Kulak küpesini sistem üzerinden sorguladıklarında hayvana ait bütün bilgilere ulaşabilirler. Bugüne kadar yapılan aşıları, sağlık problemi yaşadıysa buna ilişkin ve yaşına dair önemli bilgileri buradan takip edebilirler. Pazara gelenler kurbana baktıklarında hayvanın genel duruşunun düzgün olmasına dikkat etsinler. Dört ayağı üzerinde rahatlıkla durabilen, tüyleri parlak, bakışları canlı, kulak, boynuz ve kuyruk gibi bölgelerini sağlam olmasına bakmalılar. Hayvanın ağzından, burnundan ve kulaklarından akıntı gelmemeli. Solunum güçlüğü çekmemesi önemli."

Bayhan, Bahçelievler Belediyesi olarak Anadolu'dan gelen satıcılara rahat bir ortam sağlamaya çalıştıklarını, alanda kafe, mescit, duş ve tuvalet gibi ihtiyaçlar için bölümlerin oluşturulduğunu söyledi.

Hayvanların günlük sulama ihtiyaçları ve gübre çukurlarına yapılacak taşımalar konusunda da hizmet verdiklerini ifade eden Bayhan, vatandaşların taleplerini doğrudan yetkililere iletebildiğini anlattı.

Bayhan, kurbanlık kesimleriyle ilgili de gerekli tedbirlerin alındığını dile getirerek, "Tedbirler alındı. Küçükbaş hayvanların kesimi pazar alanında ayrılan yerde yapılacak. Büyükbaş hayvanlar ise pazara yakın yerde hizmet veren kesimhanemizde yapılacak. Geçmiş yıllarda olduğu gibi bu yıl da tedbirlerimizi aldık." şeklinde konuştu.

Memurlar.Net'i Youtube'dan takip etmek için tıklayınız
Baraj kapakları açılınca mahsur kalan 7 kişiyi AFAD kurtardı
Baraj kapakları açılınca mahsur kalan 7 kişiyi AFAD kurtardı
Karabük'te sağanak hayatı olumsuz etkiliyor
Karabük'te sağanak hayatı olumsuz etkiliyor
Havada panik kameralara böyle yansıdı
Havada panik kameralara böyle yansıdı
Yeni evli çift balayından memleketine tabutla döndü
Yeni evli çift balayından memleketine tabutla döndü
Konya'nın Seydişehir ilçesinde ormanlık alanlara giriş çıkışlar yasaklandı
Konya'nın Seydişehir ilçesinde ormanlık alanlara giriş çıkışlar yasaklandı
Zonguldak'ta sağanak nedeniyle bazı ev ve iş yerlerini su bastı
Zonguldak'ta sağanak nedeniyle bazı ev ve iş yerlerini su bastı

Bu Habere Tepkiniz

Belediye taşınmazlarını spor kulüplerine tahsis edenlere Sayıştay'dan kötü haber

Belediye taşınmazlarını spor kulüplerine tahsis edenlere Sayıştay'dan kötü haber

Sayıştay Temyiz Kurulu, 2.3.2022 tarihli toplantısında Belediyelere ilişkin yeni bir karar yayımladı. Mülkiyeti belediyeye ait taşınmazların meclis kararıyla spor kulübüne tahsis edilmesinde kamu zararı oluştuğuna ilişkin 7. Daire kararı onandı.
Yeterliği vermesine rağmen atanamayan vergi müfettiş yardımcısını Danıştay haklı buldu

Yeterliği vermesine rağmen atanamayan vergi müfettiş yardımcısını Danıştay haklı buldu

Danıştay 2. Dairesi, Vergi müfettiş yardımcısı olarak görev yapan davacı tarafından; "vergi müfettişi" kadrosuna atanması istemiyle yaptığı başvurunun reddine ilişkin işlemin hukuka aykırı olduğuna hükmetti.
Antalya'nın Yeni Tatil Köyü Açılışa Özel Fiyat

Antalya'nın Yeni Tatil Köyü Açılışa Özel Fiyat

https://www.olymposresort.com/?utm_source=memurlar&utm_medium=manset&utm_term=mobil-web-adv
Sağlık Bakanlığı İller Arası Yer Değiştirme Duyurusu Yayımlandı

Sağlık Bakanlığı İller Arası Yer Değiştirme Duyurusu Yayımlandı

Sağlık Bakanlığı Yönetim Hizmetleri Genel Müdürlüğü tarafından 2022 yılı Haziran dönemi iller arası yer değişikliği atanma kura duyurusu yayımlandı.
Kurban bereketini yıl boyu yaşatıyosan hilal olsun Türkiye

Kurban bereketini yıl boyu yaşatıyosan hilal olsun Türkiye

https://www.kizilay.org.tr/Kurban/?utm_source=memurlar&utm_medium=bannerl&utm_campaign=kurban
Sözleşmeli emekli öğretim üyesinin görevle ilişiği kesilebilir mi?

Sözleşmeli emekli öğretim üyesinin görevle ilişiği kesilebilir mi?

Danıştay Sekizinci Dairesi, emekli olarak görevine sözleşmeli statüde devam eden öğretim üyelerinin görevleriyle ilişiklerinin kesilmesinde somut sebepler aranmasına hükmetti!
Yeni görevde yükselme online sınav paketleri yayında

Yeni görevde yükselme online sınav paketleri yayında

https://sinav.memurlar.net/
ÖSYM duyurdu, ALES/2 başvuruları başladı

ÖSYM duyurdu, ALES/2 başvuruları başladı

ÖSYM internet sitesinden ALES/2 başvurularının başladığını duyurdu.
Öğretim Üyesinin ayrıldığı kuruma dönüşüyle ilgili önemli karar

Öğretim Üyesinin ayrıldığı kuruma dönüşüyle ilgili önemli karar

Danıştay Sekizinci Dairesi, öğretim üyesinin ayrıldığı kuruma 2547 sayılı Kanunun 60-b maddesi uyarınca dönüş yapabilmesi hususunda idarelerin somut verilere dayalı değerlendirme yapmak suretiyle takdir hakkı bulunduğuna dair İlk Derece ve Bölge İdare Mahkemesi kararını onadı.
Öğretim Görevlisi alımında tecrübe şartına dair karar!

Öğretim Görevlisi alımında tecrübe şartına dair karar!

Danıştay Sekizinci Dairesi, öğretim görevlisi alımlarında aranılan tecrübenin lisans eğitiminden sonrası olması gerektiğine hükmetti!
Sözleşmeli alımlardaki trajikomik durumlar vahim bir boyuta ulaştı

Sözleşmeli alımlardaki trajikomik durumlar vahim bir boyuta ulaştı

Cumhurbaşkanlığı Personel ve Prensipler Genel Müdürlüğü tarafından düzenleme yapılmadığı için sözleşmeli personel alımlarındaki trajikomik ilanlar kötü bir noktaya doğru son sürat gidiyor!
Muğla Büyükşehir Belediyesi 124 itfaiye eri alacak

Muğla Büyükşehir Belediyesi 124 itfaiye eri alacak
Mahalleli otomobili devirdi

Mahalleli otomobili devirdi

Ankara’nın Mamak ilçesinde sokaktan geçen arabanın önünü kesen mahalleli sürücüyü darp ederek arabası devirdi. Şoför ile kalabalık arasında çıkan kavgada ise 4 şüpheli gözaltına alındı. Kaynak:Ankara’da bir otomobil sürücüsü ile mahalleli arasında kavga: Mahalleli otomobili devirdi
GİB, 650 Gelir uzman yardımcısı alacak

GİB, 650 Gelir uzman yardımcısı alacak

Gelir İdaresi Başkanlığı 650 gelir uzman yardımcısı alacak. Son başvuru tarihi 30 Haziran 2022.
Ünlü oyuncu paylaşımıyla duygulandırdı!

Ünlü oyuncu paylaşımıyla duygulandırdı!

TRT 1 ekranlarının gözde projesi Kasaba Doktoru'nun Başhekim Yalçın'ı Sinan Albayrak, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla duygulandırdı. İşte tüm detaylar...