Havada panik kameralara böyle yansıdı

Antalyada geçtiğimiz hafta da Serik ilçesi Belek tatil bölgesinde teknenin arıza yapması sonucu havada askıda kalan deniz paraşütündeki anne ve 2 kız çocuğu için turistler ve vatandaşlar seferber olmuştu. Korku dolu anların yaşandığı olayda anne ve 2 çocuğu kaza yaşanmadan şezlonglarına arasına indirilmişti.

Olay Manavgat ilçesine bağlı tatil bölgesi Side Mahallesinde yaşandı. Tekneye bağlı olan bir kişinin bulunduğu paraşütün ipi bir anda koptu. Paraşütün askıda kalması ve savrulmaya başlamasıyla kısa süreli panik yaşandı. Paraşüt ipin koptuğu bölgeden yüzlerce metre ilerde elektrik tellerine takıldı.

Paraşütte bulunan 2 kadın Alman turist büyük şans eseri kazayı sıyrıklarla atlattı. Turistler ambulansla hastaneye kaldırıldı. Kopan elektrik telleri zeytin bahçesinde kuru otların tutuşmasına neden olurken, Antalya Büyükşehir Belediyesi Manavgat biriminden ekiple anında müdahale ederek yangın büyümeden söndürdü.

Direkte takılı kalan paraşüt, Olay yerine gelen ekipler elektriği kesmesini ardından bulundu yerden indirildi.