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Hatay'da internette tanıştığı kadın tarafından 177 bin lira dolandırıldığı iddiası

Hatay'da bir kişi internette tanıştığı kadın tarafından dolandırıldığı iddiasıyla suç duyurusunda bulundu.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Eklenme : 26 Haziran 2022 20:17
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Hatay'da internette tanıştığı kadın tarafından 177 bin lira dolandırıldığı iddiası

İddiaya göre, Antakya ilçesinde yaşayan İ.M, Almanya'da yaşayan ve isminin A.Z. olduğunu bildiği kadınla internette tanıştı.

A.Z. yakınları tarafından şiddet gördüğünü, Türkiye'ye gelmek istediğini ve kendisine ait 250 bin avroyu İ.M'nin banka hesabına göndermek istediğini iletti.

Bir süre sonra İ.M'yi bankadan aradığını belirten bir kişi, hesabına yurt dışından para aktarıldığını ancak hesabında bloke olduğundan vereceği hesap numarasına para yatırması gerektiğini kaydetti.

Bunun üzerine İ.M. verilen hesap numarasına farklı zamanlarda 177 bin lira yatırdı.

Parayı söylenen hesaba aktarmasının ardından A.Z. ile bağlantısı kesilen İ.M. dolandırıldığını iddia ederek, avukatı aracılığıyla suç duyurusunda bulundu.

İ.M'nin avukatı İlhan Karaköse, AA muhabirine, müvekkilinin internetten tanıştığı A.Z. tarafından dolandırıldığı gerekçesiyle Hatay Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusu dilekçesi sunduklarını söyledi.

Müvekkilinin elinde farklı zamanla bir hesaba para aktarıldığına dair dekontlarının bulunduğunu ifade eden Karaköse, "Müvekkilimin anlattıkları ve elindeki dekontlara baktığımızda dolandırıcılık olayı ile karşı karşıya olduğunu anladık. Hatay Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulunduk. Soruşturma aşamasında dolandırıcıların yakalanmalarını bekliyoruz." diye konuştu.

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