Konya'da üst geçide çarpan tırın damperinin kopması trafiği aksattı
Konya'nın Karapınar ilçesinde üst geçide çarpan tırın damperinin kopması ulaşımı olumsuz etkiledi.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Eklenme : 26 Haziran 2022 20:50
Alınan bilgiye göre, Hasan Hüseyin Ö. yönetimindeki 06 DH 1206 plakalı tırın damperi, Karapınar-Konya kara yolunda henüz bilinmeyen nedenle açıldı.
Kara yolu üzerindeki üst geçide çarpan damper, çekiciden ayrıldı. Sürücü Hasan Hüseyin Ö, üst geçitten yaklaşık 200 metre sonra aracı durdurabildi.
Olay yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi.
Polis, tedbir amaçlı trafik akışını bir süre tek şeritten sağladı.
Damperin yoldan kaldırılmasıyla kara yolundaki ulaşım normale döndü.Memurlar.Net'i Youtube'dan takip etmek için tıklayınız