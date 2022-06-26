Diyarbakır'da kayıp epilepsi hastası kadın için arama çalışması başlatıldı
Diyarbakır'ın Silvan ilçesinde, kayıp epilepsi hastası Şenay Köse (27) için arama çalışması başlatıldı.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Eklenme : 26 Haziran 2022 21:37
Alınan bilgiye göre, ilçeye bağlı Bayrambaşı köyünde yaşayan Şenay Köse'nin kocası, sabah saatlerinde eşinin evde olmadığını fark etti.
Köy çevresinde arama yapan yakınları ve köylüler Köse'yi bulamayınca durumu jandarmaya bildirdi.
İhbar üzerine jandarma ile bölgeye yönlendirilen AFAD ve UMKE ekipleri, iz köpekleri ve drone ile arama çalışması başlattı.
Köse'nin bulunması için bölgedeki arama çalışmaları devam ediyor.Memurlar.Net'i Facebook'tan takip etmek için tıklayınız