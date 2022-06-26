22. Uluslararası Frankfurt Türk Film Festivali Almanya'da başladı

Başkanlığını Hüseyin Sıtkı'nın yaptığı Kültürler Arası Transfer Derneği'nce düzenlenen festivalin açılış galasına beyaz perdenin tanınmış isimleri katıldı.

FİLM-SAN Vakfı iş birliğiyle, "Sesini yükselt, dünyamızın cesur filmlere ihtiyacı var" sloganıyla düzenlenen festivalde 30 filmin gösterimi yapılacak.

Hüseyin Sıtkı, AA muhabirine, festivalde Türkiye'den Almanya'dan ve Avrupa'dan filmlerin gösterileceğini belirterek, dolu dolu bir festivali sinemaseverlerle buluşturmak istediklerini söyledi.

Sıtkı, "Festivalde kısa filmler, belgeseller ve uzun metrajlı filmler var. Festival kapsamında ayrıca çeşitli yarışmalarımız var. 1 Temmuz'da ise ödül törenimiz var. Türkiye'nin tanınmış isimlerinden Müfit Can Saçıntı arkadaşlarıyla bir gösteri sunacak. Yeşilçam müzikleri konserimiz var. İki panelimiz var, söyleşiler var." dedi.

Yönetmen, senarist ve oyuncu Müfit Can Saçıntı da Almanya'nın en eski Türk film festivaline katılmaktan memnuniyet duyduğunu dile getirdi.

Avrupa'nın ortasında bu festivalin Türk dili ve kültürünü temsil ettiğini belirten Saçıntı, "Burada çok özel duygular yaşıyoruz, iyi ki davet ettiler, iyi ki geldik." şeklinde konuştu.

Festival kapsamında 1 Temmuz Cuma günü çeşitli kategorilerde ödüller sahiplerini bulacak.