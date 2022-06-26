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Bartın Valisi Arslan sel riskine karşı vatandaşları uyardı

Bartın Valisi Nurtaç Arslan, "Bu gece geç saatlerde yoğun yağış başlamasını bekliyoruz. İlimizde 100 kilogramın üzerinde bir yağış gelebileceği söyleniyor. Vatandaşlarımızın bu yağış karşısında dikkatli ve tedbirli olmalarını önemle rica ediyoruz. Alt katlarda bulunmamalarını, yüksek yerlere çıkmalarını, dere yataklarından mümkün olduğunca uzak durmalarını rica ediyorum." dedi.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Eklenme : 26 Haziran 2022 23:45
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Bartın Valisi Arslan sel riskine karşı vatandaşları uyardı

Bartın Valisi Nurtaç Arslan, "Bu gece geç saatlerde yoğun yağış başlamasını bekliyoruz. İlimizde 100 kilogramın üzerinde bir yağış gelebileceği söyleniyor. Vatandaşlarımızın bu yağış karşısında dikkatli ve tedbirli olmalarını önemle rica ediyoruz. Alt katlarda bulunmamalarını, yüksek yerlere çıkmalarını, dere yataklarından mümkün olduğunca uzak durmalarını rica ediyorum." dedi.

Arslan, gazetecilere yaptığı açıklamada, meteorolojik uyarılar ve AFAD Başkanlığının da talimatları gereğince Türkiye Afet Müdahale Planı (TAMP) kapsamında 26 çalışma grubunu İl AFAD merkezinde göreve başlattıklarını söyledi.

Kentte dün metrekareye 98 kilogram, bugün de 44 kilogram yağış düştüğünü aktaran Arslan, şöyle konuştu:

"Yarın daha fazla yağış düşmesini bekliyoruz. Sağanak nedeniyle Bartın merkezde 62 konut ve 2 iş yerimiz, merkeze bağlı Kozcağız bölgemizde 34 konut ve 4 iş yerimiz olmak üzere 96 ile konut ile 6 iş yerini maalesef su bastı. Tabii bunların çoğu zemin ve bodrum katı şeklinde olanlar. Şu an belediyelerimizle gerekli müdahale ve çalışmalarımızı büyük oranda tamamladık. Bartın kent merkezinde önceki gün istinat duvarı yıkılması sebebiyle 4 binamızı tahliye etmiştik. Bugün de Epçiler köyü ve Kurucaşileye bağlı Dizlermezeci köyünde 1 konutunuzu tahliye ettik."

Evlerinden tahliye edilen vatandaşların yakınlarının veya ikinci evlerinde kaldıklarını, vatandaşların Geçici Barınma Merkezi'nde kalmaları yönünde talebi olmadığını aktaran Arslan, talep olması ihtimaline karşı 1180 kapasiteli KYK öğrenci yurdunun hazır hale getirildiğini bildirdi.

- "Vatandaşlarımızdan tedbirli ve dikkatli olmaları istiyoruz"

Vali Arslan, ayrıca AFAD Başkanlığı tarafından Bartın'a 6 dalgıç ve 4 arama kurtarma ekibi gönderildiğine işaret ederek, şunları kaydetti:

"Dünden itibaren 2 saatte bir gerek camilerimizden gerekse belediyemizin hoparlörlerinden vatandaşlarımızın tedbirli ve dikkatli olmaları konusunda uyarılarımızı tekrarlıyoruz. Yine kolluk kuvvetlerimizin anons araçlarını kullanarak da vatandaşlarımızı 2 saatte bir düzenli olarak uyarıyoruz. AFAD Başkanlığı tarafından talebimiz doğrultusunda Ankara ve Konya ilinden ilimize takviye araçlar da gönderiliyor. Valilik olarak tüm çalışma gruplarımızla alabileceğimiz tüm önlemlerimizi aldık. Vatandaşlarımızdan tedbirli ve dikkatli olmalarını istiyoruz. Bodrum ve giriş katlarında su baskını olabileceğini değerlendiriyoruz. Meydana gelebilecek olumsuzluklara karşı dere yatağından mümkün olduğunca uzak durmalarını, taşkın anında yükseklere çıkmalarını ve bodrum katlarını su baskınını önlemek için kum torbası kullanmaları gibi her türlü tedbiri almalarını istiyoruz. 28 konut ve iş yerinde hasar tespit çalışması yaptık. Tarımsal zararlarla ilgili olarak da tarım ve orman il müdürlüğümüzü sahaya yönlendirdik, hasar tespit çalışmaları yaptırıyoruz."

Meteoroloji Bölge Müdürlüğü ile AFAD Başkanlığıyla sürekli irtibat halinde olduklarına dikkati çeken Arslan, "Bu gece geç saatlerde yoğun yağış başlamasını bekliyoruz. İlimizde 100 kilogramın üzerinde bir yağış gelebileceği söyleniyor. Vatandaşlarımızın bu yağış karşısında dikkatli ve tedbirli olmalarını önemle rica ediyoruz. Alt katlarda bulunmamalarını, yüksek yerlere çıkmalarını, dere yataklarından mümkün olduğunca uzak durmalarını rica ediyorum. Şu an için can kaybı ya da yaralanma yok. Bu bizim için sevindirici." ifadesini kullandı.

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