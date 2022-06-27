27 Haziran 2022'den önemli gündem başlıkları
27 Haziran 2022'den önemli gündem başlıkları.
1- CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Türk Ocakları İslam Dünyası Meseleleri ve Çözüm Yolları Sempozyumu'na katılacak, partisinin MYK Toplantısı'na başkanlık edecek.
(İstanbul/10.00/Ankara/16.00)
YASAMA YÜRÜTME SİYASET
1- Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, İngilizce Öğretimi ve Yaz Okulları İngilizce Kurslarına Yönelik İş birliği Protokolü İmza Töreni'ne katılacak.
(Ankara/10.30)
EKONOMİ FİNANS
1- Türkiye İstatistik Kurumu, mayıs ayı motorlu kara taşıtları istatistiklerini yayımlayacak.
(Ankara/10.00)
DÜNYA DİPLOMASİ
1- Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ile Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Türkiye-Azerbaycan-Kazakistan Dışişleri ve Ulaştırma Bakanları Toplantısı'na katılacak.
(Bakü)
2- Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, İran Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahiyan ile ortak basın toplantısı düzenleyecek.
(Ankara/18.00)
3- Almanya'nın ev sahipliğinde düzenlenen G7 Zirvesi ikinci gününde devam edecek.
(Münih)
GÜNCEL
1- Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, Yaz Kur'an Kursları açılışına katılacak, Eskişehir Teknik Üniversitesi Camisi ile Eskişehir İl Müftülüğü Hizmet Binası ve Kur'an Kursu'nun temel atma törenlerine katılacak.
(Manisa/10.00/Eskişehir/17.30/19.00)
SPOR
1- Cezayir'de düzenlenen 19. Akdeniz Oyunları'nda çeşitli branşlarda müsabakalara devam edilecek.
- Kadın Milli Voleybol Takımı, C Grubu'ndaki ikinci maçında İtalya ile karşı karşıya gelecek.
- Erkek Milli Hentbol Takımı, B Grubu'nda ilk maçında Cezayir ile karşı karşıya gelecek.
(Oran/20.00/19.00)
2- Beşiktaş Futbol Takımı, yeni sezon hazırlıklarına Nevzat Demir Tesisleri'nde yapacağı antrenmanla başlayacak.
(İstanbul/18.00)
3- Fenerbahçe, yeni sezon hazırlıklarını Fenerbahçe Can Bartu Tesisleri'nde yapacağı antrenmanla sürdürecek.
(İstanbul/10.00)
4- Galatasaray Futbol Takımı, yeni sezon hazırlıklarına Florya Metin Oktay Tesisleri'nde başlayacak.
5- 2022 IIHF Buz Hokeyi 18 Yaş Altı Kadınlar Dünya Şampiyonası 2. Klasman mücadelesi başlayacak. Şampiyonanın ilk gününde İzlanda-Avustralya, Letonya-Hollanda, Meksika-Büyük Britanya karşı karşıya gelecek.
(İstanbul/13.00/16.30/20.00)
6- Yelkende 2022 Arkas Dünya Optimist Şampiyonası başlayacak.
(Bodrum)
7- Teniste sezonun üçüncü grand slam turnuvası Wimbledon'da ana tablo 1. tur mücadelesi başlayacak.
(Londra)Memurlar.Net'i Facebook'tan takip etmek için tıklayınız