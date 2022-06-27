İTO Başkanı'ndan 'asgari ücreti iyileştirelim' çağrısı

BDDK'dan yeni karar! Kredilere yönelik tüm detaylar belli oldu
BDDK'dan yeni karar! Kredilere yönelik tüm detaylar belli oldu
5 Kurum toplamda 200 personel almak için ilana çıktı
5 Kurum toplamda 200 personel almak için ilana çıktı
Kabine toplantısı bugün: Gündem ara zam
Kabine toplantısı bugün: Gündem ara zam
Seyhan Belediyesi'ne PKK operasyonu: 38 gözaltı kararı
Seyhan Belediyesi'ne PKK operasyonu: 38 gözaltı kararı
Zonguldak'ta yağmur nedeniyle engelli ve hamile kamu görevlileri izinli sayılacak
Zonguldak'ta yağmur nedeniyle engelli ve hamile kamu görevlileri izinli sayılacak
Erdoğan, Marmaris'teki yangında görev yapan ekiplere seslendi
Erdoğan, Marmaris'teki yangında görev yapan ekiplere seslendi
Bakan Özer: 81 ilde 100 noktadaki meslek lisemize ekmek fabrikası kuracağız
Bakan Özer: 81 ilde 100 noktadaki meslek lisemize ekmek fabrikası kuracağız
Sağlık Bakanı Koca, 58 hekimle buluştuğu toplantının videosunu paylaştı
Sağlık Bakanı Koca, 58 hekimle buluştuğu toplantının videosunu paylaştı
Yargıtay'dan komşuları ilgilendiren 'su sızıntısı' kararı
Yargıtay'dan komşuları ilgilendiren 'su sızıntısı' kararı
Meteoroloji uyardı: 4 bölgede yağış etkisini artıracak
Meteoroloji uyardı: 4 bölgede yağış etkisini artıracak
'Asgari ücrette enflasyonun üzerinde artış sağlansın'
'Asgari ücrette enflasyonun üzerinde artış sağlansın'
Doğu Ekspresine kardeşler geliyor
Doğu Ekspresine kardeşler geliyor
Kabine toplanıyor: Kurban Bayramı tatili kaç gün olacak?
Kabine toplanıyor: Kurban Bayramı tatili kaç gün olacak?
İTO Başkanı: Asgari ücretteki artışın maliyetini 'beraber karşılayalım'
İTO Başkanı: Asgari ücretteki artışın maliyetini 'beraber karşılayalım'
Bakanlığın özel ekibi, 23,3 milyar TL'lik kamu zararını önledi
Bakanlığın özel ekibi, 23,3 milyar TL'lik kamu zararını önledi
TOGG, otomobilden önce 'dijital bir ürünü' hizmete sunacak
TOGG, otomobilden önce 'dijital bir ürünü' hizmete sunacak
Ek bütçe ve bedelli askerlik bu hafta Genel Kurul'da
Ek bütçe ve bedelli askerlik bu hafta Genel Kurul'da
Kazada yaralanan 2 kaymakam taburcu oldu
Kazada yaralanan 2 kaymakam taburcu oldu
Elektrik ve gaz faturası, Bakanlıkları da zorladı
Elektrik ve gaz faturası, Bakanlıkları da zorladı
Lüks daireye kredi yok: Uygun fiyatlı konutun kapısı aralandı
Lüks daireye kredi yok: Uygun fiyatlı konutun kapısı aralandı
Şekerin tadı kaçtı! Bakanlık sahada, cezalar yolda
Şekerin tadı kaçtı! Bakanlık sahada, cezalar yolda
Kabine ve Ak Parti'de değişiklik beklentisi
Kabine ve Ak Parti'de değişiklik beklentisi
5 toplantı sonunda 'aday' 6'lı masada
5 toplantı sonunda 'aday' 6'lı masada
Bilerek orman yakanlara ağır müebbet
Bilerek orman yakanlara ağır müebbet
AFAD'dan 3 il için kritik uyarı
AFAD'dan 3 il için kritik uyarı
AK Parti'li Demiröz'den 'il sayısı' açıklaması
AK Parti'li Demiröz'den 'il sayısı' açıklaması
Akademisyenleri taşıyan araç devrildi: Dekan hayatını kaybetti
Akademisyenleri taşıyan araç devrildi: Dekan hayatını kaybetti
Türkiye Fırıncılar Federasyonu Başkanı'ndan ekmek fiyatı açıklaması
Türkiye Fırıncılar Federasyonu Başkanı'ndan ekmek fiyatı açıklaması
Marmaris yangını, uzaydan böyle görüntülendi
Marmaris yangını, uzaydan böyle görüntülendi
Cumhurbaşkanı Erdoğan Stoltenberg ile görüştü
Cumhurbaşkanı Erdoğan Stoltenberg ile görüştü
Ana sayfaHaberler Ekonomi

İTO Başkanı'ndan 'asgari ücreti iyileştirelim' çağrısı

Hükümet asgari ücreti iyileştirme çalışmaları yaparken İstanbul Ticaret Odası Başkanı Şekib Avdagiç'ten özel sektöre "elini taşın altına koy" mesajı geldi. Avdagiç, "Kamu tarafından sağlanacak katkıların yanı sıra özel sektörün de bir miktar kaynak aktarması gerekir" dedi.

Kaynak : Yeni Şafak
Eklenme : 27 Haziran 2022 07:40
Yazdır
İTO Başkanı'ndan 'asgari ücreti iyileştirelim' çağrısı

İTO Başkanı Şekib Avdagiç (solda), Cityscape Katar Gayrimenkul ve Yatırım Fuarı'nda (Cityscape Qatar 2022) arkadaşımız Burak Karaca'nın sorularını cevaplandırdı.

Yaklaşık 7.5 milyon çalışan gözünü temmuz ayında yapılması planlanan asgari ücret artışına çevirdi. Hükümet asgari ücreti iyileştirmekle ilgili çalışmasını sürdürürken, patronlar da 'asgari ücrette özel sektör elini taşın altına koymalı' mesajı geldi. 650 binden fazla işletmenin üye olduğu İstanbul Ticaret Odası'nın Başkanı Şekib Avdagiç, asgari ücrette iyileştirmeye yönelik çalışmalar hakkında açıklama yaptı. Avdagiç, "Yılın ikinci yarısında yapılacak iyileştirmede kamu ile özel sektörün beraber adım atması gerektiğini düşünüyoruz" dedi. Çalışanların enflasyon karşısındaki kayıpların telafi edilmesi noktasında kamu tarafından sağlanacak katkıların yanı sıra özel sektörün bir miktar kaynak aktarması gerektiğini vurgulayan Avdagiç, yıl başında da asgari ücrette önemli bir açılıma imza atıldığını kaydetti.

ENFLASYONUN DÜŞECEĞİNİ KAMUOYUNA ANLATMALIYIZ

Cityscape Katar Gayrimenkul ve Yatırım Fuarı'nda (Cityscape Qatar 2022) soruları cevaplayan Şekib Avdagiç, iş dünyası, devlet ve tüketiciler olarak enflasyonun durağan bir seyre gireceğini kamuoyu ile paylaşmaları gerektiğini söyledi. Avdagiç, "Şu anda enflasyonun yükselmeye devam etmeyeceğinin somut olarak görülmesi lazım" diye konuştu. Baz etkisinden dolayı enflasyonun son çeyrekte düşüşe geçeceğini ifade eden Avdagiç, "Bu nasıl olacak? Biz iş dünyası olarak ileri dönemdeki artışları öngörerek abartılı fiyatlama yapmayacağız. Kamu da bazı fiyatlamalarını gözden geçirecek. Tüketiciler de alışveriş yaparken fiyata dikkat edenden alacak" diye konuştu.

KAMU PERSONELİNE POZİTİF AYRIMCILIK YAPILMALI

Gayrımenkul piyasalarındaki fiyat artışları sonrası kamu görevlilerinin megakente gelmek istemeyeceğini dile getiren Avdagiç, İstanbul gibi büyük şehirlerde çalışan kamu görevlilerine pozitif ayrımcılık yapılması gerektiğini söyledi. Ayrıca makul fiyatlı ve metrekarede konut arzının artırılması gerektiğini ifade eden Avdagiç, inşaatın maliyeti kadar arsa maliyeti ekleyip devletin en fazla o tutarda kredi vermesini istedi. Avdagiç, İstanbul'un çeperinde yer alan ilçelerdeki hazine arazilerinde oluşturulacak uydu kentlerin de konut arzına katkı sunacağını bildirdi.

YEREL YÖNETİMLER ARSA İÇİN DEVREYE GİRMELİ

Son dönemde konut maliyetlerinde yaşanan artışa değinen Avdagiç, inşaat malzemesi üreticilerine haksızlık yapıldığını, üreticilerin ihracat fiyatının altında yurt içine mal tedarik ettiğini kaydetti. Kira fiyatlarında düşüşün sağlanması için önerilerini paylaşan Avdagiç, "Yerel yönetimler çok hızlı bir şekilde konut yapmaya uygun arsa üretmeli. Konut üretiminde arsa maliyeti yüzde 80'e kadar çıkabiliyor. Makul fiyatlı ilave konut arsası üretilmesi ve bununla ilgili acil imar planları yapılması gerekiyor" diye konuştu. Avdagiç ayrıca, imar planında ticari arsalarda konut üretiminin önünün açılması gerekliliğine vurgu yaptı.

Yabancıya konut satışında sektör dayak yiyor

Şekib Avdagiç, konutta birinci ve ikinci el satışların ayrı ayrı açıklanması gerektiğinin altını çizdi. Avdagiç, "Tıpkı otomobilde olduğu gibi. İnşaat sektöründe bunu sürekli vurgulamalıyız. Bunu kredilendirme politikasında verileri verirken ortaya koymamız lazım" diye konuştu. Ayrıca yabancıya konut satışında vatandaşlık hakkı verilmesine yönelik eleştirilere tepki gösteren Avdagiç, "Yabancıların sadece yüzde 14'ü vatandaşlık için konut alıyor. Satışların yüzde yüzde 86'sı yatırım amaçlı. Burada garip bir mahalle baskısından dolayı bütün sektör dayak yiyor. Gidin İngiltere'ye, Almanya'ya bakın yatırımcılara nasıl davranılıyor" diye sordu.

Enflasyonun üzerinde artış yapılmalı

Özel sektörde milyonlarca asgari ücretlinin beklediği 'ara zam' umudu bu hafta netlik kazanacak. Geçtiğimiz hafta bir araya gelen TÜRK-İŞ ve Türkiye İşveren Sendikaları Konfederasyonu (TİSK) heyetleri asgari ücrete artışı ele aldı. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin de bu hafta başı veya hafta ortasında asgari ücretin geleceği ile ilgili bir açıklama yapılacağını söyledi. HAK-İŞ Genel Başkanı Mahmut Arslan ise asgari ücrette enflasyonun üzerinde bir artışın kamuoyundaki beklentilerin bir bölümünü karşılayabileceğini söyledi.

YÜKSEK BİR İYİLEŞTİRME OLMALI

Mahmut Aslan, artış konusunda rakam vermenin erken olduğunu belirterek, "İşçilerin taleplerinin dikkate alındığı ortak çözüm bulmamız gerekiyor. Geçen yıl yüzde 38 enflasyon varken yüzde 51 artış sağlanmıştı. Yine ilk 6 aylık enflasyonun yüzde 40 olduğunu düşünürsek, ocak ayında olduğu gibi yüksek bir oranda iyileştirme kamuoyundaki beklentilerin bir bölümünü karşılayabilir" dedi.

KOMİSYON KARAR ALMALI

Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nun karar alarak bu dilimleri yıl içerisine yayabileceğini ifade eden Arslan, "Enflasyon arttı 'şu kadar iyileştirme yapılabilir, zam gelebilir' diyerek düzenleme yapmak mümkün. Bunun ile ilgili bir mevzuatımız var" ifadelerini kullandı. Bu arada, ilk kez İzmir İktisat Kongresi'nde değinilen asgari ücret, 1974 yılından itibaren ülke genelinde belirlenmeye başlandı. Asgari ücrete o tarihten sonra ilk defa 1999'da yılda 2 defa zam yapıldı. En son 2015 yılında asgari ücrete 2 defa zam yapıldı. Temmuz ayında artış yapılması halinde 7 yıl sonra ikinci kez asgari ücrete zam gerçekleşmiş olacak.

Memurlar.Net'i Twitter'dan takip etmek için tıklayınız
Ucuz ve az yakan araçlara rekor ilgi
Ucuz ve az yakan araçlara rekor ilgi
BDDK'dan yeni karar! Kredilere yönelik tüm detaylar belli oldu
BDDK'dan yeni karar! Kredilere yönelik tüm detaylar belli oldu
Yeşilçam'ın 'çirkin' yılları: Bu tarz filmlerde oynamama imkan yoktu
Yeşilçam'ın 'çirkin' yılları: Bu tarz filmlerde oynamama imkan yoktu
Kabine toplantısı bugün: Gündem ara zam
Kabine toplantısı bugün: Gündem ara zam
Antalya'dan en çok Ruslar ve İranlılar konut aldı
Antalya'dan en çok Ruslar ve İranlılar konut aldı
Alman medyası yazdı: Binlerce Türk işçiye kapılar açılıyor
Alman medyası yazdı: Binlerce Türk işçiye kapılar açılıyor

Bu Habere Tepkiniz

Çarşı ve mahalle bekçileri 2 senedir yönetmeliği bekliyor

Çarşı ve mahalle bekçileri 2 senedir yönetmeliği bekliyor

Çarşı ve Mahalle Bekçileri'nin çalışma usul ve esasları, alacakları meslek içi eğitim, giyecekleri kıyafet ve görevde kullanacakları teçhizatlar ile kanunun uygulanmasına ilişkin diğer hususlara ait İçişleri Bakanlığınca çıkarılması gereken yönetmelik Bekçiler tarafından 2 seneyi aşkın süredir bekleniyor.
Belediye taşınmazlarını spor kulüplerine tahsis edenlere Sayıştay'dan kötü haber

Belediye taşınmazlarını spor kulüplerine tahsis edenlere Sayıştay'dan kötü haber

Sayıştay Temyiz Kurulu, 2.3.2022 tarihli toplantısında Belediyelere ilişkin yeni bir karar yayımladı. Mülkiyeti belediyeye ait taşınmazların meclis kararıyla spor kulübüne tahsis edilmesinde kamu zararı oluştuğuna ilişkin 7. Daire kararı onandı.
Araç satmanın hızlı ve güvenli yolu burada

Araç satmanın hızlı ve güvenli yolu burada

https://www.arabam.com/trink-sat?utm_source=memurlar&utm_medium=cpc&utm_campaign=trinksat
Yeterliği vermesine rağmen atanamayan vergi müfettiş yardımcısını Danıştay haklı buldu

Yeterliği vermesine rağmen atanamayan vergi müfettiş yardımcısını Danıştay haklı buldu

Danıştay 2. Dairesi, Vergi müfettiş yardımcısı olarak görev yapan davacı tarafından; "vergi müfettişi" kadrosuna atanması istemiyle yaptığı başvurunun reddine ilişkin işlemin hukuka aykırı olduğuna hükmetti.
Kurban bereketini yıl boyu yaşatıyosan hilal olsun Türkiye

Kurban bereketini yıl boyu yaşatıyosan hilal olsun Türkiye

https://www.kizilay.org.tr/Kurban/?utm_source=memurlar&utm_medium=bannerl&utm_campaign=kurban
Sağlık Bakanlığı İller Arası Yer Değiştirme Duyurusu Yayımlandı

Sağlık Bakanlığı İller Arası Yer Değiştirme Duyurusu Yayımlandı

Sağlık Bakanlığı Yönetim Hizmetleri Genel Müdürlüğü tarafından 2022 yılı Haziran dönemi iller arası yer değişikliği atanma kura duyurusu yayımlandı.
Yeni görevde yükselme online sınav paketleri yayında

Yeni görevde yükselme online sınav paketleri yayında

https://sinav.memurlar.net/
Sözleşmeli emekli öğretim üyesinin görevle ilişiği kesilebilir mi?

Sözleşmeli emekli öğretim üyesinin görevle ilişiği kesilebilir mi?

Danıştay Sekizinci Dairesi, emekli olarak görevine sözleşmeli statüde devam eden öğretim üyelerinin görevleriyle ilişiklerinin kesilmesinde somut sebepler aranmasına hükmetti!
ÖSYM duyurdu, ALES/2 başvuruları başladı

ÖSYM duyurdu, ALES/2 başvuruları başladı

ÖSYM internet sitesinden ALES/2 başvurularının başladığını duyurdu.
Öğretim Üyesinin ayrıldığı kuruma dönüşüyle ilgili önemli karar

Öğretim Üyesinin ayrıldığı kuruma dönüşüyle ilgili önemli karar

Danıştay Sekizinci Dairesi, öğretim üyesinin ayrıldığı kuruma 2547 sayılı Kanunun 60-b maddesi uyarınca dönüş yapabilmesi hususunda idarelerin somut verilere dayalı değerlendirme yapmak suretiyle takdir hakkı bulunduğuna dair İlk Derece ve Bölge İdare Mahkemesi kararını onadı.
Öğretim Görevlisi alımında tecrübe şartına dair karar!

Öğretim Görevlisi alımında tecrübe şartına dair karar!

Danıştay Sekizinci Dairesi, öğretim görevlisi alımlarında aranılan tecrübenin lisans eğitiminden sonrası olması gerektiğine hükmetti!
Muğla Büyükşehir Belediyesi 124 itfaiye eri alacak

Muğla Büyükşehir Belediyesi 124 itfaiye eri alacak
Gül Masalı 3.Bölüm Fragmanı

Gül Masalı 3.Bölüm Fragmanı

Gül Masalı 3.Bölüm Fragmanı hızlı bir şekilde sitemizde yayınlanmıştır. ATV ekranlarında büyük beğeniyle izlenen Gül Masalı dizisinin yeni bölümü 3 Temmuz Pazar akşamı saat 20.00 itibariyle sizlerle.
GİB, 650 Gelir uzman yardımcısı alacak

GİB, 650 Gelir uzman yardımcısı alacak

Gelir İdaresi Başkanlığı 650 gelir uzman yardımcısı alacak. Son başvuru tarihi 30 Haziran 2022.
Ünlü oyuncu paylaşımıyla duygulandırdı!

Ünlü oyuncu paylaşımıyla duygulandırdı!

TRT 1 ekranlarının gözde projesi Kasaba Doktoru'nun Başhekim Yalçın'ı Sinan Albayrak, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla duygulandırdı. İşte tüm detaylar...