5 Kurum toplamda 200 personel almak için ilana çıktı
Darphane ve Damga Matbaası Genel Müdürlüğü ile 5 üniversite çok sayıda personel almak için ilana çıktı
Darphane ve Damga Matbaası Genel Müdürlüğü 25 sözleşmeli personel alacak
Darphane ve Damga Matbaası Genel Müdürlüğü 25 sözleşmeli personel alacak. Son başvuru tarihi 6 temmuz 2022
Darphane ve Damga Matbaası ilanı detayları için tıklayınız
Karabük Üniversitesi 50 sözleşmeli personel alacak
Karabük Üniversitesi 50 sözleşmeli personel alacak. Son başvuru tarihi 11 temmuz 2022
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Sivas Bilim ve Teknoloji Üniversitesi Öğretim Üyesi ve Elemanı Alım İlanı
Sivas Bilim ve Teknoloji Üniversitesi Öğretim Üyesi ve Elemanı 25 akademik personel alacak. Son başvuru tarihi 11 temmuz 2022
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Fırat Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Fırat Üniversitesi Öğretim Üyesi 59 akademik personel alacak. Son başvuru tarihi 11 temmuz 2022
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Dicle Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Dicle Üniversitesi Öğretim Üyesi 42 akademik personel alacak. Son başvuru tarihi 11 temmuz 2022
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