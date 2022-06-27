Ucuz ve az yakan araçlara rekor ilgi

BDDK'dan yeni karar! Kredilere yönelik tüm detaylar belli oldu
BDDK'dan yeni karar! Kredilere yönelik tüm detaylar belli oldu
5 Kurum toplamda 200 personel almak için ilana çıktı
5 Kurum toplamda 200 personel almak için ilana çıktı
Kabine toplantısı bugün: Gündem ara zam
Kabine toplantısı bugün: Gündem ara zam
Seyhan Belediyesi'ne PKK operasyonu: 38 gözaltı kararı
Seyhan Belediyesi'ne PKK operasyonu: 38 gözaltı kararı
Zonguldak'ta yağmur nedeniyle engelli ve hamile kamu görevlileri izinli sayılacak
Zonguldak'ta yağmur nedeniyle engelli ve hamile kamu görevlileri izinli sayılacak
Erdoğan, Marmaris'teki yangında görev yapan ekiplere seslendi
Erdoğan, Marmaris'teki yangında görev yapan ekiplere seslendi
Bakan Özer: 81 ilde 100 noktadaki meslek lisemize ekmek fabrikası kuracağız
Bakan Özer: 81 ilde 100 noktadaki meslek lisemize ekmek fabrikası kuracağız
Sağlık Bakanı Koca, 58 hekimle buluştuğu toplantının videosunu paylaştı
Sağlık Bakanı Koca, 58 hekimle buluştuğu toplantının videosunu paylaştı
Yargıtay'dan komşuları ilgilendiren 'su sızıntısı' kararı
Yargıtay'dan komşuları ilgilendiren 'su sızıntısı' kararı
Meteoroloji uyardı: 4 bölgede yağış etkisini artıracak
Meteoroloji uyardı: 4 bölgede yağış etkisini artıracak
'Asgari ücrette enflasyonun üzerinde artış sağlansın'
'Asgari ücrette enflasyonun üzerinde artış sağlansın'
Doğu Ekspresine kardeşler geliyor
Doğu Ekspresine kardeşler geliyor
Kabine toplanıyor: Kurban Bayramı tatili kaç gün olacak?
Kabine toplanıyor: Kurban Bayramı tatili kaç gün olacak?
İTO Başkanı: Asgari ücretteki artışın maliyetini 'beraber karşılayalım'
İTO Başkanı: Asgari ücretteki artışın maliyetini 'beraber karşılayalım'
Bakanlığın özel ekibi, 23,3 milyar TL'lik kamu zararını önledi
Bakanlığın özel ekibi, 23,3 milyar TL'lik kamu zararını önledi
TOGG, otomobilden önce 'dijital bir ürünü' hizmete sunacak
TOGG, otomobilden önce 'dijital bir ürünü' hizmete sunacak
Ek bütçe ve bedelli askerlik bu hafta Genel Kurul'da
Ek bütçe ve bedelli askerlik bu hafta Genel Kurul'da
Kazada yaralanan 2 kaymakam taburcu oldu
Kazada yaralanan 2 kaymakam taburcu oldu
Elektrik ve gaz faturası, Bakanlıkları da zorladı
Elektrik ve gaz faturası, Bakanlıkları da zorladı
Lüks daireye kredi yok: Uygun fiyatlı konutun kapısı aralandı
Lüks daireye kredi yok: Uygun fiyatlı konutun kapısı aralandı
Şekerin tadı kaçtı! Bakanlık sahada, cezalar yolda
Şekerin tadı kaçtı! Bakanlık sahada, cezalar yolda
Kabine ve Ak Parti'de değişiklik beklentisi
Kabine ve Ak Parti'de değişiklik beklentisi
5 toplantı sonunda 'aday' 6'lı masada
5 toplantı sonunda 'aday' 6'lı masada
Bilerek orman yakanlara ağır müebbet
Bilerek orman yakanlara ağır müebbet
AFAD'dan 3 il için kritik uyarı
AFAD'dan 3 il için kritik uyarı
AK Parti'li Demiröz'den 'il sayısı' açıklaması
AK Parti'li Demiröz'den 'il sayısı' açıklaması
Akademisyenleri taşıyan araç devrildi: Dekan hayatını kaybetti
Akademisyenleri taşıyan araç devrildi: Dekan hayatını kaybetti
Türkiye Fırıncılar Federasyonu Başkanı'ndan ekmek fiyatı açıklaması
Türkiye Fırıncılar Federasyonu Başkanı'ndan ekmek fiyatı açıklaması
Marmaris yangını, uzaydan böyle görüntülendi
Marmaris yangını, uzaydan böyle görüntülendi
Cumhurbaşkanı Erdoğan Stoltenberg ile görüştü
Cumhurbaşkanı Erdoğan Stoltenberg ile görüştü
Ana sayfaHaberler Ekonomi

Ucuz ve az yakan araçlara rekor ilgi

Türkiye'de otomobil almak da kullanmak da giderek zorlaşırken, daha ucuz ve az yakan araçlara ilgi rekor düzeyde arttı. Totoya CEO'su Ali Haydar Bozkurt, akaryakıta üst üste gelen zamların ardından hibrit araçlara hiç olmadığı kadar ilgi olduğunu söyledi. Model tercihinde ise alt segmentler hakimiyeti ele geçiriyor.

Kaynak : Dünya
Eklenme : 27 Haziran 2022 08:30
Yazdır
Ucuz ve az yakan araçlara rekor ilgi

Dünya'dan Aysel Yücel'in haberine göre;

Toyota'nın yeni SUV stratejisi kapsamında Cross ürün ailesinin ilk ürünü Yaris Cross'un geçen hafta Alaçatı'da düzenlenen lansmanında konuşan Toyota Türkiye Pazarlama ve Satış A.Ş. CEO'su Ali Haydar Bozkurt, artan araç fiyatları ve üst üste gelen akaryakıt zamlarının tüketiciyi daha önce hiç olmadığı kadar daha ekonomik modellere yönelttiğini vurguladı. Bozkurt, tüm dünyada hızla büyüyen SUV pazarının da Türkiye'de daha ucuz modellerin olduğu B segmenti üzerinden yükseldiğine dikkat çekti. B-SUV'un SUV segmentteki payı yüzde 57'ye ulaştı. Pandemi öncesinde pazarın hakimiyeti bir üst segment olan C-SUV araçlardaydı.

3 müşteriden 2'si hibrit soruyor

Türkiye'de en ucuz otomobilin fiyatı 400 bin TL'ye yaklaşırken, yakıt fiyatları da üst üste gelen zamlar sonrası son bir yılda yüzde 300'ün üzerinde arttı. Bir litre benzinin fiyatı 30 TL'ye dayandı. Mazotun litre fiyatı ise 30 TL'yi gördü. Akaryakıt fiyatlarındaki artışın otomobil pazarına etkisini değerlendiren Ali Haydar Bozkurt, "Son 3-4 ayda daha önce hiç olmadığı kadar hibrit araç soran oldu. Artık bayiye gelen üç müşteriden ikisi hibrit soruyor. Tüm modeller için hibrit talebi artıyor. Çünkü birçok avantajının yanında önemli ölçüde bir yakıt tasarrufu sağlıyor" dedi. Toyota Corolla özelinde bakıldığında 3.5 lt/100 km hibrit karma tüketim, benzinli otomatik versiyonda 5.4/lt 100 km. Şehir içinde hibritin avantajı daha fazla oluyor. Hibrit otomobillerde bazı durumlarda yakıt tasarrufu aynı modelin benzinli versiyonuna göre yüzde 50'ye kadar çıkıyor. Bozkurt, bu kapsamda Yaris Cross modelinde de satış hedeflerinin yaklaşık yüzde 50 oranında hibrit, yüzde 50 oranında benzinli model satmak olacağını söyledi.

"Potansiyelin 10'da 1'ini getirebildik"

Dünyada Yılın Şehir Otomobili seçilen Yaris Cross'un satış hedeflerini açıklayan Bozkurt, "Yıl sonuna kadar alabildiğimiz adet bin olduğu için hedefimiz bu şekilde olacak. Önümüzdeki yıl ne kadar araç alacağımız henüz netleşmedi ancak bu aracın normal pazar şartlarında, araç bulunabildiği koşullarda yaklaşık 10 bin adetlik bir potansiyeli olduğunu söyleyebiliriz. Bildiğiniz gibi SUV segmenti çok fazla büyümeye başladı. SUV segmenti içerisinde ise B-SUV yüzde 57'lik bir pay ile günümüzde en büyük SUV segmenti haline geldi. oldu. Bu açıdan Yaris Cross'un potansiyelinin çok yüksek olduğunu ifade edebiliriz" Yaris Cross farklı segment müşterilerini de kendisine çekecek" diye konuştu.

B-SUV segmentindeki tek tam hibrit

B-SUV segmentinin yeni temsilcisi Yaris Cross, lansmana özel 667.800 TL'den başlayan fiyatlarla Türkiye'de satışa sunuldu. B-SUV segmentindeki tek tam hibrit seçeneği olan Toyota Yaris Cross Hybrid ise 702.600 TL'den başlayan fiyatlara sahip. Toyota Yaris Cross 1.5 litre hibrit ve 1.5 litre benzinli motor seçenekleriyle sunuluyor. Yaris Cross Hybrid şehir içi sürüşlerde sıfır emisyon ve sıfır yakıt tüketimiyle daha uzun süre yol alabiliyor. Sadece elektrik motorunu kullanarak 130 km/s hıza kadar çıkabiliyor. Yaris Cross Hybrid, B-SUV segmentindeki tek tam hibrit olarak öne çıkıyor. Toyota'nın tüm modellerinde olduğu gibi Yaris Cross da 'Toyota Garanti ON' uygulamasıyla 10 yıla kadar garanti altına alınıyor.

Corolla Cross sonbaharda geliyor

Yaris Cross ile Toyota'nın Cross ailesinin ilk ürününü lanse ettiklerini belirten Bozkurt, "Toyota SUV ürün gamı anlamında önemli bir yere geldi. Yaris Cross, C-HR, RAV4 ve Land Cruiser olmak üzere geniş bir SUV yelpazesi sunmaya başladık. Aynı zamanda sonbaharda, büyük bir merakla beklenen Corolla Cross'u da Türkiye'ye getirerek SUV ürün gamını daha da güçlendireceğiz" dedi.

Hibritin satışlardaki payı yüzde 10'u aştı

Otomotiv Distribütörleri Derneği'nin (ODD) verilerine göre, 2021 Ocak-Mayıs döneminde toplam satışlardan yüzde 7,8 pay alan hibrit otomobiller, bu yılın aynı döneminde payını yüzde 10,3'e çıkardı. Türkiye'de elektrikli otomobil satışlarına da ilgi artıyor. Ancak elektrikli araçlar hem hibrite göre hem daha pahalı hem de tüketicinin menzil ve şarj kaygısı devam ediyor. Ayrıca elektrikli araçlar çip krizinden daha fazla etkilendiği için bulunurluk sorunu daha fazla. Geçen yıl ilk 5 ayda 617 adet elektrikli otomobil satışı gerçekleşmişti. Pazar yıllık bazda yaklaşık yüzde 12 daralırken, bu yılın ilk 5 ayında 1.764 elektrikli araç satıldı. Ali Haydar Bozkurt, araç tedarikinde yaşanan sorunlar nedeniyle satış rakamlarının müşterinin eğilimini tam olarak yansıtamadığını belirtti. Bozkurt, "Müşteri bir yandan da ne bulursa onu alıyor. Corolla almaya gelip, araç olmadığı için Lexus'la bayiden çıkan müşteri var. Bu iş adeta bir rulet gibi oldu" dedi.

"Son çeyrekte telafi hedefimiz var, eylülde fotoğraf netleşir"

Ali Haydar Bozkurt, tedarik zincirinde yaşanan problemlerin yarattığı kaybı yılın son çeyreğinde telafi etmeyi planladıklarını ifade ederek, şu açıklamayı yaptı: "2021'in sonunda bu yıl için umutluyduk. Ancak Rusya-Ukrayna savaşı nedeniyle hedeflerimizi geçen yıla yakın bir satış rakamına ulaşmak yönünde revize ettik. 51-53 bin adet arasında satış hedefimiz var. Zaman zaman üretim duruşu ya da gelen araçlarda gecikmeler yaşasak da kayıp yaşadığımız aylardaki o eksik adetleri özellikle de yılın son çeyreğinde tamamlamak gibi bir niyetimiz, çalışmamız var. Yurt dışı da bize bu anlamda aynı niyetle destek veriyor. Ancak değişik parçalarda tedarik sıkıntıları ya da lojistikte anlık sorunlar olabiliyor. Eylülde bu yıla yönelik daha net fotoğraf çekeceğimizi düşünüyoruz."

Memurlar.Net'i Instagram'dan takip etmek için tıklayınız
BDDK'dan yeni karar! Kredilere yönelik tüm detaylar belli oldu
BDDK'dan yeni karar! Kredilere yönelik tüm detaylar belli oldu
Yeşilçam'ın 'çirkin' yılları: Bu tarz filmlerde oynamama imkan yoktu
Yeşilçam'ın 'çirkin' yılları: Bu tarz filmlerde oynamama imkan yoktu
İTO Başkanı'ndan 'asgari ücreti iyileştirelim' çağrısı
İTO Başkanı'ndan 'asgari ücreti iyileştirelim' çağrısı
Kabine toplantısı bugün: Gündem ara zam
Kabine toplantısı bugün: Gündem ara zam
Antalya'dan en çok Ruslar ve İranlılar konut aldı
Antalya'dan en çok Ruslar ve İranlılar konut aldı
Alman medyası yazdı: Binlerce Türk işçiye kapılar açılıyor
Alman medyası yazdı: Binlerce Türk işçiye kapılar açılıyor

Bu Habere Tepkiniz

Çarşı ve mahalle bekçileri 2 senedir yönetmeliği bekliyor

Çarşı ve mahalle bekçileri 2 senedir yönetmeliği bekliyor

Çarşı ve Mahalle Bekçileri'nin çalışma usul ve esasları, alacakları meslek içi eğitim, giyecekleri kıyafet ve görevde kullanacakları teçhizatlar ile kanunun uygulanmasına ilişkin diğer hususlara ait İçişleri Bakanlığınca çıkarılması gereken yönetmelik Bekçiler tarafından 2 seneyi aşkın süredir bekleniyor.
Belediye taşınmazlarını spor kulüplerine tahsis edenlere Sayıştay'dan kötü haber

Belediye taşınmazlarını spor kulüplerine tahsis edenlere Sayıştay'dan kötü haber

Sayıştay Temyiz Kurulu, 2.3.2022 tarihli toplantısında Belediyelere ilişkin yeni bir karar yayımladı. Mülkiyeti belediyeye ait taşınmazların meclis kararıyla spor kulübüne tahsis edilmesinde kamu zararı oluştuğuna ilişkin 7. Daire kararı onandı.
Araç satmanın hızlı ve güvenli yolu burada

Araç satmanın hızlı ve güvenli yolu burada

https://www.arabam.com/trink-sat?utm_source=memurlar&utm_medium=cpc&utm_campaign=trinksat
Yeterliği vermesine rağmen atanamayan vergi müfettiş yardımcısını Danıştay haklı buldu

Yeterliği vermesine rağmen atanamayan vergi müfettiş yardımcısını Danıştay haklı buldu

Danıştay 2. Dairesi, Vergi müfettiş yardımcısı olarak görev yapan davacı tarafından; "vergi müfettişi" kadrosuna atanması istemiyle yaptığı başvurunun reddine ilişkin işlemin hukuka aykırı olduğuna hükmetti.
Kurban bereketini yıl boyu yaşatıyosan hilal olsun Türkiye

Kurban bereketini yıl boyu yaşatıyosan hilal olsun Türkiye

https://www.kizilay.org.tr/Kurban/?utm_source=memurlar&utm_medium=bannerl&utm_campaign=kurban
Sağlık Bakanlığı İller Arası Yer Değiştirme Duyurusu Yayımlandı

Sağlık Bakanlığı İller Arası Yer Değiştirme Duyurusu Yayımlandı

Sağlık Bakanlığı Yönetim Hizmetleri Genel Müdürlüğü tarafından 2022 yılı Haziran dönemi iller arası yer değişikliği atanma kura duyurusu yayımlandı.
Yeni görevde yükselme online sınav paketleri yayında

Yeni görevde yükselme online sınav paketleri yayında

https://sinav.memurlar.net/
Sözleşmeli emekli öğretim üyesinin görevle ilişiği kesilebilir mi?

Sözleşmeli emekli öğretim üyesinin görevle ilişiği kesilebilir mi?

Danıştay Sekizinci Dairesi, emekli olarak görevine sözleşmeli statüde devam eden öğretim üyelerinin görevleriyle ilişiklerinin kesilmesinde somut sebepler aranmasına hükmetti!
ÖSYM duyurdu, ALES/2 başvuruları başladı

ÖSYM duyurdu, ALES/2 başvuruları başladı

ÖSYM internet sitesinden ALES/2 başvurularının başladığını duyurdu.
Öğretim Üyesinin ayrıldığı kuruma dönüşüyle ilgili önemli karar

Öğretim Üyesinin ayrıldığı kuruma dönüşüyle ilgili önemli karar

Danıştay Sekizinci Dairesi, öğretim üyesinin ayrıldığı kuruma 2547 sayılı Kanunun 60-b maddesi uyarınca dönüş yapabilmesi hususunda idarelerin somut verilere dayalı değerlendirme yapmak suretiyle takdir hakkı bulunduğuna dair İlk Derece ve Bölge İdare Mahkemesi kararını onadı.
Öğretim Görevlisi alımında tecrübe şartına dair karar!

Öğretim Görevlisi alımında tecrübe şartına dair karar!

Danıştay Sekizinci Dairesi, öğretim görevlisi alımlarında aranılan tecrübenin lisans eğitiminden sonrası olması gerektiğine hükmetti!
Muğla Büyükşehir Belediyesi 124 itfaiye eri alacak

Muğla Büyükşehir Belediyesi 124 itfaiye eri alacak
Gül Masalı 3.Bölüm Fragmanı

Gül Masalı 3.Bölüm Fragmanı

Gül Masalı 3.Bölüm Fragmanı hızlı bir şekilde sitemizde yayınlanmıştır. ATV ekranlarında büyük beğeniyle izlenen Gül Masalı dizisinin yeni bölümü 3 Temmuz Pazar akşamı saat 20.00 itibariyle sizlerle.
GİB, 650 Gelir uzman yardımcısı alacak

GİB, 650 Gelir uzman yardımcısı alacak

Gelir İdaresi Başkanlığı 650 gelir uzman yardımcısı alacak. Son başvuru tarihi 30 Haziran 2022.
Ünlü oyuncu paylaşımıyla duygulandırdı!

Ünlü oyuncu paylaşımıyla duygulandırdı!

TRT 1 ekranlarının gözde projesi Kasaba Doktoru'nun Başhekim Yalçın'ı Sinan Albayrak, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla duygulandırdı. İşte tüm detaylar...