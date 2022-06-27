Dolar'ın sert düşüşü devam ediyor: 16,10 TL'nin altını test etti

Cuma günü dolar/TL'de yüzde 2,5'lik düşüş izlenmişti.

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu, finansal istikrarı güçlendirici önlemlere Döviz nakit varlığı yüksek firmalara lira cinsi kredileri yasaklayarak devam etti.

BDDK, bağımsız denetime tabi, 15 milyon TL'den fazla nakit döviz varlığı bulunan firmalara, bunun toplam aktiflerin veya bir yıllık satış gelirlerinin yüzde 10'unu aşması durumunda ticari TL kredi vermeyi yasakladı.

Bloomberg'e konuşan konuya yakın bir kaynağa göre 15 milyon liradan fazla döviz bulunduran, bağımsız denetime tabi firma sayısı yaklaşık 10 bin civarında ve kuralın diğer istisnalarıyla birlikte etkilenecek firma sayısı sınırlı olacak.

Kaynak, firmaların döviz nakdi varlıklarını kur korumalı mevduata dönüşüm yapmak veya menkul kıymete dönüştürmek suretiyle TL kredilerilere erişmesinin mümkün olduğunu belirtti.