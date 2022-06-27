TotalEnergies'den yapılan açıklamaya göre, sektör yenilenebilir kaynaklar ve düşük karbon odaklı döngüsel ekonomi modelleri üzerine kurulu yeni bir sistem inşa ederken, Türkiye'de EPDK'den elektrikli araç şarj işletmecisi lisansı alan ilk akaryakıt şirketi Güzel Enerji oldu.

Elektrikli geleceğe yatırım yapan şirket, bu alanda "Otojet" markasıyla hizmet verecek. OtoJet üniteleri, yine bir Güzel Enerji markası olan TotalEnergies istasyonlarında yer alacak. Ulusal bir şarj hizmet sağlayıcısına dönüşme hedefiyle yola çıkan OtoJet, 6 ayda 50 şarj ünitesiyle kurarak Güzel Enerji çatısı altında Türkiye'deki sürdürülebilirlik dönüşümüne katkı yapacak.