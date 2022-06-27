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TOGG'a nükleer güç; Türkiye kulübe giriyor

Enerjide artan fiyatlardan sonra sanayici toryumla çalışan yerli nükleer santral için yoğun mesai yürütüyor. Bu kapsamda Türkiye, milli toryumlu nükleer santralle dünyadaki nükleer teknoloji liginde ilk sıralara yükselecek. Atılacak bu milli üretim hamlesi kısa vadede yerli otomobil TOGG için de adeta doping olacak. İşte TOGG'a güç verecek Nükleer adımın detayları

Eklenme : 27 Haziran 2022 10:04
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TOGG'a nükleer güç; Türkiye kulübe giriyor

Türkiye, milli toryumlu nükleer santralle nükleer teknoloji kulübene giriyor. Enerjide artan fiyatlardan sonra sanayici toryumla çalışan yerli nükleer santrali için yoğun mesai yürütüyor. Bu santraller, TOGG'un elektrikli otomobillerinden kurulan askeri üstlerin enerji, elektrik, ısınma ihtiyacını da karşılayacak. TÜBİTAK Marmara Araştırma Merkezi Yönetim Kurulu üyesi olan Ankara Sanayi Odası Başkanı Nurettin Özdebir, elektrikte Türkiye'nin 100 bin MW kurulu gücü olduğunu belirterek, "TOGG üretime başlıyor. İlk yıl 1000 tane üretecekler, daha sonrasında 20-25 bine kadar çıkacak. Sadece TOGG için büyük bir termik santrali oraya tahsis etmeniz gerekiyor. Bizim önerdiğimiz nükleer santrali suya ihtiyaç olmadığı için her yere kurabiliyorsunuz" dedi.

100 MİLYARLIK İTHALATA BEDEL

ASO Başkanı Özdebir, toryumla çalışan yerli ve milli nükleer santrale ilişkin çalışmalar hakkında bilgi verdi. Özdebir, nükleer santral projesiyle 100 milyarlık enerji ithalatının petrokimya ihtiyaçları haricinde tamamını karşılanabileceğini söyledi.

Konsept tasarımın tamamlandığını belirten Özdebir, "Epey mesafe alındı. Bir yıl önce Sanayi Bakanımıza projemizi anlattık, bizi desteklediler 'Bu projeyi devlet yapmaya kalkarsa bitmez. TÜBİTAK yapmaya kalkarsa çok uzar. Bu işin başında sanayi odası olarak siz olursanız yüzde 70'e kadar destekleyebiliriz' dediler.

Türkiye'nin geleceğini kurtaracak bir proje. Bu sene 100 milyar dolar civarında enerjiye para harcayacağız. Bu teknolojiyle yalnızca elektrik değil hidrojen ve amonyak da üretebiliyoruz. Amonyağı da gemilerden başlayarak bütün içten yanmalı motorlarda kullanabiliyorsunuz. Küçük bir operasyonla arabaları da hidrojenle çalıştırabiliyorsunuz" diye konuştu.


TOGG'A BÜYÜK BİR SANTRAL GEREKLİ

Türkiye'nin 100 bin MW kurulu gücü olduğunu anımsatan Özdebir, "Bunun 50 bini baz enerji sayılabilecek santraller. Yani büyük barajlar ve termik santraller, diğerleri GES'ler, ufak barajlar ve kanal tipi regülatörler. Geçen yıl barajlardan doğru düzgün enerji üretemedik, açığı doğalgaz ile kapatmak zorunda kaldık. Türkiye'nin hala daha enerji açığı var. İkincisi TOGG üretime başlıyor. İlk yıl 1000 tane üretecekler daha sonrasında 20-25 bine kadar

1 arabanın bir tek şarjı 70, 1000 araba 70 bin kilowatt. Ayda 3 sefer şarj edersen 210 bin kilowatt saat ediyor. Sadece TOGG için büyük bir termik santrali oraya tahsis etmeniz gerekiyor. Önümüzdeki dönemde elektrikli arabaları arttırdığımızda Türkiye'nin kurulu gücü ve şebekesi bu işe yetmeyecek.

Bizim önerdiğimiz nükleer santrali suya ihtiyaç olmadığı için her yere kurabiliyorsunuz. Akkuya'daki gibi değil. Şu anda bu santral tipinden dünya da çalışan santral yok. Bu uranyumla da çalışıyor, nükleer santrallerin atık yakıtlarıyla da çalışıyor. Dünyanın birçok ülkesi bunu geliştirmek için büyük bütçeler harcıyor. Finansman işini ayarlarsak 3 yıl içinde prototipi tamamlayabiliriz" dedi.

DEVRE FAİZE KREDİ DESTEĞİ

ASO Başkanı Özdebir, bu ay sonunda kredilerin devre faizinin geldiğini belirterek, bankalara çağrıda bulundu. Özdebir, "Devre faizlerini ödeyecek kadar kredileri kullandırmaları lazım. Dönem faizlerini ödeyecek kadar da para versinler. Şu an da kredi musluklarını iyice kısmış durumdalar. Sadece bu sene artan kredi hacim 500 milyar TL'yi geçti.

Bunların dönem faizleri var. Bunların ödenmesi lazım. Bu da 150 milyar lirayı bulur. 35-45 milyar TL bir destek olunursa bu dönemin faizlerini ödemek için nefes aldırır" değerlendirmesini yaptı.

ASO Başkanlığı süreci için de bilgi veren Özdebir, "İki kademeli seçim sistemiz var. İlk önce kendi meslek komitemizden seçilmemiz lazım.

Genellikle komite seçiminden sonra adaylık açıklanır ama bir dönem daha başkanlığa adayım. Aslında bir daha aday olmayacaktım. Ancak başladığımız yeni bir projemiz var ve bu projenin yoluna oturabilmesi için bir müddet daha başkanlığa devam edip işler yoluna oturduktan sonra dinlenmek istiyorum" dedi.

KAPAT [X]

HAZAL ATEŞ

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