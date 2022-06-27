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Şu ana kadar 675 bin kişiye FETÖ'den işlem yapıldı

15 Temmuz darbe girişiminden bu yana 675 bin kişiye FETÖ'den işlem yapıldı. Yargılamalar sonucu 116 bin sanık çeşitli sürelerde hapse çarptırıldı. 1015'i mahkum olmuş 28 bin 817 örgüt mensubu ise halen firarda. Firarilerin bir kısmı yurt dışına kaçarken bir kısmı yurt içinde saklanıyor.

Kaynak : Yeni Şafak
Eklenme : 27 Haziran 2022 10:12
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Şu ana kadar 675 bin kişiye FETÖ'den işlem yapıldı

FETÖ'yle mücadele kapsamında 675 bin 36 kişi hakkında işlem yapıldı, bu kişilerden 559 bin 322'si hakkındaki yargı süreci tamamlandı. Devletin kılcal damarlarına kadar sızan FETÖ, 40 yıldan fazla süredir hazırladığı "darbe" planını hayata geçirmek için 15 Temmuz 2016'da harekete geçti. TSK'ya sızan örgüt mensuplarının kanlı darbe girişimi akamete uğratıldı. Hain girişimin daha ilk dakikalarında harekete geçen yargı, darbeciler hakkında soruşturma başlattı. O tarihten bu yana da örgüt mensuplarının deşifresine yönelik çalışmalar aralıksız sürüyor.

YURT DIŞINA KAÇTILAR

Bu kapsamda Türkiye genelinde 675 bin 36 kişiyle ilgili işlem yapıldı. Bu kişilerden 559 bin 322'si hakkında yargı süreci tamamlanırken, 115 bin 714 kişiyle ilgili soruşturma ve kovuşturma süreci devam ediyor. Firari FETÖ'cülerin sayısı da dikkat çekici. 28 bin 817 örgüt mensubu firari. Bunlardan 1015'i hakkında mahkemelerde verilmiş kararlar olduğu, haklarında kesinleşmiş hükümler bulunduğu öğrenildi. Firarilerin bir kısmının yurt dışına kaçtığı, bir kısmının da ülke içinde saklandığı ifade edildi.

116 BİNİ MAHKUM OLDU

Mahkemeler, yargılamalar neticesinde 116 bin 702 sanığı suçlu bularak çeşitli sürelerde hapse mahkum etti. Bunlardan 4 bin 299'una "anayasal düzene karşı" suçlardan hüküm kuruldu. 112 bin 403 sanık için "silahlı terör örgütü yöneticiliği, üyeliği ve yardım" suçlarından hapis cezası verildi. Dava sürecinde itirafçı olarak örgüte dair bildiklerini anlatan 37 bin 194 sanık için "ceza verilmesine yer olmadığına" hükmedildi. Savcılıklar, soruşturma aşamasında örgütle irtibatına dair delil olmayan 320 bin 32 kişi hakkında takipsizlik kararı verdi. Haklarında dava açılan 85 bin 394 sanık ise yargılandıkları mahkemelerce beraat aldı.

Yunan casus tutuklandı

Yunanistan Ulusal İstihbarat Teşkilatı (EYP) adına Türkiye'ye yönelik casusluk faaliyetinde bulunduğu belirlenen Yunan vatandaşı Muhammed Amar Ampara tutuklandı. Gaziantep MİT Bölge Başkanlığı ile koordineli olarak yapılan çalışmalarda EYP ile istihbari ilişki içerisinde olduğu, EYP'nin talimatı doğrultusunda araştırmalar yaptığı belirlenen ve Türkiye sınır güvenliğini ilgilendiren bilgileri derleyip Yunanistan istihbaratına aktardığı tespit edilen zanlı önceki gün yakalanmıştı. Nöbetçi mahkemeye sevk edilen Muhammed Amar Ampara tutuklandı. Türkiye seyahatlerinde iş insanı gibi davrandığı ve ticaret adı altında casusluk faaliyetinde bulunduğu belirlenen Ampara'nın, sınırdaki TSK unsurları hakkında derlediği bilgileri Yunan istihbaratına aktardığı, Türkiye'deki Suriyeliler ve Yunanistan'a yerleşen FETÖ'cülerle ilgili EYP'nin talimatı doğrultusunda araştırmalar yaptığı belirlenmişti.

Rütbelilere ceza yağdı

Darbe davalarında ceza alanların rütbeleri şöyle:

-85 general, 1116 subay, 266 astsubay, 56 uzman çavuş, 6 polis memuru, 12 er, 61 askeri öğrenci ve 32 sivil ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırıldı.

-24 general, 536 subay, 181 astsubay, 170 uzman çavuş, 9 polis memuru, 92 er, 352 askeri öğrenci ve 2 sivil müebbet hapis cezası aldı.

-26 general, 776 subay, 323 astsubay, 427 uzman çavuş, 156 polis memuru, 45 er, 106 askeri öğrenci, 31 sivil ve 1 mülki amir ise değişen sürelerde hapis cezalarına mahkum edildi.

Abdullah Sarıca

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