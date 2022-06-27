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Trafiğe mayısta 112 bin 709 aracın kaydı yapıldı

Trafiğe kayıtlı araç sayısı, mayısta geçen yılın aynı ayına göre yüzde 46,6 artarak 25 milyon 704 bin 749'a yükseldi

Kaynak : Anadolu Ajansı
Eklenme : 27 Haziran 2022 10:59
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Trafiğe mayısta 112 bin 709 aracın kaydı yapıldı

Trafiğe mayısta 112 bin 709 aracın kaydı yapıldı, 2 bin 617 aracın trafikten kaydı silindi. Böylece trafikteki toplam araç sayısı 110 bin 92 arttı.

Türkiye İstatistik Kurumu, mayıs ayına ilişkin motorlu kara taşıtları istatistiklerini açıkladı.

Buna göre, mayısta trafiğe kaydı gerçekleştirilen taşıt sayısı geçen yılın aynı ayına kıyasla yüzde 46,6 artarak 112 bin 709'a yükseldi. Söz konusu dönemde kaydı silinen taşıt sayısı da yüzde 25,9 artışla 2 bin 617'ye çıktı. Böylece trafikteki toplam taşıt sayısı mayısta 110 bin 92 artış kaydetti.

Söz konusu ayda trafiğe kaydı yapılan taşıtların yüzde 41,4'ünü otomobil, yüzde 40'ını motosiklet, yüzde 10,2'sini kamyonet, yüzde 5,8'ini traktör, yüzde 1,9'unu kamyon, yüzde 0,3'ünü minibüs ve otobüs, yüzde 0,1'ini özel amaçlı taşıtlar oluşturdu.

Mayısta trafiğe kaydı yapılan taşıt sayısı bir önceki aya göre yüzde 5,3 azaldı. Bu azalış otobüste yüzde 48,7, kamyonda yüzde 22,8, kamyonette yüzde 14,6 ve otomobilde yüzde 10,2 oldu. Bu dönemde trafiğe kaydı yapılan traktör sayısı yüzde 8,3, özel amaçlı taşıt sayısı yüzde 7,3, motosiklet sayısı yüzde 3,2 ve minibüs sayısı yüzde 2,2 arttı.

Trafiğe kaydı yapılan taşıtların mayısta yıllık değişimlerine bakıldığında motosiklette yüzde 109,9, minibüste yüzde 49,6, traktörde yüzde 39,6, otomobilde yüzde 21,6, kamyonette yüzde 20,9, özel amaçlı taşıtlarda yüzde 8,4 artış olurken kamyonda yüzde 2,1 ve otobüste yüzde 0,3 azalış görüldü.

- Trafiğe kayıtlı araç sayısı mayıs sonu itibarıyla 25,7 milyon oldu

Trafiğe kayıtlı araç sayısı mayıs sonu itibarıyla 25 milyon 704 bin 749'a yükseldi. Trafiğe kayıtlı taşıtların yüzde 54,2'sini otomobil, yüzde 16,3'ünü kamyonet, yüzde 15'ini motosiklet, yüzde 8'ini traktör, yüzde 3,5'ini kamyon, yüzde 1,9'unu minibüs, yüzde 0,8'ini otobüs ve yüzde 0,3'ünü özel amaçlı taşıtlar oluşturdu.

- Devri yapılan araçlar

Devri yapılan toplam 969 bin 308 taşıtın yüzde 69,4'ünün otomobil, yüzde 15,7'sinin kamyonet, yüzde 7,9'unun motosiklet, yüzde 2,9'unun traktör, yüzde 2'sinin kamyon, yüzde 1,5'inin minibüs, yüzde 0,4'ünün otobüs ve yüzde 0,2'sinin özel amaçlı taşıtlar olduğu belirlendi.

Mayısta trafiğe kaydı yapılan otomobillerin yüzde 16,2'si Renault, yüzde 14,8'i Fiat, yüzde 12,8'i Volkswagen, yüzde 7,1'i Toyota, yüzde 6,2'si Hyundai, yüzde 5,1'i Dacia, yüzde 3,8'i Honda, yüzde 3,7'si Mercedes-Benz, yüzde 3,4'ü Citroen, yüzde 3,2'si Kia, yüzde 2,8'i Ford, yüzde 2,7'si Skoda, yüzde 2,7'si Audi, yüzde 2,5'i BMW, yüzde 2,4'ü Nissan, yüzde 2,1'i Opel, yüzde 1,8'i Seat, yüzde 1,7'si Peugeot, yüzde 1,3'ü Volvo, yüzde 0,5'i Cupra ve yüzde 3,2'si diğer markalardan oluştu.

- Ocak-mayıs döneminde 472 bin 53 taşıtın trafiğe kaydı yapıldı

Ocak-mayıs döneminde ise geçen yılın aynı dönemine kıyasla trafiğe kaydı yapılan taşıt sayısı yüzde 6,1 azalarak 472 bin 53, trafikten kaydı silinen taşıt sayısı da yüzde 6,3 azalarak 16 bin 60 oldu. Böylece ocak-mayıs döneminde trafikteki toplam taşıt sayısında 455 bin 993 artış gerçekleşti.

Söz konusu dönemde trafiğe kaydı yapılan 224 bin 673 otomobilin yüzde 70'i benzin, yüzde 16,8'i dizel, yüzde 10,7'si elektrikli veya hibrit, yüzde 2,5'i LPG yakıtlılardan oluştu.

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Mayıs sonu itibarıyla trafiğe kayıtlı 13 milyon 928 bin 842 otomobilin yüzde 37,3'ü dizel, yüzde 35,5'i LPG, yüzde 26,1'i benzin yakıtlı, yüzde 0,8'i elektrikli veya hibrit yakıtlılardan oluşurken yakıt türü bilinmeyen otomobillerin oranı yüzde 0,3 olarak kayda geçti.

Bu dönemde trafiğe kaydı yapılan otomobillerin yüzde 33,9'unun 1300 ve altı, yüzde 27,1'inin 1401-1500, yüzde 22,8'inin 1301-1400, yüzde 8'inin 1501-1600, yüzde 6,5'inin 1601-2000, yüzde 0,7'sinin 2001 ve üstü motor silindir hacmine sahip olduğu görüldü.

Trafiğe kaydı yapılan otomobillerin yüzde 40,6'sı beyaz, yüzde 27,8'i gri, yüzde 11,3'ü mavi, yüzde 7,8'i kırmızı, yüzde 7,1'i siyah, yüzde 2,7'si turuncu, yüzde 1,3'ü yeşil, yüzde 0,7'si kahverengi ve yüzde 0,6'sı sarı renk oldu.

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