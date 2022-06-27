İstanbullular aman dikkat! Saat belli sakın dışarı çıkmayın!

Zonguldak, Sinop, Bartın ve Kastamonu'da şiddetli sağanak etkili oluyor. Çok sayıda evi ve iş yerini su bastı. İstanbul için de uyarı geldi. NTV Meteoroloji editörü Dilek Çalışkan akşam saatlerine dikkat çekti.

Yarınki hava durumuna göre bugünkü kadar şiddetli bir yağış olmayacak. Toprak suya doyduğu için devam eden yağışlarda oluşabilecek tehlikelere karşı uyarı da bulunan Çalışkan şunları söyledi:

"Yazın sağanak yağışlarımız artacak. Haziran ayı çok yağışlı geçti. Gelen yağışlar sıcak havada olduğu için şiddetli yağıyor. Yeni iklimimiz bu diyebiliriz. Bu yağışlar için yeni tedbirler almak gerekiyor" dedi.