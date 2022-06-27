Bolu Dağı'nda sis nedeniyle görüş mesafesi 30 metreye kadar düştü
D-100 kara yolunun Bolu Dağı kesiminde sis etkili oluyor
Kaynak : Anadolu Ajansı
Eklenme : 27 Haziran 2022 11:41
Elmalık, Karanlıkdere, Bakacak ve Seymenler mevkilerinde etkili olan sis nedeniyle görüş mesafesi yer yer 30 metreye kadar düştü.
Sürücüler, sis lambaları ve ışıklı tabelalarla dikkatli olmaları konusunda uyarılıyor.
Güzergahta görev yapan trafik ekipleri, sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine uymasını, yakın takip, hatalı sollama ve aşırı hız yapmamalarını istedi.Memurlar.Net'i Facebook'tan takip etmek için tıklayınız