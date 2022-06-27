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İşveren Sendikası: Her türlü karara destek vermeye hazırız

"Asgari ücretin değerlendirilmesine dair yapılacak olası bir toplantıda işveren tarafını temsilen mutlaka masada olacağız ve toplam fayda odaklı çalışmalarımız ile görüşlerimizi paylaşacağız. Geleceğimize, çalışanlarımıza, işletmelerimize ve işimize katkı sağlayacak her türlü karara destek vermeye hazırız"

Kaynak : Anadolu Ajansı
Eklenme : 27 Haziran 2022 12:25
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İşveren Sendikası: Her türlü karara destek vermeye hazırız

Türkiye İşveren Sendikaları Konfederasyonu (TİSK), asgari ücrete dair yapılacak olası bir toplantıda işveren tarafını temsilen mutlaka masada olacaklarını belirterek, "Toplam fayda odaklı çalışmalarımız ile görüşlerimizi paylaşacağız." değerlendirmesinde bulundu.

TİSK Yönetim Kurulu adına yapılan yazılı açıklamada, Türkiye'nin de tüm dünya gibi olağanüstü ekonomik şartların küresel boyutta yaşandığı bir dönemden geçtiği vurgulanarak, artan emtia fiyatları, enerji ve taşıma maliyetlerinin yanı sıra Rusya-Ukrayna krizi gibi küresel sorunlar ve yüksek belirsizlik ortamının birçok sektörü olumsuz etkilemeye devam ettiği ifade edildi.

Açıklamada, asgari ücrette yapılacak değerlendirmelerde bu belirsizlik ortamının göz önünde bulundurulmasının kritik öneme sahip olduğunun altı çizilerek, şunlar kaydedildi:

"TİSK olarak, birinci önceliğimiz her zaman ülkemizin ve çalışma arkadaşlarımızın sürdürülebilir refahı oldu. Diğer yandan, böyle bir ortamda işletmelerimizi ve üreticilerimizi ayakta tutmanın, üretimin devamlılığını sağlamanın da büyük önem taşıdığını biliyoruz. İşletmelerimizin karşılaştığı risk ve fırsatların birlikte değerlendirilmesini istiyoruz. Bir kez daha belirtmek isteriz ki, bizim için tüm çalışma arkadaşlarımızla birlikte büyüyebilmek esas. Çalışma arkadaşlarımızın hayat kalitesini kalıcı şekilde artıracak ve büyük-küçük bütün işletmelerimize değer katacak her türlü kararın destekçisiyiz. Tüm taraflara çözüm olacak formüller için iş birliğine açığız. İşverenler olarak her zaman tüm sorumluluklarını tam ve eksiksiz olarak yerine getirmenin bilinci içinde davrandık. Elimizi taşın altına koymaktan hiçbir zaman kaçınmadık. Bugüne kadar olduğu gibi bu süreçte de devletimizin yanında olduğumuzun altını bir kez daha çizeriz. Bu vesile ile asgari ücretin değerlendirilmesine dair yapılacak olası bir toplantıda işveren tarafını temsilen mutlaka masada olacağımızı ve toplam fayda odaklı çalışmalarımız ile olası bir değerlendirmeye olumlu yaklaşacağımızı ifade etmek isteriz."

"Birlikte Mümkün" anlayışı ile bu dönemin yine işçi, işveren ve hükümet diyaloğu ve dayanışmasıyla en iyi şekilde aşılacağı belirtilerek, "Geleceğimize, çalışanlarımıza, işletmelerimize ve işimize katkı sağlayacak her türlü karara destek vermeye hazırız." değerlendirmesinde bulunuldu.

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