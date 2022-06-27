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Reuters'ın iddiasına göre BDDK kararı sonrası bankalar kredi kullanımını durdurdu

Reuters'ın iddiasına göre, BDDK'nınnakit dövizi olan şirketlerin yeni krediye erişimini engelleyen kararının ardından, bazı bankalar düzenlemenin ayrıntıları netleşinceye kadar yeni TL kredi kullandırımını durdurdu.

Eklenme : 27 Haziran 2022 12:55
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Reuters'ın iddiasına göre BDDK kararı sonrası bankalar kredi kullanımını durdurdu

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu'nun (BDDK) cuma günü belirli bir orandan fazla döviz nakdi olan bağımsız denetime tabi şirketlerin bankalardan yeni TL kredi almasını engelleyen kararı piyasaları sallarken, bankacılık sektöründe de süreci bekleyen bazı bankaların kredi kullandırmayı durdurmasına neden oldu.

İngiliz haber ajansı Reuters'ın görüş aldığı üç bankacılık kaynağı, bankaların kredi kullandırmaya devam etmek için sürecin netleşmesini ve detayları takip ettiğini belirterek, bazı bankaların bu yüzden yeni kredi kullandırmayı şu anda durduğunu söyledi.

Bir bankacılık kaynağı, "Kararda bağımsız denetime tabi olma koşulu ön koşul. Eğer bağımsız denetime tabi değilse şirket etkilenmez bu karardan. Böyle olan çok sayıda şirket de var tabi. Ancak bağımsız denetime tabi olma şartı da sıkılaştırılırsa o zaman kapsam değişir" dedi.

BDDK tarafından ayrıca dün yapılan basın açıklamasında, kararın bazı şirketlerin TL kredi kullanıp döviz almasını engellemek için alındığı ifade edilerek, "Bazı şirketlerin döviz pozisyon fazlası bulunmasına rağmen, TL kredi kullanarak döviz alımı gerçekleştirdikleri görülmüştür. Yani üretime, istihdama, yatırıma gitmesi gereken uygun koşullu TL ticari kredi kaynakları döviz alımı amacıyla kullanılmaya devam etmektedir" denildi.

Karar bankaların ve şirketlerin faaliyet koşullarını zorlaştırabilir

Sermaye piyasaları danışmanlığı alanında hizmet veren OMG Capital Advisors Yönetim Kurulu Başkanı Murat Gülkan, kararın bankaların ve şirketlerin faaliyet koşullarını zorlaştırabileceğini ifade ederek, "Arzu edilen tepki şirketlerin döviz fazlalarını satması gibi duruyor, ancak başka sonuçlar, istenmeyen yan etkileri de olabilir. O şirketler TL'ye de geçebilirler veya o parayı ne için biriktirdilerse başka işler de yapabilirler, hammadde veya menkul kıymet alabilirler" dedi. Gülkan, son dönemde ani ve kapsamlı düzenleme değişikliklerinin sık sık yapıldığına dikkat çekerek, "Sistemin dayandığı temel taşı merkez bankasının politika faizi. O temel taşını yanlış yerleştirince onun hatalı sonuçlarını düzenlemek için geçtiğimiz haftalarda gördüğümüz ve en son bu karar gibi sıra dışı adımlar atmak gerekiyor" diye konuştu.

Kararın ardından TL, dolar karşısında ilk tepki olarak hacimlerin zayıfladığı cuma akşamı 17.3750'den 16.50'ye kadar geriledikten sonra bu sabah 16.03'e kadar geriledi ancak daha sonra 16.72 seviyelerinden işlem görmeye devam etti.

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