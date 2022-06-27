Sivas'ta KKKA hastalığı şüphesiyle tedavi gören kişi öldü
Sivas'ta, Kırım Kongo Kanamalı Ateşi (KKKA) hastalığı şüphesiyle tedavi gören 45 yaşındaki kişi hayatını kaybetti.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Eklenme : 27 Haziran 2022 13:02
Alınan bilgiye göre, Yozgat'ın Sorgun ilçesinde yaşayan H.Ş'ye kene yapıştı.
Rahatsızlanan H.Ş, yakınları tarafından Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Sağlık Hizmetleri Uygulama ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.
KKKA hastalığı şüphesiyle anestezi yoğun bakım servisinde tedavi altına alınan H.Ş, yaşam mücadelesini kaybetti.
H.Ş'nin cenazesi toprağa verilmek üzere Sorgun'a götürüldü.Memurlar.Net'i Instagram'dan takip etmek için tıklayınız