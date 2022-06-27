Komiser Yardımcılığı sınavı yapıldı
Komiser Yardımcılığı Sınavı, tek oturum halinde 26 Haziran 2022 tarihinde yapıldı.
Polis Akademisi Başkanlığı'na bağlı Polis Amirleri Eğitimi Merkezine (PAEM) 7.dönem ilk derece amirlik eğitimi sınavı için emniyet mensubu adaylar (meslekte fiilen iki yılını dolduran lisans mezunu polis memurları) arasından 925 erkek, 75 kadın toplam 1000 memurun ilk derece amirlik eğitimine komiser yardımcısı adayı alımı yapılacağı duyurulmuş ve ön başvurular 04-12 Nisan 2022 tarihleri arasında, şahsen müracaatlar da 14-23 Nisan 2022 tarihleri arasında yapılmıştı.
Anadolu Üniversitesi Rektörlüğü tarafından gerçekleştirilecek sınav, tek oturum halinde 26 Haziran 2022 tarihinde yapıldı.
Komiserlik sınavının 26 Haziran Pazar günü saat 14.00'te tek oturum halinde aşağıdaki 11 şehirde yapılacağı belirtilmişti.
Ankara, Antalya, Diyarbakır, Gaziantep, İstanbul, İzmir, Kayseri, Samsun, Şırnak, Trabzon, Van.
Sınav sonuçları 13 Temmuz 2022 tarihinde açıklanacak.Memurlar.Net'i Youtube'dan takip etmek için tıklayınız