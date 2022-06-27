Denizli'de koçun süstüğü çoban hastanede öldü
Denizli'nin Bozkurt ilçesinde dün koçun süstüğü çoban kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Eklenme : 27 Haziran 2022 14:30
Dün, İnceler Mahallesi'nde çobanlık yapan Ahmet Yıldız'ı (66), evinin bahçesindeki ahırda hareketsiz halde bulan yakınları, durumu sağlık ve jandarma ekiplerine bildirdi.
Ahırdaki koçun saldırısı sonucu başından ve karnından yaralandığı belirlenen Yıldız, Çardak Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Yıldız, hastanedeki müdahaleye rağmen hayatını kaybetti.Memurlar.Net'i Twitter'dan takip etmek için tıklayınız