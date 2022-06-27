Sağlık Bakanı Koca, sel riski bulunan illerde görevlendirilen personel sayısını açıkladı

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Batı Karadeniz'deki yoğun yağış nedeniyle oluşan ve oluşabilecek sel afetlerine karşı bölgede toplam 254 araç ve 1929 sağlık personeli görevlendirildiğini bildirdi.

Bakan Koca, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Batı Karadeniz'deki yoğun yağış nedeniyle oluşan, oluşabilecek sel afetlerinin yol açması muhtemel sorunlara karşı bölgede toplam 239 ambulans ile 1573 personel, 15 UMKE timi ile 356 personel olmak üzere toplam 254 araç ve 1929 sağlık personeli görevlendirmesi yapılmıştır." ifadelerini kullandı.

İllerdeki personel sayılarına ilişkin de bilgi veren Koca, Düzce'de, yağışa bağlı muhtemel sel afetlerinden kaynaklanabilecek acil sağlık hizmeti ihtiyacı ve tedbir için 41 ambulans ve Ulusal Medikal Kurtarma Ekibi (UMKE) timinden oluşan toplam 253 sağlık personelinin görev yaptığını belirtti.

Bakan Koca, Kastamonu'da 51 ambulans ve 6 UMKE timi olmak üzere toplam 810, Karabük'te 40 ambulans ve 2 UMKE timinden oluşan toplam 363, Sinop'ta 47 ambulans ve 2 UMKE timinden oluşan toplam 188, Zonguldak'ta 28 ambulans ve 2 UMKE timinden oluşan toplam 99, Bartın'da 32 ambulans ve 2 UMKE timinden oluşan toplam 216 sağlık personelinin görevlendirildiğini kaydetti.