Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Biden Madrid'de görüşebilir
ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı Sullivan, Biden ile Erdoğan'ın NATO liderler zirvesinin yapılacağı Madrid'de görüşebileceğini söyledi
Eklenme : 27 Haziran 2022 15:13
NATO liderler zirvesi 28-30 Haziran'da İspanya'da yapılacak.
Cumhrubaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da zirveye katılmak üzere Madrid'e gidecek.
ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı Sullivan, Madrid'deki zirvede ABD Başkanı Biden ile Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın görüşebileceğini bildirdi.Memurlar.Net'i Twitter'dan takip etmek için tıklayınız