Zabıtaya tekme tokat saldırdılar

Olay, dün akşam saatlerinde Karasu ilçesi sahil kesiminde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, bir grup vatandaş ile zabıta ekipleri arasında henüz bilinmeyen bir sebepten dolayı tartışma yaşandı. Kısa sürede yerini kavgaya bırakan olay esnasında vatandaşlar, zabıtalara tekme tokat saldırdı. Kavga esnasında gençlerden birisi ise zabıtayı uçan kafa darbesi ile yere yığdı. Kavga, çevredeki vatandaşların araya girmesi ile son buldu.

Olay anı ise saniye saniye cep telefonu ile kaydedilirken, tarafların birbirlerinden şikayetçi olmadığı öğrenildi.