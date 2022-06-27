Kuyumcuyu bacaklarından vurup, yarım kilo altınla kaçtılar

Olay, 14 Haziran günü saat 20.00 sıralarında Yüreğir ilçesinde meydana geldi. Çukurova Caddesi'ndeki kuyumcu dükkanına motosikletle gelen cerrahi maskeli 2 kişi, tabanca ile iş yeri sahibi Hanifi Çetinkaya'yı tehdit edip, 'Kasayı aç, yoksa kafana sıkarız' dedi. Şüphelilerden biri, paniğe kapılan Çetinkaya'yı iki bacağından tabancayla vurduktan sonra camekandaki yarım kilo altın ile kasadaki 350 doları yanlarında getirdikleri çantaya doldurdu.

Bu sırada iş yerindeki Çetinkaya'nın çırağı ve yeğeni koşarak dışarı çıktı. Soygunun ardından şüpheliler, olay yerine geldikleri motosikletle kaçtı. Bu anlar ise iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine Gasp Büro Amirliği ekipleri sevk edilirken, yaralı Çetinkaya da götürüldüğü hastanedeki tedavisinin ardından taburcu edildi.



ARA SOKAKTA YAKALANDILAR

Bölgedeki güvenlik kamerası görüntülerini inceleyen polis, şüphelilerin 'kasten yaralama' ve 'tehdit' suçlarından çok sayıda kaydı bulunan Ali Turhak ile Umut Özgün olduğunu tespit etti. Şüphelilerin Seyhan Mahallesi'ndeki evde saklandığını belirleyen polis, operasyon düzenledi. Polisin geldiğini gören şüpheliler, evden çıkıp kaçmaya başladı. Polis, takip ettiği şüphelileri ara sokakta yakaladı. Evde yapılan aramada ise bir miktar altın ile 350 dolar ele geçirildi. Emniyete götürülen şüphelilerin, altınları bozdurup harcadıkları belirlendi. İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Ali Turhak ile Umut Özgün, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.