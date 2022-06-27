Aşırı yağışlar sonrası içme ve kullanma suyuna dikkat!

Ucuz ve az yakan araçlara ilgi rekor düzeyde
Ucuz ve az yakan araçlara ilgi rekor düzeyde
KPSS için kalan süre?
KPSS için kalan süre?
Sponsorlu İçerik
BDDK Başkanından, Cuma günü alınan karara ilişkin açıklama
BDDK Başkanından, Cuma günü alınan karara ilişkin açıklama
TYT, AYT ve YDT sınav görevlilerinin ücretleri hesaplara yatırıldı
TYT, AYT ve YDT sınav görevlilerinin ücretleri hesaplara yatırıldı
Bakanlık açıkladı: İliç'teki altın madeninin faaliyetleri durduruldu
Bakanlık açıkladı: İliç'teki altın madeninin faaliyetleri durduruldu
Kabine toplandı: Gündem ara zam
Kabine toplandı: Gündem ara zam
Maliye Bakanlığı: Finansal istikrara yönelik tedbirler devam edecek
Maliye Bakanlığı: Finansal istikrara yönelik tedbirler devam edecek
Bu yılki 15 Temmuz etkinliklerinin sloganı belli oldu
Bu yılki 15 Temmuz etkinliklerinin sloganı belli oldu
Komiser Yardımcılığı sınavı yapıldı
Komiser Yardımcılığı sınavı yapıldı
Fenomen avukatla ilgili soruşturmada karar verildi!
Fenomen avukatla ilgili soruşturmada karar verildi!
İşveren Sendikası: Her türlü karara destek vermeye hazırız
İşveren Sendikası: Her türlü karara destek vermeye hazırız
AFAD'dan, 4 il için taşkın riski uyarısı
AFAD'dan, 4 il için taşkın riski uyarısı
TÜED emeklilerin bayram ikramiyesinde artış istedi
TÜED emeklilerin bayram ikramiyesinde artış istedi
Bakan Özer 'Tarihin çöplüğüne gömeceğiz' diyerek duyurdu
Bakan Özer 'Tarihin çöplüğüne gömeceğiz' diyerek duyurdu
Kastamonu'da 2 köprü çöktü! Esnafa uyarı: Dükkan açmayın!
Kastamonu'da 2 köprü çöktü! Esnafa uyarı: Dükkan açmayın!
4 milyon haneye 15 milyarlık destek! Başvurular bugün başlıyor
4 milyon haneye 15 milyarlık destek! Başvurular bugün başlıyor
Kurban Bayramı tatili 9 gün olur mu?
Kurban Bayramı tatili 9 gün olur mu?
BDDK'dan yeni karar! Kredilere yönelik tüm detaylar belli oldu
BDDK'dan yeni karar! Kredilere yönelik tüm detaylar belli oldu
5 Kurum toplamda 200 personel almak için ilana çıktı
5 Kurum toplamda 200 personel almak için ilana çıktı
Seyhan Belediyesi'ne PKK operasyonu: 38 gözaltı kararı
Seyhan Belediyesi'ne PKK operasyonu: 38 gözaltı kararı
2 ilde yağmur nedeniyle engelli ve hamile kamu görevlileri izinli sayılacak
2 ilde yağmur nedeniyle engelli ve hamile kamu görevlileri izinli sayılacak
Erdoğan, Marmaris'teki yangında görev yapan ekiplere seslendi
Erdoğan, Marmaris'teki yangında görev yapan ekiplere seslendi
Bakan Özer: 81 ilde 100 noktadaki meslek lisemize ekmek fabrikası kuracağız
Bakan Özer: 81 ilde 100 noktadaki meslek lisemize ekmek fabrikası kuracağız
Sağlık Bakanı Koca, 58 hekimle buluştuğu toplantının videosunu paylaştı
Sağlık Bakanı Koca, 58 hekimle buluştuğu toplantının videosunu paylaştı
Yargıtay'dan komşuları ilgilendiren 'su sızıntısı' kararı
Yargıtay'dan komşuları ilgilendiren 'su sızıntısı' kararı
Meteoroloji uyardı: 4 bölgede yağış etkisini artıracak
Meteoroloji uyardı: 4 bölgede yağış etkisini artıracak
'Asgari ücrette enflasyonun üzerinde artış sağlansın'
'Asgari ücrette enflasyonun üzerinde artış sağlansın'
Doğu Ekspresine kardeşler geliyor
Doğu Ekspresine kardeşler geliyor
Kabine toplanıyor: Kurban Bayramı tatili kaç gün olacak?
Kabine toplanıyor: Kurban Bayramı tatili kaç gün olacak?
İTO Başkanı: Asgari ücretteki artışın maliyetini 'beraber karşılayalım'
İTO Başkanı: Asgari ücretteki artışın maliyetini 'beraber karşılayalım'
Bakanlığın özel ekibi, 23,3 milyar TL'lik kamu zararını önledi
Bakanlığın özel ekibi, 23,3 milyar TL'lik kamu zararını önledi
Ana sayfaHaberler Yaşam

Aşırı yağışlar sonrası içme ve kullanma suyuna dikkat!

Zonguldak İl Müdürü Ertuğrul Güner, son günlerde yaşanan aşırı sağanak yağış nedeniyle vatandaşları uyardı. Sel ve su taşkınları gibi olağandışı durumlarda çevre sağlığı açısından salgın riskini azaltmak için içme-kullanma sularına dikkat çekti.

Kaynak : İhlas Haber Ajansı
Eklenme : 27 Haziran 2022 17:25
Yazdır
Aşırı yağışlar sonrası içme ve kullanma suyuna dikkat!

Zonguldak İl Sağlık Müdürü Uzman Dr. Ertuğrul Güner, sel suları ile su taşkınlarının etkisiyle içme ve kullanma suyu şebekesi ve kanalizasyon sistemlerinde arızalar meydana gelebileceğini hatırlattı. Yağmurlar sebebiyle çevresel kirliliğin yüzeysel su kaynaklarına taşınabileceğinin altını çizen Güner, halkı içme ve kullanma suyu konusunda uyardı.

Güner, şöyle dedi: "İlimizde ve bölgemizde mevsim değişimlerinde sel ve su taşkınları ile karşılaşılabilmektedir. Sel suları ve su taşkınlarının etkisi ile içme ve kullanma suyu şebekesi ile kanalizasyon sistemlerinde arızalar meydana gelebilmekte, yağmurlar nedeniyle de çevresel kirlilik yüzeysel su kaynaklarına taşınabilmekte ve yeterli koruma önlemi alınmayan kaynak, kaptaj ve keson kuyuların kirlenebilmesi söz konusu olabilmektedir. Toplum sağlığının korunması, sel ve benzeri olağanüstü hallerde su kesintilerinin herhangi bir sağlık sorununa yol açmaması ve salgınların yaşanmaması için vatandaşlarımızca alınması gereken tedbirler ve dikkat edilmesi gereken hususlar vardır. Su kesintisi yaşanması veya temiz suya erişimin mümkün olmaması durumlarında, kesinti sonrasında şebeke suyu içme amaçlı olarak kullanılacak ise su berraklaşıncaya kadar 3-5 dakika akıtılmalı ve tercihen kaynatılıp soğutularak kullanılmalıdır. Temiz gıda ve su tüketilmesi ve kaynağı belli olmayan veya kirlendiğinde şüphelenilen suların kullanılmaması, içme suyunda bulanıklık veya koku gibi değişiklikler fark edildiğinde suyun kullanılmaması gerekmektedir ve ilgililere haber verilmelidir. Mahalle aralarında kontrolsüz çeşme, kuyu, tanker, bidon vb. kaynaklardan içme suyu temin edilmemelidir. Evlerde ihtiyaç fazlası su depolanmaması, depolanan veya saklanan suların ağzı kapalı temiz kaplarda ve güneş görmeyen serin yerde muhafaza edilmesi, suların gelmesi durumunda bile öncelikle depolanmış suların tüketilmesi, geniş kapaklı musluklu bidonların tercih edilmesi gerekir ve temizliği sürekli kontrol edilmelidir. Bina ve konutlarda kullanılan su depolarından temizliği yapılmamış olanlar hemen, daha sonra da belirli periyotlarla (kesinti olduğu dönemlerde 3 ayda bir, diğer dönemlerde 6 ayda bir) temizlenmeli ve bakımları yapılarak dezenfeksiyonu sağlanmalıdır. Su kesintisi sonrasında ve salgın durumlarında çiğ tüketilen her türlü sebze ve meyve, yıkandıktan sonra yüzde 1'lik klor solüsyonundan bir litre suya 20-30 damla damlatılarak 30 dakika bekletilmelidir. (yüzde 1'lik klor solüsyonu 1 bardak çamaşır suyunun üzerine 9 bardak normal su konularak kolayca hazırlanır. Ancak dikkat edilmesi gereken nokta, kullanılan çamaşır suyu herhangi bir katkı maddesi içermemeli ve yüzde 10 aktif klor "sodyum hipoklorit" içermelidir.) Ambalajlı su (pet, bardak, cam şişe ve damacana) kullanılacaksa Sağlık Bakanlığından ruhsatlı olmasına dikkat edilmelidir. Çiğ sebze ve meyveler bol su ile iyice yıkanarak tüketilmelidir."

Memurlar.Net'i Instagram'dan takip etmek için tıklayınız
AKOM saat verdi: Kuvvetli rüzgar ve yağış geçişleri bekleniyor
AKOM saat verdi: Kuvvetli rüzgar ve yağış geçişleri bekleniyor
Bakan Soylu: Batı Karadeniz'deki yağışlarda can kaybı ve kayıp ihbarı yok
Bakan Soylu: Batı Karadeniz'deki yağışlarda can kaybı ve kayıp ihbarı yok
Samsun için şiddetli yağış uyarısı yapıldı
Samsun için şiddetli yağış uyarısı yapıldı
İlkbaharda artan ağrı şikayetleri sonbaharda azalıyor
İlkbaharda artan ağrı şikayetleri sonbaharda azalıyor
Zonguldak'ta sel haberi sunan muhabir açık rögara düştü!
Zonguldak'ta sel haberi sunan muhabir açık rögara düştü!
Denizde yüzerken kalp krizi geçiren öğretmen öldü
Denizde yüzerken kalp krizi geçiren öğretmen öldü

Bu Habere Tepkiniz

Anayasa Mahkemesi 30 Haziranda 3 dosyayı esastan görüşecek

Anayasa Mahkemesi 30 Haziranda 3 dosyayı esastan görüşecek

Anayasa Mahkemesi Başkanlığının 30 Haziran 2022 - Genel Kurul Gündemi açıklandı. Kurban Bayramı öncesi 4 dosyayı gündemine alan Mahkeme bunlardan üçü hakkında esastan karar verecek
KDK, öğretim görevlisi alımında kazanan adaya verilen notu düşürdü! sınav yenilenecek!

KDK, öğretim görevlisi alımında kazanan adaya verilen notu düşürdü! sınav yenilenecek!

Kamu Denetçiliği Kurumu, öğretim görevlisi alımına itiraz eden adayın dosyasını bilirkişiye gönderdi kazanan kişiye verilen fazla puandan dolayı sınavın yenilenmesini sağladı!
Araç satmanın hızlı ve güvenli yolu burada

Araç satmanın hızlı ve güvenli yolu burada

https://www.arabam.com/trink-sat?utm_source=memurlar&utm_medium=cpc&utm_campaign=trinksat
Çarşı ve mahalle bekçileri 2 senedir yönetmeliği bekliyor

Çarşı ve mahalle bekçileri 2 senedir yönetmeliği bekliyor

Çarşı ve Mahalle Bekçileri'nin çalışma usul ve esasları, alacakları meslek içi eğitim, giyecekleri kıyafet ve görevde kullanacakları teçhizatlar ile kanunun uygulanmasına ilişkin diğer hususlara ait İçişleri Bakanlığınca çıkarılması gereken yönetmelik Bekçiler tarafından 2 seneyi aşkın süredir bekleniyor.
Kurban bereketini yıl boyu yaşatıyosan hilal olsun Türkiye

Kurban bereketini yıl boyu yaşatıyosan hilal olsun Türkiye

https://www.kizilay.org.tr/Kurban/?utm_source=memurlar&utm_medium=bannerl&utm_campaign=kurban
Belediye taşınmazlarını spor kulüplerine tahsis edenlere Sayıştay'dan kötü haber

Belediye taşınmazlarını spor kulüplerine tahsis edenlere Sayıştay'dan kötü haber

Sayıştay Temyiz Kurulu, 2.3.2022 tarihli toplantısında Belediyelere ilişkin yeni bir karar yayımladı. Mülkiyeti belediyeye ait taşınmazların meclis kararıyla spor kulübüne tahsis edilmesinde kamu zararı oluştuğuna ilişkin 7. Daire kararı onandı.
Yeni görevde yükselme online sınav paketleri yayında

Yeni görevde yükselme online sınav paketleri yayında

https://sinav.memurlar.net/
Yeterliği vermesine rağmen atanamayan vergi müfettiş yardımcısını Danıştay haklı buldu

Yeterliği vermesine rağmen atanamayan vergi müfettiş yardımcısını Danıştay haklı buldu

Danıştay 2. Dairesi, Vergi müfettiş yardımcısı olarak görev yapan davacı tarafından; "vergi müfettişi" kadrosuna atanması istemiyle yaptığı başvurunun reddine ilişkin işlemin hukuka aykırı olduğuna hükmetti.
Sağlık Bakanlığı İller Arası Yer Değiştirme Duyurusu Yayımlandı

Sağlık Bakanlığı İller Arası Yer Değiştirme Duyurusu Yayımlandı

Sağlık Bakanlığı Yönetim Hizmetleri Genel Müdürlüğü tarafından 2022 yılı Haziran dönemi iller arası yer değişikliği atanma kura duyurusu yayımlandı.
Sözleşmeli emekli öğretim üyesinin görevle ilişiği kesilebilir mi?

Sözleşmeli emekli öğretim üyesinin görevle ilişiği kesilebilir mi?

Danıştay Sekizinci Dairesi, emekli olarak görevine sözleşmeli statüde devam eden öğretim üyelerinin görevleriyle ilişiklerinin kesilmesinde somut sebepler aranmasına hükmetti!
ÖSYM duyurdu, ALES/2 başvuruları başladı

ÖSYM duyurdu, ALES/2 başvuruları başladı

ÖSYM internet sitesinden ALES/2 başvurularının başladığını duyurdu.
Muğla Büyükşehir Belediyesi 124 itfaiye eri alacak

Muğla Büyükşehir Belediyesi 124 itfaiye eri alacak
Gül Masalı 3.Bölüm Fragmanı

Gül Masalı 3.Bölüm Fragmanı

Gül Masalı 3.Bölüm Fragmanı hızlı bir şekilde sitemizde yayınlanmıştır. ATV ekranlarında büyük beğeniyle izlenen Gül Masalı dizisinin yeni bölümü 3 Temmuz Pazar akşamı saat 20.00 itibariyle sizlerle.
GİB, 650 Gelir uzman yardımcısı alacak

GİB, 650 Gelir uzman yardımcısı alacak

Gelir İdaresi Başkanlığı 650 gelir uzman yardımcısı alacak. Son başvuru tarihi 30 Haziran 2022.
Haftanın fırsat ürünleri (28-02)

Haftanın fırsat ürünleri (28-02)

28 Haziran 2022 Kataloğu ile gelecek ürünlerden öne çıkanları sizlere sunuyoruz.