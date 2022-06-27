Stoltenberg: İsveç, Finlandiya, Türkiye arasında bir anlaşma üzerinde çalışıyoruz
Stoltenberg: "İsveç, Finlandiya, Türkiye arasında, silah ihracatı ve terörle mücadele de dahil (Türkiye'nin) güvenlik endişelerini ele almak için bir anlaşma üzerinde çalışıyoruz"
Kaynak : Anadolu Ajansı
Eklenme : 27 Haziran 2022 18:57
Stoltenberg: "İsveç, Finlandiya, Türkiye arasında, silah ihracatı ve terörle mücadele de dahil (Türkiye'nin) güvenlik endişelerini ele almak için bir anlaşma üzerinde çalışıyoruz"Memurlar.Net'i Twitter'dan takip etmek için tıklayınız