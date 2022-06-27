CHP'den Aykut Erdoğdu açıklaması
CHP Sözcüsü Faik Öztrak, telefon görüşmesine ilişkin kayıtları internette yayınlanan CHP İstanbul Milletvekili Aykut Erdoğdu'nun parti ve kendisi için en doğru kararı vereceğini belirtti.
Kaynak : DHA
Eklenme : 27 Haziran 2022 19:32
CHP İstanbul Milletvekili Aykut Erdoğdu'nun hafta sonu eski eşi ile yaptığı telefonun görüşmesinin görüntüleri sosyal medyada yayımlanmıştı.
CHP Merkez Yönetim Kurulu toplantısının ardından kameraların karşısına geçen CHP Sözcüsü Faik Öztrak, CHP İstanbul Milletvekili Aykut Erdoğdu'nun eski eşinin, yeni eşi ile ilgili paylaşımlarına ilişkin yöneltilen soru üzerine, ''Sayın Erdoğdu'nun kendisi ve partimiz açısından en doğru kararı vereceğine inanıyoruz'' ifadelerini kullandı.Memurlar.Net'i Facebook'tan takip etmek için tıklayınız