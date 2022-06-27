Kimliksiz ilaç yazdırmak isteyen baba ve 2 oğlu, sağlık çalışanlarına saldırdı
Diyarbakır'da bir Aile Sağlık Merkezi'ne (ASM) gelen ismi öğrenilemeyen kişi, tıbbi sekretere kimliksiz ilaç yazdırmak istediğini söyledi. Sözlü tartışmanın ardından kişinin, dışarıda bekleyen 2 oğlu tıbbi sekreter ve doktora saldırdı, kapıyı tekmeledi. O anlar güvenlik kamerasına yansırken, baba ve 2 oğlu gözaltına alındı.
Olay, öğlen saatlerinde Kayapınar ilçesinde bulunan ve 4 doktorun hizmet verdiği
Gaziler 1 Nolu ASM'de yaşandı.
İddiaya göre ismi öğrenilemeyen kişi içerisi girerek, tıbbi sekreter Muhammed
Hanifi Gökmen'e kimliksiz olarak ilaç yazdırmak istediğini söyledi. Gökmen ise
bu şekilde ilaç yazılamayacağını söyledi. Aldığı cevap karşısında sinirlenen
ve görevli Gökmen ile tartışmaya başlayan kişi, dışarıda bekleyen 2 oğlunu arayarak
içeri gelmelerini söyledi.
Kısa süre sonra içeriye giren iki oğlu, tıbbı sekreter Gökmen'e saldırmaya
başladı. Bu sırada Doktor Mehmet Veysel Yıldırım da araya girdi. Diğer çalışanlar
tarafından doktor odasına götürülen Gökmen ve Yıldırım'a saldırmaya çalışan
iki oğlunu bu kez babaları sakinleştirmeye çalıştı.
Daha sonra bir oğlu kapatılan kapıya tekme attı. Tekmenin etkisiyle kapıda
delik oluşurken baba ve iki oğlu sağlık merkezinden dışarı çıkartıldı.
Olay anı güvenlik kamerasına yansırken, ihbarla merkeze gelen polis, baba ve
iki oğlunu gözaltına aldı. Doktor Yıldırım ve tıbbı sekreter Gökmen ise darp
raporu alarak şikayetçi oldu. Şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.