Çalışma Bakanı, Asgari Ücret Tespit Komisyonu ile görüşecek

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Kamu çalışanlarına ve emeklilerimize enflasyon farklarını zaten vereceğiz. Çalışma Bakanım asgari ücret tespit komisyonu ile bir araya gelecekler.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığımızdan işveren tarafıyla görüşülerek asgari ücretin yeniden değerlendirilmesini istedim.

Asgari ücret artışı yapılırken Bakanlığımız, özellikle belli sayıya kadar personel çalıştıran işverenleri gözetecek bir yöntem de geliştirecektir.

Amacımız enflasyon oranı kaç olursa olsun hiçbir çalışanımızın ve emeklimizin hayat pahalılığının altında ezilmesine müsaade etmemektir.