HDP'li vekilin oğlu adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı
Çanakkale'de gözaltına alınan HDP Milletvekili Hüda Kaya'nın oğlu Muhammed Cihad Cemre, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
Kaynak : İhlas Haber Ajansı
Eklenme : 27 Haziran 2022 21:57
Çanakkale'nin Bayramiç ilçesinde PKK/KCK terör örgütünün eylem ve faaliyetlerinin deşifre edilmesine yönelik düzenlenen operasyonda gözaltına alınan HDP Milletvekili Hüda Kaya'nın oğlu Muhammed Cihad Cemre, savcılıktaki işlemlerinin ardından sevk edildiği mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.Memurlar.Net'i Twitter'dan takip etmek için tıklayınız