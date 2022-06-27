Sağanak nedeniyle Kastamonu-Ankara kara yolu çöktü
Kastamonu'da etkili olan sağanak nedeniyle oluşan taşkın sonucu Kastamonu-Ankara kara yolunun bir bölümü çöktü.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Eklenme : 27 Haziran 2022 23:14
Kentte gece başlayan sağanak nedeniyle Karasu Çayı taştı. Su, Çatören mevkisinde Kastamonu-Ankara kara yolunun bir bölümünün çökmesini yol açtı.
Trafik ekiplerinin güvenlik önlemi aldığı bölgede ulaşım, kontrollü olarak tek şeritten sağlanıyor.Memurlar.Net'i Instagram'dan takip etmek için tıklayınız