28 Haziran 2022 tarihli atama kararı yayımlandı
28 Haziran 2022 tarihli atama kararı Resmi Gazete'de yayımlandı.
ATAMA KARARLARI
3 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 2, 3 ve 4 üncü maddeleri gereğince;
- Belçika Krallığı Nezdinde Türkiye Cumhuriyeti Büyükelçisi Haşan ULUSOY,
- Zimbabve Cumhuriyeti Nezdinde Türkiye Cumhuriyeti Büyükelçisi Hakan KIVANÇ, merkeze alınmış,
- Belçika Krallığı Nezdinde Türkiye Cumhuriyeti Büyükelçiliğine, Teftiş Kurulu Başkanı Bekir UYSAL,
- Zimbabve Cumhuriyeti Nezdinde Türkiye Cumhuriyeti Büyükelçiliğine, AGİT, Silahların Kontrolü ve Silahsızlanma Genel Müdür Yardımcısı Berna KASNAKL1 VERSTEDEN,
atanmıştır.
Enerji Piyasası Düzenleme Kurulu Üyeliğine, 20/2/2001 tarihli ve 4628 sayılı Kanunun 5 inci maddesi ile 3 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 2, 3 ve 7 nci maddeleri gereğince Erdoğan TOZAN atanmıştır.
Enerji Piyasası Düzenleme Kurulu Üyeliğine, 20/2/2001 tarihli ve 4628 sayılı Kanunun 5 inci maddesi ile 3 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 2, 3 ve 7 nci maddeleri gereğince Ahmet Çağrı ÇİÇEK atanmıştır.
27 Haziran 2022
Recep Tayyip ERDOĞAN
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