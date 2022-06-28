AK Parti'de 'gönül alma' seferberliği

AK Parti yönetimi, eski kadrolarda 2023 seçimlerinde birlikte çalışmak, kırgın ve küskün olanları yeniden partiye kazandırmak için 'Gönül alma' seferberliği başlattı. AK Parti'de bir süredir, 2023 seçimleri için parti tabanına yönelik hazırlıklar yapılıyor. Bu kapsamda, partinin kuruluşundan bugüne kadar, ihraç edilenler ve başka partilere geçenler hariç olmak üzere, tüm eski il-ilçe başkanları, gençlik-kadın kolları başkanları ve mahalle başkanları ile buluşma planı hazırlandı. 81 ilde il-ilçe yönetimleri eski kadrolarla toplantılar yaparak, 2023 seçimi için destek talebinde bulunuyor. Genel Merkez yönetimi de geçen hafta eski il başkanlarını Ankara'da topladı. Bu toplantılarda, parti yöneticileri eski kadrolara "AK Parti'de eski ve yeni diye bir ayrım yok. Herkes bu davanın sahibidir" diye seslenildi ve mevcut il yönetimleri ile sahada birlikte çalışma yapmaları istendi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da ramazan ayı içinde kuruluşundan bugüne kadar AK Parti'de görev yapan milletvekilleri ile bir araya gelmişti. Erdoğan, Millete hizmet yolunda emeklilik olmaz. Ülkesi ve milleti uğrunda aşkla çalışanın yorulması da, darılması da olmaz. Herhangi bir sebeple, bu dönem Meclis'te yer alamayan tüm arkadaşlarım için bu sürecin bir nefeslenme, bir yenilenme fırsatı olduğuna inanıyorum. Her bir arkadaşımdan bu süreci en verimli şekilde değerlendirmesini bekliyorum" diye seslenmişti.

ESKİ BAŞKANLARA DAVET

AK Parti genel merkez yönetimi, eski kadrolarla buluşmaların artarak devam edeceğini belirterek "Eski arkadaşlarla seçim sürecinde birlikte çalışmak istiyoruz. Bugüne kadar herhangi bir nedenle kırılmış, darılmış ve gönül koyanlar olmuş olabilir. Tüm bu arkadaşlarla bir araya geleceğiz. Gönüllerini alacağız" dedi. Erdoğan da önümüzdeki günlerde, geçmişten bugüne kadar AK Parti bünyesinde belediye başkanlığı görevinde bulunan isimlerle toplantı yapacak. Bu kapsamda, AK Partili eski belediye başkanları Ankara'da yapılacak toplantıya davet edildi.

YÜCEL KAYAOĞLU