Bakan Karaismailoğlu: Ayancık'ta yaralanma dahi yok

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatıyla bölgeye gelen Bakan Karaismailoğlu, sel ve su baskınları yaşanan Sinop'un Ayancık ilçesinde yaptığı açıklamada, meteorolojinin uyarılarını göz önüne alarak tedbirlerini aldıklarını söyledi.

Önemli miktarda yağış gerçekleştiğine işaret eden Karaismailoğlu, "Geçen yıl ağustos ayında yaşadığımız felaketten dersler çıkardığımız için bugünkü yağışlardan fazla etkilenmedi bölgemiz. Geçen yıl ağustosta yaşanan felaketten sonra tüm planlamalarımızı yapmıştık. Önemli çalışmalar yaptık bu arada. Köprülerimizin hemen hemen tamamına yakınını yeniledik. Onlarda herhangi bir sorun yok. Hiçbir tereddüte mahal bırakmayacak şekilde dayanıklı köprüler inşa etmiştik. Onlar bugünkü mücadelemizi çok kolaylaştırdı." diye konuştu.

Yağmurun kesildiğini ama bugün kısmen de olsa yağış beklendiğini dile getiren Karaismailoğlu, "Ayancık'ta herhangi bir yaralanma dahi yok ama tedbirlerimizi elden bırakmıyoruz. Gecenin bu vaktinde makinelerimiz yine çalışıyor. Herhangi bir yağmurda oluşabilecek tehlikelere karşı bütün tedbirlerimizi alıyoruz. Çalışmalarımız bölgede devam ediyor." ifadelerini kullandı.

Geçen sene büyük bir felaket yaşadıklarını hatırlatan Karaismailoğlu, şöyle devam etti:

"Çok kısa süre içerisinde köprülerimizi yeniledik. Özellikle Sinop tarafında bayağı büyük köprüleri, yani büyük hasar görmüş köprüleri yenilemiştik. Yağmurlar nedeniyle bazı köprülerin yıkıldığı gibi haberler basında yer alıyor. Bu köprüler yenilenecek olan köprülerdir. Zaten geçici olarak kurulan köprülerdir. Yeni yaptığımız köprülerde hiçbir tereddüte mahal bırakmayacak şekilde herhangi bir oynama, zedelenme veya tahribat kesinlikle yoktur. Kalıcı yapılarımızı bütün afet durumlarına karşı ayakta kalacak şekilde, kalıcı olan güçlü köprülerimizi, yollarımızı yapmaya devam ediyoruz. Önemli aşamaları geride bıraktık. İnşallah bu yaz döneminde bu yağışları atlattıktan sonra çalışmalarımız devam edecek."

Bakan Karaismailoğlu, köylerde birtakım sıkıntılar bulunduğuna dikkati çekerek, "Bazı bölgelerde elektrik yok. Gün ağarmasıyla elektrikte bir sorun kalmayacak. Takipteyiz, teyakkuz halindeyiz. Vatandaşlarımızın herhangi bir sıkıntı yaşamaması için bütün tedbirlerimizi almış durumdayız." diye konuştu.

Karaismailoğlu, daha sonra, geçen yıl yaşanan selden sonra yapılan İkisu ve Terminal köprülerinde incelemelerde bulundu.