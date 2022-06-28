Bakan Kurum: Küre'de bir vatandaşımız kayıp

20 bin yeni öğretmenin yarısı İstanbul'da göreve başlayacak
20 bin yeni öğretmenin yarısı İstanbul'da göreve başlayacak
Kaskoda 250 TL Trafikte 100 TL İndirimler Net Kazancım Net
Kaskoda 250 TL Trafikte 100 TL İndirimler Net Kazancım Net
Sponsorlu İçerik
Hastaneden açıklama: Cüneyt Arkın'ın ölüm sebebi belli oldu
Hastaneden açıklama: Cüneyt Arkın'ın ölüm sebebi belli oldu
Motorine büyük indirim geliyor
Motorine büyük indirim geliyor
7 Kurum toplamda 393 personel almak için ilana çıktı
7 Kurum toplamda 393 personel almak için ilana çıktı
Memurun, maaş ve ikramiye dışında gelir kalemleri artıyor
Memurun, maaş ve ikramiye dışında gelir kalemleri artıyor
Konutta balon söndü: Sahte ilanlar siliniyor
Konutta balon söndü: Sahte ilanlar siliniyor
AK Parti'de 'gönül alma' seferberliği
AK Parti'de 'gönül alma' seferberliği
ÖSYM: Sınav görevli ücretleri güncellenecek
ÖSYM: Sınav görevli ücretleri güncellenecek
Asgari Ücret Tespit Komisyonu toplanıyor
Asgari Ücret Tespit Komisyonu toplanıyor
Türkiye Aile Destek Programı'nın detayları belli oldu
Türkiye Aile Destek Programı'nın detayları belli oldu
Bakan Özer'den 'atama' açıklaması: Takvimi en kısa sürede açıklayacağız
Bakan Özer'den 'atama' açıklaması: Takvimi en kısa sürede açıklayacağız
Erdoğan talimat verdi: 5 Bakan sel bölgesine gidecek
Erdoğan talimat verdi: 5 Bakan sel bölgesine gidecek
Kurban Bayramı tatili 9 gün oldu
Kurban Bayramı tatili 9 gün oldu
Erdoğan: Temmuz maaşları, bayram öncesi zamlı ödenecek
Erdoğan: Temmuz maaşları, bayram öncesi zamlı ödenecek
Kimlikle döviz alım satımına yeni sınırlama getirildi
Kimlikle döviz alım satımına yeni sınırlama getirildi
Ucuz ve az yakan araçlara ilgi rekor düzeyde
Ucuz ve az yakan araçlara ilgi rekor düzeyde
BDDK Başkanından, Cuma günü alınan karara ilişkin açıklama
BDDK Başkanından, Cuma günü alınan karara ilişkin açıklama
Bakanlık açıkladı: İliç'teki altın madeninin faaliyetleri durduruldu
Bakanlık açıkladı: İliç'teki altın madeninin faaliyetleri durduruldu
Maliye Bakanlığı: Finansal istikrara yönelik tedbirler devam edecek
Maliye Bakanlığı: Finansal istikrara yönelik tedbirler devam edecek
Bu yılki 15 Temmuz etkinliklerinin sloganı belli oldu
Bu yılki 15 Temmuz etkinliklerinin sloganı belli oldu
Komiser Yardımcılığı sınavı yapıldı
Komiser Yardımcılığı sınavı yapıldı
Fenomen avukatla ilgili soruşturmada karar verildi!
Fenomen avukatla ilgili soruşturmada karar verildi!
İşveren Sendikası: Her türlü karara destek vermeye hazırız
İşveren Sendikası: Her türlü karara destek vermeye hazırız
AFAD'dan, 4 il için taşkın riski uyarısı
AFAD'dan, 4 il için taşkın riski uyarısı
TÜED emeklilerin bayram ikramiyesinde artış istedi
TÜED emeklilerin bayram ikramiyesinde artış istedi
Bakan Özer 'Tarihin çöplüğüne gömeceğiz' diyerek duyurdu
Bakan Özer 'Tarihin çöplüğüne gömeceğiz' diyerek duyurdu
Kastamonu'da 2 köprü çöktü! Esnafa uyarı: Dükkan açmayın!
Kastamonu'da 2 köprü çöktü! Esnafa uyarı: Dükkan açmayın!
4 milyon haneye 15 milyarlık destek! Başvurular bugün başlıyor
4 milyon haneye 15 milyarlık destek! Başvurular bugün başlıyor
BDDK'dan yeni karar! Kredilere yönelik tüm detaylar belli oldu
BDDK'dan yeni karar! Kredilere yönelik tüm detaylar belli oldu
5 Kurum toplamda 200 personel almak için ilana çıktı
5 Kurum toplamda 200 personel almak için ilana çıktı
Advertisement
Ana sayfaHaberler Yerel Haberler

Bakan Kurum: Küre'de bir vatandaşımız kayıp

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, selden etkilenen Küre ilçesi İkizciler köyünde bir kişinin kayıp olduğunu, arama kurtarma çalışması yapıldığını bildirdi.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Eklenme : 28 Haziran 2022 07:25
Yazdır
Bakan Kurum: Küre'de bir vatandaşımız kayıp

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatıyla bölgeye gelen Kurum, Kastamonu'nun Bozkurt ilçesinde Afet Koordinasyon Merkezi'nde düzenlenen toplantının ardından yaptığı açıklamada, Batı Karadeniz'de Kastamonu, Bartın, Sinop ve Zonguldak'ta aşırı yağışlar nedeniyle sellerin yaşandığını söyledi.

Çalışmaların yoğun şekilde sürdüğünü anlatan Kurum, "Çok şükür herhangi bir can kaybımız yok. Olayın olduğu ilk andan valilerimizin koordinesinde ve AFAD'ın yaptığı Türkiye Afet Planı çerçevesindeki çalışmalar bütününde can kaybı yaşanmadı. Vatandaşlarımızın maddi hasarları var ve o hasarları hızlı şekilde giderme çabasındayız." diye konuştu.

Bakanlar Kurulu toplantısının ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın talimatıyla illere dağıldıklarını belirten Kurum, seferberlik ruhuyla çalışmaları sürdürdüklerini kaydetti.

Çalışmalarda görev alan personel hakkında bilgi veren Kurum, "Kastamonu genelinde AFAD koordinesinde 663 personel, 320 araç ve ekipmanla arama kurtarma çalışmaları başlatıldı. Türkiye Afet Planı çerçevesinde barınma, arama kurtarma ve hasar tespit gibi tüm birimlerimiz hızlı şekilde çalışmasını başlattı. Altyapıdan üstyapıya kadar gerek ilçe gerek köylerimizin hasarlarının tespiti, ulaşılamayan köylerin yollarının yapımı gibi işleri ilgili birimlerimiz yürütüyor." diye konuştu.

Bu sel afetinde ilk kez erken uyarı sisteminin devreye girdiğini dile getiren Kurum, "Bu, çok önemli bir detay. Meteorolojiden alınan bilgiler AFAD'a bildirildi. Kırmızı uyarı istemi devreye girdi. AFAD, valilikler ile koordine halinde vatandaşlarımızı selden etkilenen alanlardan kurtarmak suretiyle can kayıplarının önüne geçebilmek adına yoğun çalışmayı sürdürdü. Bu çerçevede bütün vatandaşlarımızın cep telefonlarına uyarı anından düştü ve vatandaşlarımızın bu alanlardan uzaklaştırılması sağlandı. Hem hasarlar azaldı hem de bu noktada can kaybının yaşanmadığına hep birlikte şahit olduk." ifadelerini kullandı.

Bölgeye düşen yağış miktarı hakkında bilgi veren Kurum, şöyle devam etti:

"Son 24 saatte yağışın etkili olduğu alanlar Zonguldak, Bartın, Karabük, Sinop ve Kastamonu oldu. Kastamonu'da son 24 saatte İnebolu'ya 152 kilogram metrekareye yağış düştü. Çatalzeytin ilçemize 125 kilogram yağış düştü. Küre'ye 121 kilogram yağış düşmüş durumda. Diğer ilçelerimizde de metrekareye 50 ila 100 kilogram yağış düştü. Meteoroloji Genel Müdürlüğünün verilerine göre, bugün itibarıyla saat 9.00'dan itibaren 12 saatte 50 kilogram yağış düşmesini bekliyoruz. Bu çerçevede de gerek Bozkurt gerek diğer ilçelerimizde tedbirlerimizi an ve an almaktayız."

- Küre ilçesinde 22 yaşındaki bir kişi kayıp

Bozkurt ve selden etkilen diğer ilçelerde gerekli tedbirlerin alındığını vurgulayan Kurum, şunları söyledi:

"Şu ana kadar 170 ihbar aldık. Bu ihbarların hepsine ulaşıldı. AFAD'ımızın koordinasyonu çerçevesinde, emniyetimiz, jandarmamız, arama kurtarma ekiplerimiz, Sahil Güvenliğimiz tüm ihbarlara ulaştı ve gelen talepleri karşıladık. Bir vatandaşımız kayıp. Küre İkizciler köyünde Recep Bakırcı, 22 yaşında. Kardeşimizden haber alınamıyor. Ekiplerimiz, jandarmamız arama kurtarma faaliyetlerini yürütüyor. Gelen ihbarlar neticesinde tahliyeler yapıldı. 130 vatandaşımız tahliye edildi. Gerek AFAD ekiplerince gerek Sahil Güvenlik Komutanlığına bağlı ekiplerce ki helikopterlerle, bunu söylemek gerekir ki bu hava şartlarında bu bölgeye sevk edilemiyor. Kırmızı kodlu uyarı verilmesi sebebiyle yine AFAD'ımızın koordinasyonu çerçevesinde sel beklediğimiz illere iki gün öncesinde araçlarımız gönderildi ve burada hazır tutuldu. Bu manada da önemli bir kazanım ve vatandaşlarımıza ulaşma imkanına ulaşmış olduk."

- 118 köye ulaşım sağlanamıyor

Sel beklenen alanlarda vatandaşların güvenli bölgelere taşındığını dile getiren Kurum, şunları kaydetti:

"Bu çerçevede yerleşen 180 vatandaşımız var. Öğrenci yurtlarında, yine misafirhanelerimizde, otellerimizde misafir ediyoruz. Enerji sıkıntısı yaşadığımız köyümüz 31 tane. Yine enerji grubundaki arkadaşlarımız yarın itibarıyla enerjileri vermeye başlayacak. İnşallah bir iki gün içerisinde tüm enerji kesintilerini gideriyor olacağız. Haberleşme noktasında 3 mobil işletmesinde de herhangi bir olumsuzluk yaşanmadı. Köy yollarında ulaşamadığımız 118 köyümüz var. Selden hasar gördüler. Vatandaşlarımızdan haber alıyoruz. Herhangi bir hayati risk söz konusu değil. Yarın itibarıyla yine Valiliğimiz koordinasyonunda Özel İdaremiz tüm köy yollarına gerek ildeki gerek de diğer illerdeki AFAD'ımızın koordine ettiği araç ekipmanları bölgeye sevk edecekler. Hızlı şekilde vatandaşlarımızın ihtiyaçları talepler doğrultusunda giderilecek. Barınma hizmeti verdiğimiz 1650 vatandaşımız var. Yarın itibarıyla beslenme grubumuz Kızılay, bu sayıyı 2 bine çıkaracak. Devlet Su İşlerimizin tüm derelerde yoğun faaliyeti var."

- Kastamonu'ya 15 milyon lira nakdi yardım

KAPAT [X]

Sel riskine karşı her türlü tedbiri Koordinasyon Merkezi'nde takip edeceğini ifade eden Kurum, şöyle konuştu:

"Olası sel risklerine karşı her türlü tedbiri buradaki koordinasyon merkezimizde anbean takip edeceğiz. Sahada ekiplerimiz bilfiil çalışacak. Hasar gören yerlerin tespitlerini yarın Yapı İşleri Genel Müdürlüğümüz koordinesinde yürütüyor olacağız. Yeni imalatların yapımına yarın itibarıyla başlayacağız. Tüm belediyelerimizde bu noktada gerekli nakdi yardımlar yarın itibarıyla hesaplarına geçiyor. Gerek İçişleri Bakanlığımızdan gerek Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığımızdan gerekse Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığımızdan gerekli nakdi yardımlar yapılmıştır. Kastamonu iline ve ilçelerine, gerek Özel İdareye gerekse ilçelere nakdi yardımlar yarın itibarıyla hesaplarına geçecek. Yaklaşık 15 milyon lira nakdi yardımı il ve ilçelerimize göndermiş bulunuyoruz. Bu çerçevede yarın itibarıyla da çalışmalar bilfiil başlayacak."

Kurum, toplantının ardından ilçede incelemelerde bulundu.

Memurlar.Net'i Instagram'dan takip etmek için tıklayınız
Sel sularına kapılan iş makinesi operatörü aranıyor
Sel sularına kapılan iş makinesi operatörü aranıyor
Bakan Karaismailoğlu: Ayancık'ta yaralanma dahi yok
Bakan Karaismailoğlu: Ayancık'ta yaralanma dahi yok
Bartın'da ırmak taştı, şehir merkezi sular altında kaldı
Bartın'da ırmak taştı, şehir merkezi sular altında kaldı
Bartın'daki selde köy camisi yıkıldı
Bartın'daki selde köy camisi yıkıldı
Zonguldak'ta iki mahalleyi bağlayan köprü ulaşıma kapandı
Zonguldak'ta iki mahalleyi bağlayan köprü ulaşıma kapandı
Belediye sağlık ocağının suyunu kesti, binaya hortum çekmek zorunda kaldılar!
Belediye sağlık ocağının suyunu kesti, binaya hortum çekmek zorunda kaldılar!

Bu Habere Tepkiniz

4/C'den 4/B'ye geçirilenlerin ücretleri ile ilgili İDDK son noktayı koydu

4/C'den 4/B'ye geçirilenlerin ücretleri ile ilgili İDDK son noktayı koydu

Danıştay İDDK, "geçici personel" olarak istihdam edildikleri dönemde aynı görevi yerine getirdikleri hizmet süresinin, ücret tespiti sırasında dikkate alınması gerektiği sonucuna vardı.
20 bin yeni öğretmen ataması yapılacak

20 bin yeni öğretmen ataması yapılacak

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kabine toplantısı sonrası yaptığı açıklamada; "Öğretmen adaylarımız için de bir müjdemiz var. Bu yıl için söz verdiğimiz 20 bin yeni öğretmen ataması ile ilgili süreç önümüzdeki günlerde Milli Eğitim Bakanlığımız tarafından başlatılacaktır. Böylece hükümetlerimiz tarafından atanan öğretmen sayısı 730 binden 750 bine çıkacaktır. Bir başka ifadeye ülkemizdeki mevcut 1,2 milyon öğretmenin üçte ikisi bizim dönemlerimizde atanmış oluyor. Yeni atama sürecinin öğretmenlerimize hayırlı olmasını diliyorum." dedi.
3 ay ertelemeli en avantajlı bayram kredileri

3 ay ertelemeli en avantajlı bayram kredileri

https://www.hangikredi.com/kredi/ihtiyac-kredisi/sorgulama?amount=5000&maturity=12&campaign=advertorial_memurlar&utm_source=Memurlar&utm_medium=PlanF&utm_campaign=Advertorial&utm_content=bayram-kredisi_adv2064
Anayasa Mahkemesi 30 Haziranda 3 dosyayı esastan görüşecek

Anayasa Mahkemesi 30 Haziranda 3 dosyayı esastan görüşecek

Anayasa Mahkemesi Başkanlığının 30 Haziran 2022 - Genel Kurul Gündemi açıklandı. Kurban Bayramı öncesi 4 dosyayı gündemine alan Mahkeme bunlardan üçü hakkında esastan karar verecek
Kurban bereketini yıl boyu yaşatıyosan hilal olsun Türkiye

Kurban bereketini yıl boyu yaşatıyosan hilal olsun Türkiye

https://www.kizilay.org.tr/Kurban/?utm_source=memurlar&utm_medium=bannerl&utm_campaign=kurban
KDK, öğretim görevlisi alımında kazanan adaya verilen notu düşürdü! sınav yenilenecek!

KDK, öğretim görevlisi alımında kazanan adaya verilen notu düşürdü! sınav yenilenecek!

Kamu Denetçiliği Kurumu, öğretim görevlisi alımına itiraz eden adayın dosyasını bilirkişiye gönderdi kazanan kişiye verilen fazla puandan dolayı sınavın yenilenmesini sağladı!
Bir hisse mutluluk

Bir hisse mutluluk

https://ihh.org.tr/kurban?utm_source=memurlar_manset_kurban2022&utm_medium=memurlar_manset_kurban2022&utm_id=kurban2022
Çarşı ve mahalle bekçileri 2 senedir yönetmeliği bekliyor

Çarşı ve mahalle bekçileri 2 senedir yönetmeliği bekliyor

Çarşı ve Mahalle Bekçileri'nin çalışma usul ve esasları, alacakları meslek içi eğitim, giyecekleri kıyafet ve görevde kullanacakları teçhizatlar ile kanunun uygulanmasına ilişkin diğer hususlara ait İçişleri Bakanlığınca çıkarılması gereken yönetmelik Bekçiler tarafından 2 seneyi aşkın süredir bekleniyor.
Belediye taşınmazlarını spor kulüplerine tahsis edenlere Sayıştay'dan kötü haber

Belediye taşınmazlarını spor kulüplerine tahsis edenlere Sayıştay'dan kötü haber

Sayıştay Temyiz Kurulu, 2.3.2022 tarihli toplantısında Belediyelere ilişkin yeni bir karar yayımladı. Mülkiyeti belediyeye ait taşınmazların meclis kararıyla spor kulübüne tahsis edilmesinde kamu zararı oluştuğuna ilişkin 7. Daire kararı onandı.
Yeterliği vermesine rağmen atanamayan vergi müfettiş yardımcısını Danıştay haklı buldu

Yeterliği vermesine rağmen atanamayan vergi müfettiş yardımcısını Danıştay haklı buldu

Danıştay 2. Dairesi, Vergi müfettiş yardımcısı olarak görev yapan davacı tarafından; "vergi müfettişi" kadrosuna atanması istemiyle yaptığı başvurunun reddine ilişkin işlemin hukuka aykırı olduğuna hükmetti.
Sağlık Bakanlığı İller Arası Yer Değiştirme Duyurusu Yayımlandı

Sağlık Bakanlığı İller Arası Yer Değiştirme Duyurusu Yayımlandı

Sağlık Bakanlığı Yönetim Hizmetleri Genel Müdürlüğü tarafından 2022 yılı Haziran dönemi iller arası yer değişikliği atanma kura duyurusu yayımlandı.
Muğla Büyükşehir Belediyesi 124 itfaiye eri alacak

Muğla Büyükşehir Belediyesi 124 itfaiye eri alacak
Cüneyt Arkın'ın en son oynadığı Dizi

Cüneyt Arkın'ın en son oynadığı Dizi

Yeşilçam'ın usta oyuncusu Cüneyt Arkın, son olarak Kuruluş Osman dizisiyle ekranlara gelmişti. Dizide Aksakallıların reisi rolünde oynayan Cüneyt Arkın, Kuruluş Osman'a veda etti. Arkın, "Evet; her hikayenin bir sonu vardır. Benim için bir hikayenin daha sonu geldi. Yeni sezonunda tüm ekip arkadaşlarıma başarılar diler,bana gösterdiğiniz sevgi ve saygı için çok teşekkür ederim. Yeni projelerde sizlerle görüşeceğim günleri özlemle bekliyorum. Tekrar görüşmek üzere." dedi. Usta oyuncu Cüneyt Arkın dün gece saatlerinde rahatsızlanarak Beşiktaş'ta bulunan özel bir hastanede tedavi altına alındı. Eşi Betül Cüreklibatır ve yakınları hastaneye geldi. 85 yaşındaki oyuncu burada hayatını kaybetti.
GİB, 650 Gelir uzman yardımcısı alacak

GİB, 650 Gelir uzman yardımcısı alacak

Gelir İdaresi Başkanlığı 650 gelir uzman yardımcısı alacak. Son başvuru tarihi 30 Haziran 2022.
Ünlü isim sert uyardı!

Ünlü isim sert uyardı!

Uluslararası yardım ödülü alan Zeynep Gamze Özçelik, önceki gün sosyal medya hesabından savaş açtı.