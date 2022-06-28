Türkiye'nin ilk uzay yolcusu olmak için son 3 gün

Uzay yolculuğu için başvurularda son 3 gün. Uluslararası Uzay İstasyonu'na (ISS) giderek ilk Türk uzay yolcusu ve bilim insanı olacak adaylar başvurularını 30 Haziran saat 20.23'e kadar uzaya.gov.tr üzerinden yapabilecek. Seçilecek iki adaydan biri uzaya gidecek. Bugüne kadar sisteme 36 bin başvuru gelirken aralarından 600'ü kabul aldı. Birçok şartın arandığı uzay yolcuğu için başvurularını tamamlayanlarının sayısının bine ulaşması bekleniyor.

ELEYİCİ KRİTERLER VAR



Cumhuriyetin 100. yılında bir Türk vatandaşı, gerekli eğitimleri tamamladıktan sonra Uluslararası Uzay İstasyonu'na gönderilecek. Proje kapsamında iki uzay yolcusu adayı belirlenecek. Adaylardan biri, Türkiye'nin insanlı ilk uzay görevini gerçekleştirmek üzere ISS'ye gönderilecek. Türk uzay yolcusunda aranan şartlar arasında 23 Mayıs 1977'den sonra doğmuş olmak, yükseköğretim kurumlarının en az 4 yıllık lisans eğitimi veren mühendislik, fen bilimleri/temel bilimler, fen bilimleri alanındaki eğitim ve tıp fakültelerinden birini bitirmiş olmak, çok iyi derecede İngilizce bilgisine sahip olmak- anlamak, konuşmak ve yazmak öne çıkıyor.

Ayrıca başvuru yapacak kişinin boyunun 149,5 ila 190,5 santimetre arasında, kilosunun da 43 ile 110 kg arasında olması gerekiyor. İlk aşamayı geçen başvuru sahiplerinden, sonraki değerlendirmeleri geçebilmeleri için ek bilgi, belge, doğrulama, test, tetkik ve muayeneler talep edilecek. Mülakata çağrılacak adaylar, detaylı testler süreci sonrasında belirlenecek. Adaylar TUA veya TÜBİTAK bünyesinde istihdam edilerek, 10 yıl süreyle görev yapacak. İlk Türk uzay yolcusu ve bilim insanı olacak adaylar başvurularını 30 Haziran 2022 günü saat 20.23'e kadar uzaya.gov.tr üzerinden yapabilecek. İlan edilen şartları taşıyanlar arasından seçilecek adaylar, Türkiye'nin insanlı ilk uzay göreviyle bilim misyonunu yerine getirerek ISS şartlarında deney yapacak.

Yasemin Asan