7 Kurum toplamda 393 personel almak için ilana çıktı
Kültür ve Turizm Bakanlığı, Mersin Büyükşehir Belediyesi ve 5 üniversite çok sayıda sözleşmeli ve akademik personel almak için ilana çıktı
Ankara Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Ankara Üniversitesi Öğretim Üyesi 159 akademik personel alacak. Son başvuru tarihi 18 temmuz 2022
Ankara Üniversitesi ilanı detayları için tıklayınız
Ondokuz Mayıs Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Ondokuz Mayıs Üniversitesi Öğretim Üyesi 52 akademik personel alacak. Son başvuru tarihi 14 temmuz 2022
19 Mayıs Üniversitesi ilanı detayları için tıklayınız
Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi Öğretim Üyesi 35 akademik personel alacak. Son başvuru tarihi 14 temmuz 2022
Memurlar.net ilan sayfasına ulaşmak için tıklayınız
Mersin Büyükşehir Belediyesi 64 İşçi Alacak
Mersin BŞB ilanı detayları için tıklayınız
Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi 27 sözleşmeli personel alacak
Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi 27 sözleşmeli personel alacak. Son başvuru tarihi 12 temmuz 2022
Memurlar.net ilan sayfasına ulaşmak için tıklayınız
Karadeniz Teknik Üniversitesi 51 sözleşmeli personel alacak
Karadeniz Teknik Üniversitesi 51 sözleşmeli personel alacak. Son başvuru tarihi 12 temmuz 2022
KATÜ ilanı detayları için tıklayınız
Kültür ve Turizm Bakanlığı 5 müfettiş yardımcısı alacak
Kültür ve Turizm Bakanlığı 5 müfettiş yardımcısı alacak. Son başvuru tarihi 27 temmuz 2022
Kültür Bakanlığı ilanı detayları için tıklayınızMemurlar.Net'i Youtube'dan takip etmek için tıklayınız