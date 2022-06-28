29 ilde eş zamanlı 'demir yumruk' operasyonu: 250 gözaltı
Demir Çelik fiyatlarını manipüle eden, 105 milyar liralik sahte faturayla kamuyu 25 milyar zarara uğratan şirketlere Demir Yumruk. Ankara Emniyeti Mali Suçlarla Mücadale Şube Müdürlüğü, Vergi Denetim Kurulu, MASAK, KOM Daire Başkanlığı personelinin katıldığı, Ankara merkezli 29 ilde eş zamanlı "Demir Yumruk" Operasyonu düzenlendi. Operasyonda şu ana kadar Erol Eşrefoğlu'nun (Evcil) da aralarında olduğu 3 ayrı suç örgütünün lideri ile birlikte 250 şüpheli gözaltına alındı
Demir çelik piyasasını manipüle ederek fiyat istikrarını bozan, sektördeki
firmaları devre dışı bırakarak tekelleşen, kurdukları paravan şirketler üzerinden
105 milyarlık sahte fatura ile kamuyunu 25 milyar zarara uğratan firmalara yönelik
Ankara merkezli 29 ilde eş zamanlı "Demir Yumruk" operasyonu düzenlendi. Operasyonda
şu ana kadar Erol Eşrefoğlu (Evcil), aralarında olduğu 3 ayrı suç örgütünün
lideri ile birlikte 250 şahıs gözaltına alındı, gözaltı işlemleri devam ediyor.
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı; Demir Çelik Sektöründe üretici olarak faaliyet
gösteren ve güçlenerek tekelleşmeye çalışan suç örgütlerine yönelik, Suç İşlemek
Amacıyla Örgüt Kurma, Nitelikli Dolandırıcılık, Rüşvet ve 213 Sayılı Vergi Usul
Kanununa muhalefet suçlarından soruşturma başlattı. Soruşturma kapsamında Ankara
Emniyet Müdürlüğü yerleşkesinde Mali Suçlarla Mücadale Şube Müdürlüğü görevlileri,
Vergi Denetim Kurulu Müfettişleri, MASAK personeli ortak çalışma grubu oluşturdu,
bu gruba KOM ekipleri de destek verdi.
10 ay boyunca teknik takip yapıldı, 3 ayrı suç örgütü tespit edildi
Oluşturulan ortak çalışma grubu operasyonun hazırlık aşamasında her bilgi,
belge ve detayı titizlikle değerlendirken, 10 ay süresince dinleme ve fiziki
takip tedbirlerini de uyguladı. Bu çalışmaların sonucunda Demir Çelik sektöründe
faaliyet gösteren 3 ayrı suç örgütü tespit edildi.
Tekel oluşturmuşlar
Bu suç örtülerinin demir çelik piyasasını manipüle ederek fiyat istikrarını
bozdukları, sektördeki diğer firmaları devre dışı bırakarak tekel olmaya çalıştıkları,
sahte fatura düzenleyerek 3'üncü şahıslar üzerinden kurdukları paravan şirketler
aracılığıyla haksız kazanç sağladıkları belirlendi.
Kamuyu 25 milyar lira zarara uğrattılar
Firmaların düzenledikleri 105 milyar liralık sahte fatura ile kamuyu 25 milyar
lira zarara uğrattıkları tespit edildi. (2021 yılında organizasyon kapsamındaki
paravan firmaların düzenlenmiş olduğu fatura tutarı neredeyse Türkiye Cumhuriyeti'nin
EĞİTİM için ayırdığı ödenek tutarı kadar)
Ankara merkezli 29 ilde eş zamanlı operasyon
Ankara Emniyeti, Vergi Denetim Kurulu ve MASAK personelinden oluşan ekibin
10 aylık titiz çalışması sonucu, bu sabah saatlerinde operasyonun düğmesine
basıldı. Ankara merkezli aralarında İstanbul, Hatay, İzmir, Adana ve Kocaeli
illerinin de bulunduğu 29 ilde eş zamanlı "Demir Yumruk" operasyonu düzenlendi.
Operasyonda 840 ekip, 2100 personel, 250 Vergi Müfettişi ve MASAK personeli
görev aldı.
Operasyonda 374 şahıs hakkında gözaltı kararı bulunurken, şu ana kadar 250 şahıs gözaltına alındı. Gözaltına alınanlar arasında Erol Eşrefoğlu'nun (Evcil) da arasında olduğu 3 ayrı suç örgütü lideri de bulunuluyor. 14 fabrika, 850 adreste arama ve elkoyma işlemleri devam ediyor.